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అఖిల్ అక్కినేని 'లెనిల్' తొలి రోజు కలెక్షన్లు ఎంతో తెలుసా?
అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం లెనిన్. శుక్రవారం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. మురళీ కిషోర్ అబ్బూరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం విడుదలైన ప్రతి సెంటర్ను పాజిటివ్ టాక్ను సొంతం చేసుకుంది. ఫలితంగా ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజున రూ.16.7 కోట్లను వసూలు చేసినట్టు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టరును విడుదల చేసింది. అదేసమయంలో రెండో రోజు కూడా టికెట్ బుకింగ్స్లో జోరు చూపిస్తోందని వెల్లడించింది. అఖిల్కు జోడీగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించిన ఈసినిమాను నాగార్జున, నాగవంశీ నిర్మించారు.
ఈ చిత్ర కథాంశాన్ని పరిశీలిస్తే, చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీరామాపురం అనే ఊరు అది. అక్కడకు లెనిన్ (అఖిల్) అనే ఓ అనాథ ఆకలితో వస్తాడు. ఆ గ్రామానికి చెందిన పెద్దింటి మహిళ (ఈశ్వరీరావు) చేరదీసి అన్నం పెడుతుంది. ఆమె కొడుకు వసంత్ (ప్రమోద్ పంజు), లెనిన్ ప్రాణ స్నేహితులుగా మారిపోతారు. వసంత్ చదువుల కోసం పట్నం వెళ్లగా, లెనిన్ మాత్రం ఊళ్లోనే ఉంటూ ఆ కుటుంబానికి తలలో నాలుకలా మెలుగుతుంటాడు.
ఊళ్లో 18 రోజులపాటు ఎంతో పవిత్రంగా జరిగే భారతం మెట్ట ఉత్సవాల నిర్వహణ బాధ్యతని తన భుజాలపై వేసుకుని నడిపిస్తుంటాడు లెనిన్. తనకు భారతి (భాగ్యశ్రీ బోర్సే) అంటే ప్రాణం. వైద్యం చదువుకుని ఊరికొచ్చిన వసంత్ స్వయంగా లెనిన్, భారతి వివాహాన్ని జరిపిస్తాడు. ఆ ఊళ్లో ఉత్సవాల ఆఖరి రోజు అనూహ్యంగా ఓ సంఘటన జరుగుతుంది. దాంతో భారతం మెట్ట ఎంతకీ ఆరని అగ్నిగుండంలా రగిలిపోతుంది. లెనిన్ జైలుకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది కథ. ఈ కథను దర్శకుడు ఎంతా అసక్తికరంగా, ప్రేక్షకుడు ఉత్కంఠకు లోనయ్యేలా తెరకెక్కించాడు.
టెక్కీ రాధా గాయత్రి మృతి కేసు : భర్త శ్రీచరణ్ అరెస్టు
ముంబై ఆస్పత్రిలో పవన్ కళ్యాణ్ కుడి భుజానికి ఆపరేషన్
ఆ ఒక్కరోడ్డు నాణ్యతలోపంతో పవన్ కల్యాణ్ శాఖకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ జస్ట్ మిస్, వీడియో
గత వైసిపి పాలనలో గ్రామీణ రోడ్ల పరిస్థితి ఎలా వున్నదో సోషల్ మీడియాలో అప్పట్లో విపరీతంగా వీడియోలో వైరల్ అవుతుండేవి. ఈ కారణంగా వైసిపి ప్రభుత్వ హయాంలో ఏపీలోని రోడ్ల నాణ్యత పరిస్థితి 19వ స్థానంలో వుండేది. ఐతే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ పంచాయతీరాజ్ శాఖను పరుగులు పెట్టించారు. ఈ కారణంగా ఏపీకి రోడ్ల నాణ్యత విషయంలో 2వ స్థానం వచ్చింది. కేంద్ర బృందం తనిఖీల్లో ఒక్కరోడ్డు మాత్రం ప్రమాణాలకు తగినట్లుగా లేకపోవడంతో ఫస్ట్ ర్యాంక్ జస్ట్ మిస్ అయ్యింది.
భార్యాభర్తల గొడవలంటేనే భయం భయం.. కోనసీమలో భర్తపై భార్య యాసిడ్ దాడి
భార్యాభర్తల గొడవలు పలు నేరాలకు కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా, ముమ్మిడివరం మండలం థానేలంక గ్రామంలో భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవలో, భార్య తన భర్తపై యాసిడ్ పోయడంతో అతను తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. బాధితుడిని పులపకూరి అర్జున్ కుమార్గా గుర్తించారు. అతన్ని చికిత్స కోసం అమలాపురంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు.
యానాం వద్ద గోదావరి నదిలో చనిపోయిన వందలాది చేప పిల్లలు.. ఏం జరిగింది?
యానాం వద్ద గోదావరి నదిలో భారీ సంఖ్యలో చేప పిల్లలు చనిపోయి కనిపించడం స్థానికులు, మత్స్యకారులలో ఆందోళన కలిగించింది. వందలాది చేప పిల్లలు నదీ తీరానికి కొట్టుకువచ్చాయి. ఈ చేపల మరణాలకు గల ఖచ్చితమైన కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. నీటి కాలుష్యం లేదా నీటిలో కరిగిన ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోవడం వల్ల ఈ ఘటన జరిగి ఉండవచ్చని స్థానికులు అనుమానిస్తున్నారు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.