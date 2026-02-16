సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 16 ఫిబ్రవరి 2026 (15:32 IST)

డానీ ఫస్ట్ లుక్‌ను గమనిస్తే ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం అవుతోంది

Rizwan first look - Danny
కొల్లి గోపాల కృష్ణ సమర్పణలో రిజ్వాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, కళ్యాణ్‌జి గోగణ పిక్చర్స్ బ్యానర్ల మీద కళ్యాణ్‌జి గోగణ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘డానీ’. ఉపశీర్షిక వెల్కమ్ టు లవ్ జంగిల్. ఈ సినిమాలో ఆశీష్ గాంధీ హీరోగా నటించాడు. ఈ చిత్రాన్ని రిజ్వాన్, కుషి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా  ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్‌ను ఇచ్చారు.

అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా టైటిల్‌తో పాటుగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను వదిలారు. రా అండ్ రస్టిక్ సినిమాల్ని ఎక్కువగా ఆదరిస్తున్న ఈ తరుణంలో ‘డానీ’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. 
 
హీరో రగ్డ్ లుక్, జుట్టు, గడ్డం, బాడీ, మెడలో మాల ఇవన్నీ చూస్తుంటే మాస్ ఆడియెన్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యే పాత్రలా కనిపిస్తోంది. ఇక ఆ సిగరెట్ తాగే విధానం, హీరోయిన్ కాళ్లతో సిగరెట్ పట్టుకోవడం డిఫరెంట్‌గా ఉంది. ఇక పోస్టర్‌లోనే ఇంత వైవిధ్యం కనిపిస్తుంటే సినిమా ఇంకెంత విభిన్నంగా ఉంటుందో అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. త్వరలోనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాల్ని ఫినిష్ చేసి జూన్ 26న సినిమా రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రాకేందు మౌళి పాటల్ని రాయడమే కాకుండా సంగీతాన్ని అందించారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర అప్డేట్‌లను ప్రకటించనున్నారు.

ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?

ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌గా సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ, రాజకీయాలకు గుడ్ బై?సీబీఐ మాజీ జేడీ లక్ష్మీనారాయణ మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థ ఈవీట్రాన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఆపరేషన్స్ ఉపాధ్యక్షులుగా నియమితులయ్యారు. లక్ష్మీనారాయణ విద్యార్థిగా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చదివారు. ఎంటెక్ కోర్సును మద్రాసు ఐఐటీలో చదివారు. ఆ తర్వాత ఐపీఎస్ సాధించారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈవీ ట్రాన్స్ వైస్ ప్రెసిడెట్ బాధ్యతలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ సంస్థ విద్యుత్తు బస్సులకు అవసరమైన ఛార్జింగ్ వ్యవస్థలను నిర్వహిస్తుంది. ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో 900కి పైగా బస్సులు నడుస్తున్నాయి.

Rain forecast: అల్పపీడనాలు- ఫిబ్రవరి 19కి తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు అలెర్ట్

Rain forecast: అల్పపీడనాలు- ఫిబ్రవరి 19కి తర్వాత తెలుగు రాష్ట్రాలకు అలెర్ట్ఫిబ్రవరిలో వాతావరణంలో మార్పు వస్తుంది. ఒకవైపు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ వేసవి వచ్చేస్తుందని హెచ్చరిస్తుంటే.. మరోవైపు వాతావరణ శాఖ ఐఎండీ.. ఈ నెలలోనే రెండు అల్పపీడనాలు ఏర్పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ఇందులో మొదటి అల్పపీడనం నేడు లేదా రేపు అంటే ఫిబ్రవరి 17న దక్షిణ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడనుండగా, రెండోది 19వ తేదీ తర్వాత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు అనుకూలంగా ఉండటం వల్లే ఇలా అరుదైన రీతిలో అల్పపీడనాలు ఏర్పడుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

రాజస్థాన్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం - కాలి బూడిదైన ఏడుగురు.. క్రాకర్స్ వల్లే?

