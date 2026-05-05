RB Choudhary : సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ అధినేత, నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి దుర్మరణం
సూపర్గుడ్ ఫిల్మ్స్ స్థాపించి తెలుగు, తమిళ్ పరిశ్రమలో భారీ హిట్లు పొందిన నిర్మాత ఆర్బీ చౌదరి రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్లో జరిగిన కారు ప్రమాదంలో మరణించారు. చౌదరి మృతితో తమిళ సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యింది. 90కి పైగా సినిమాలను ఆర్బీ చౌదరి నిర్మించారు. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా ఆయన సుపరిచితం.
కుటుంబ సమేతంగా చూడదగిన సినిమాలను ఆర్బీ చౌదరి నిర్మించి ప్రేక్షకాదరణ పొందారు. తెలుగులో సుస్వాగతం, సూర్యవంశం, రాజా, నువ్వు వస్తావని, సంక్రాంతి, నవవసంతం వంటి సినిమాలతో ఆర్బీ చౌదరి భారీ హిట్లు పొందారు. ఇక ఆయన కుమారులు జీవా కూడా తెలుగులో రంగం లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలో హీరోగా నటించారు. ఆ తర్వాత పలు తమిళ చిత్రాల్లోనూ జీవా నటించారు.
1900 దశకం నుంచి 2000 ప్రారంభం వరకూ ఆర్బీ చౌదరి నిర్మించిన చిత్రాలు ఎన్నో సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాయి. కేవలం భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు తీయడమే కాకుండా, పరిశ్రమకు కొత్త రక్తాన్ని అందించడంలో ఆర్బీ చౌదరి ఎప్పుడూ ముందుండేవారు. కొత్త నటీనటులకు, ప్రతిభావంతులైన యువ దర్శకులకు అవకాశాలు కల్పించడం ఆయన ప్రత్యేక శైలి. అనేక మంది నేటి స్టార్ డైరెక్టర్లు ఆయన సంస్థ ద్వారానే వెలుగులోకి వచ్చారు.