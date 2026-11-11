AA23 Upadate : AA23 చిత్రంలో గ్యాంగ్స్టర్ గా అల్లు అర్జున్ చూపించనున్న లోకేష్ కనగరాజ్
అల్లు అర్జున్ హీరోగా లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న ఎఎ 23 సినిమా కథ గ్యాంగ్ స్టర్ గా వుండబోతోందని న్యూస్ అభిమానులనుంచి వినపడుతోంది. ఈ సినిమాకు అటువంటి కథ లాక్ అయిందని సోషల్ మీడియా వేదిక పంచుకుంటున్నారు.
Lokesh Kanagaraj and Allu Arjun
'గ్యాంగ్ స్టార్' అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో AA23గా పిలవబడుతున్న ఈ ప్రాజెక్ట్, అల్లు అర్జున్ సూచనలను చేర్చిన తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ పూర్తి చేసిన గ్యాంగ్స్టర్ ఆధారిత కథను కలిగి ఉంది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఈ భారీ బడ్జెట్ యాక్షన్ డ్రామాను నిర్మిస్తోంది, అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నారు, ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి.
2027 ముగిసేలోపు పూర్తి చేయడానికి డిసెంబర్ 2026 ప్రారంభంలోనే షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. త్వరలో అప్డేట్లు వస్తాయని సూచిస్తూ లోకేష్, అల్లు అర్జున్తో ఒక ఫోటోను పంచుకోవడంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోయిందనే వదంతులు తొలగిపోయాయి, ఇది వారిద్దరి బలాలకు సరిగ్గా సరిపోయే స్టైలిష్ ఫోటోపై ఉత్సాహాన్ని పెంచింది.