రాజస్థాన్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం - కాలి బూడిదైన ఏడుగురు.. క్రాకర్స్ వల్లే?రాజస్థాన్‌లో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో ఏడుగురు సజీవదహనం అయ్యారు. ఖైర్తాల్-తిజారా జిల్లాలోని భివాడిలో కుక్షేరా పారిశ్రామిక వాడలో అక్రమ టపాసుల కర్మాగారంలో ఈ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మొదట ఇది బట్టల ఫ్యాక్టరీ అని, బాయిలర్ పేలిందని భావించినప్పటికీ.. లోపల గుట్టుచప్పుడు కాకుండా అక్రమంగా టపాసులు తయారు చేస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. పోలీసుల పెట్రోలింగ్ సమయంలో మంటలు కనిపించడంతో వెంటనే సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు

శీతాకాలానికి బైబై.. తెలంగాణలో పెరిగిన గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలుమూడు నెలలకు పైగా కొనసాగిన శీతాకాల పరిస్థితుల నుండి పూర్తిగా విరామం తీసుకుని, తెలంగాణలో కనిష్ట, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం ప్రారంభించాయి. హైదరాబాద్‌లోని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలంగాణలోని అన్ని ప్రాంతాలలో స్పష్టమైన ఉష్ణోగ్రతలలో స్థిరమైన పెరుగుదలను సూచించింది.

అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీ

అమరావతిలో మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్, బాబుతో భేటీఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజా రాజధాని అమరావతికి మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ వచ్చారు. ఆయన గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా అమరావతిలోని ఏపీ సచివాలయానికి వెళ్లారు. అక్కడ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇతర సహచర మంత్రులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. గేట్స్ ఫౌండేషన్ తో కలిసి పనిచేయగల ప్రాజెక్టులతో పాటు ఐటీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన పలు విషయాలపై చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకం

చక్కెర స్థాయిలు తగ్గించి ఎముకపుష్టికి ఉపయోగపడే గోధుమరవ్వ వంటకంగోధుమల ద్వారా తీసిన గోధుమ రవ్వ వల్ల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, శరీర బరువు తగ్గించుటలోనూ దోహదపడుతుంది. ఇందులో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్, విటమిన్ బి ఉంటాయి. గోధుమ రవ్వ వలన కలిగే ప్రయోజనమేమిటో తెలుసుకుందాము. గోధుమ రవ్వతో చేసిన పదార్థాన్ని పాలిచ్చే తల్లులు పాలలో కలిపి తినాలి. కొందరికి గోధుమ రవ్వ జీర్ణవ్యవస్థకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు, అలాంటివారు కొన్ని రోజులు దానిని తినడం ఆపాలి. గోధుమ రవ్వ పదార్థం తింటుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. గోధుమ రవ్వ పదార్థాన్ని తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గోధుమరవ్వతో చేసిన పదార్థాలకు వాంతులు ఆపే శక్తి వుంది.

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?

మొలలు లేదా పైల్స్ వున్నవారు తినకూడని పదార్థాలు ఏంటి?పైల్స్, తెలుగులో మొలలు. ఈ సమస్య వున్నవారి పరిస్థితి చెప్పలేనంత ఇబ్బందికరంగా వుంటుంది. పైల్స్ సమస్యతో బాధపడుతుంటే ఈ క్రింద తెలిపిన 7 ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలి. వాటిని ఎందుకు దూరం పెట్టాలో తెలుసుకుందాము. పండని అరటిపండ్లు వంటి ఇతర పండ్లను తింటే అవి మొలలు నొప్పి, బాధను పెంచి మలబద్ధకం లేదా చికాకు కలిగించే అవకాశం వుంది. వైట్ రైస్, వైట్ బ్రెడ్, స్టోర్‌లలో కొనుగోలు చేసే కేక్‌లు వంటి శుద్ధి చేసిన ధాన్యాలతో చేసినవి తింటే సమస్య పెరుగుతుంది.

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
