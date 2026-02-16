డానీ ఫస్ట్ లుక్ను గమనిస్తే ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం అవుతోంది
Rizwan first look - Danny
కొల్లి గోపాల కృష్ణ సమర్పణలో రిజ్వాన్ ఎంటర్టైన్మెంట్, కళ్యాణ్జి గోగణ పిక్చర్స్ బ్యానర్ల మీద కళ్యాణ్జి గోగణ తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘డానీ’. ఉపశీర్షిక వెల్కమ్ టు లవ్ జంగిల్. ఈ సినిమాలో ఆశీష్ గాంధీ హీరోగా నటించాడు. ఈ చిత్రాన్ని రిజ్వాన్, కుషి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అప్డేట్ను ఇచ్చారు.
అందరూ ఆశ్చర్యపోయేలా టైటిల్తో పాటుగా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను వదిలారు. రా అండ్ రస్టిక్ సినిమాల్ని ఎక్కువగా ఆదరిస్తున్న ఈ తరుణంలో ‘డానీ’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
హీరో రగ్డ్ లుక్, జుట్టు, గడ్డం, బాడీ, మెడలో మాల ఇవన్నీ చూస్తుంటే మాస్ ఆడియెన్స్కి కనెక్ట్ అయ్యే పాత్రలా కనిపిస్తోంది. ఇక ఆ సిగరెట్ తాగే విధానం, హీరోయిన్ కాళ్లతో సిగరెట్ పట్టుకోవడం డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక పోస్టర్లోనే ఇంత వైవిధ్యం కనిపిస్తుంటే సినిమా ఇంకెంత విభిన్నంగా ఉంటుందో అని అందరూ అనుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. త్వరలోనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కార్యక్రమాల్ని ఫినిష్ చేసి జూన్ 26న సినిమా రిలీజ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి రాకేందు మౌళి పాటల్ని రాయడమే కాకుండా సంగీతాన్ని అందించారు. త్వరలోనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇతర అప్డేట్లను ప్రకటించనున్నారు.