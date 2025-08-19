హారర్, లవ్, కామెడీ ఎంటర్టైనర్ తో లవ్ యూ రా చిత్రం
Chinnu, Geethika Ratan, Samudrala Mantraiah Babu and others
పల్లెటూరిలో జరిగే అందమైన ప్రేమ కథ ఈ ‘లవ్ యూ రా’ చిత్రం రూపొందింది. సముద్రాల సినీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద చిన్ను హీరోగా, గీతికా రతన్ హీరోయిన్గా సముద్రాల మంత్రయ్య బాబు, కొన్నిపాటి శ్రీనాథ్ ప్రజాపతి నిర్మాతలుగా రానున్న చిత్రం. ప్రసాద్ ఏలూరి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని సెప్టెంబర్ 5న విడుదల చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమాకు సంబంధించిన ఈవెంట్ లో ‘ఏ మాయ చేశావే పిల్లా’, ‘వాట్సప్ బేబీ’, ‘యూత్ అబ్బా మేము’, ‘దైవాన్నే అడగాలా’ అనే పాటలను లాంచ్ చేశారు.
అనంతరం హీరో చిన్ను మాట్లాడుతూ .. ‘‘లవ్ యూ రా’ నాకు మొదటి చిత్రం. ఆద్యంతం అందరినీ కడుపుబ్బా నవ్వించేలా ఉంటుంది. గీతిక పాత్రకు ప్రాణం పోశారు. కృష్ణ సాయి కారెక్టర్ అందరినీ నవ్విస్తుంది. చంద్ర శేఖర్ గారి పాత్ర చాలా బాగా వచ్చింది. మా చిత్రంలో హారర్, కామెడీ, లవ్ ఇలా అన్ని అంశాలుంటాయి. ఈశ్వర్ గారు మాకు మంచి పాటలు ఇచ్చారని తెలిపారు.
హీరోయిన్ గీతిక మాట్లాడుతూ .. ‘‘లవ్ యూ రా’ టీం అంతా కలిసి ఎంతో సరదాగా షూటింగ్ చేశాం. సినిమా అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను. మా మూవీకి పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. సెప్టెంబర్ 5న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
నిర్మాత శ్రీనాథ్ ప్రజాపతి మాట్లాడుతూ .. ‘‘లవ్ యూ రా’ సినిమాను నేను చూశాను. నాకు చాలా నచ్చింది. అందుకే ఈ మూవీతో అసోసియేట్ అయ్యాను. ఎక్కడా కూడా కొత్త వాళ్లు ఈ మూవీని చేసినట్టుగా అనిపించదు. ఈ మూవీ కచ్చితంగా అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. నేచర్లో తీసిన నేచురల్ మూవీ’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు ప్రసాద్ ఏలూరి మాట్లాడుతూ, మా మూవీని చూసి మెచ్చుకున్న డిస్ట్రిబ్యూటర్ దయానంద్ కి థాంక్స్. సెప్టెంబర్ 5న మా చిత్రం రాబోతోంది. నాకు రాజమౌళి, సందీప్ రెడ్డి వంగా స్పూర్తి. మా మూవీని ఆడియెన్స్ కు రీచ్ అవుతుందని’ అన్నారు.
దర్శక, నిర్మాత నాగేష్ మాట్లాడుతూ .. ‘సముద్రాల క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద తీసిన చిత్రం ‘లవ్ యూ రా’. దర్శకుడు ప్రసాద్ ఈ మూవీని అద్భుతంగా తీశారు. సినిమాలో దమ్ముంటే.. అది చిన్నదా? పెద్దదా? అని ఆడియెన్స్ పట్టించుకోరు. హీరో, హీరోయిన్లు చక్కగా నటించారు. పాటలు బాగున్నాయి. ‘లవ్ యూ రా’ టైటిల్ చాలా క్యాచీగా ఉంది. దయానంద్ ఈ మూవీకి మంచి థియేటర్లు దక్కేలా చూడాలి. ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
నాగతేజ మాట్లాడుతూ .. ‘పల్లెటూరిలో జరిగే అందమైన ప్రేమ కథ ఈ ‘లవ్ యూ రా’ చిత్రం. కొత్త వాళ్లమైనా కూడా అందరం కలిసి ఓ మంచి చిత్రాన్ని చేశాం. మాలాంటి కొత్త వాళ్లందరినీ ఆడియెన్స్ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.