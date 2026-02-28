శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026
దేవీ
శనివారం, 28 ఫిబ్రవరి 2026 (18:34 IST)

Radha: మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్ షోకి జ్యూరీగా అనిల్ రావిపూడి, రాధ, లయ, హోస్ట్ గా శ్రీముఖి

Anil Ravipudi, Radha, Laya, Sreemukhi
జియోహాట్‌స్టార్ రూపొందిస్తున్న కొత్త రియాలిటీ షో 'మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అధర్' ఇప్పటికే భారీ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. షో చిత్రీకరణ జరుగుతున్న గ్రాండ్ లొకేషన్ “లవ్ మాన్షన్” లోపలి ఎక్స్‌క్లూజివ్ చిత్రాలు బయటికి వచ్చాయి. ప్రస్తుతం 10 మంది సెలబ్రిటీ జంటలు 70 రోజుల ప్రయాణానికి సిద్ధమయ్యారు. ప్రేమ, నమ్మకం, సహనం, భాగస్వామ్యాన్ని 24/7 కెమెరాల పర్యవేక్షణలో పరీక్షించే విధంగా ఈ లవ్ మాన్షన్‌ను డిజైన్ చేశారు.
 
మాన్షన్‌లో ఇప్పటికే  కొన్ని జంటలు మరింత బలపడుతుండగా, మరికొన్ని జంటల మధ్య అనుకోని భావోద్వేగ ఘర్షణలు జరుతున్నాయి. బయటి ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా, నిరంతరం కెమెరాలు రికార్డ్ చేస్తున్న ఈ లవ్ మాన్షన్ ఇప్పటికే రియాలిటీ టెలివిజన్‌లో అత్యంత చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 
జియోహాట్‌స్టార్ నుండి అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే రానుంది. ప్రేక్షకులు ఈ కొత్త రియాలిటీ ప్రయాణానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అనిల్ రావిపూడి, హీరోయిన్స్ రాధ, లయ ఈ షోకి జ్యూరీగా వుండటం మరింత ప్రత్యేకతని తీసుకొచ్చింది. ప్రముఖ యాంకర్ శ్రీముఖి హోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజగా మీడియా ప్రతినిధులకు ఈ షోకి సంబధించిన స్పెషల్ ప్రోమోని ప్రదర్శించారు.
 
అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ,  ఈ షో ఐడియా, కాన్సెప్ట్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఈ మాన్షన్‌లో పోటీ ప్రేమలో కాదు… ఉన్న పది మంది కపుల్స్‌లో ఎవరు స్పోర్టివ్‌గా ముందుకు వెళ్తారనేదే ముఖ్యం. షో అద్భుతంగా జరుగుతోంది. మనం లైఫ్ స్టోరీస్‌కు ఎమోషనల్‌గా కనెక్ట్ అవుతాం. అలాంటి అద్భుతమైన పది కపుల్స్ స్టోరీస్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఇలాంటి షోకు జడ్జ్‌గా చేయడం చాలా మంచి ఎక్స్‌పీరియన్స్. వాళ్ల లైఫ్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ వినడం, మనకు తెలిసిన సలహాలు చెప్పడం ఒక కొత్త అనుభూతి. తెలుగులో ఇలాంటి షో ఫస్ట్ టైమ్. శ్రీముఖి హోస్ట్‌గా ఉంటారు. అలాగే నాతో పాటు జడ్జ్‌గా డ్రీమ్ గర్ల్ రాధ గారు ఉండటం ఆనందంగా ఉంది. చిరంజీవి గారు, రాధ గారి పాటలకు నేను డ్యాన్స్ చేస్తూ పెరిగాను. అలాంటి రాధ గారితో షోకు జడ్జ్‌గా ఉండటం ఆనందంగా ఉంది. వారి లైఫ్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ చెబుతుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే మరో జడ్జ్ లయ గారు చాలా స్పోర్టివ్‌గా వారి లైఫ్ ఎక్స్‌పీరియెన్స్ షేర్ చేస్తున్నారు.
 
హీరోయిన్ రాధ మాట్లాడుతూ.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ప్రెస్ మీట్‌లో పాల్గొనడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. నేను డ్యాన్స్, కుకింగ్ ఏ షో చేసినా ఎంజాయ్ చేస్తూనే చేశాను. ఈ షో మాత్రం నాకు చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఇది నాకు పర్సనల్‌గా కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇందులో కపుల్స్ అందరూ చాలా స్పోర్టివ్‌గా ఉన్నారు. అనిల్ గారు, లయ గారితో కలిసి జ్యూరీలో ఉండటం ఆనందంగా ఉంది. హ్యాపీ మ్యారేజ్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. మ్యారేజ్‌ను హ్యాపీగా చేయాల్సిన బాధ్యత మన చేతిలోనే ఉంటుంది. అది ఈ షోలో ప్రజెంట్ చేస్తున్న తీరు చాలా కొత్తగా ఉంది.
 
హీరోయిన్ లయ మాట్లాడుతూ.. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఒక రియాలిటీ షోలో జడ్జ్‌గా చేస్తున్నాను. ఈ కాన్సెప్ట్‌కు వెంటనే కనెక్ట్ అయ్యాను. ఒక రిలేషన్‌షిప్‌పై ఇలాంటి షో ఇప్పటివరకు రాలేదు. రియల్ కపుల్స్ లవ్ జర్నీ చాలా ఎక్సైటింగ్‌గా ఉంది. లవ్ ఒక్కో స్టేజ్ దాటుకుని మ్యారేజ్ వరకు రావడం చాలా కొత్త ఆలోచన. అనిల్ గారు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు ఎంతో దగ్గరైన డైరెక్టర్. ఆయన చెప్పే సలహాలు చాలా ఉపయోగపడతాయి. అలాగే రాధ గారితో కలిసి ఈ షోకు జడ్జ్‌గా చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది.

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నా

కరీంనగర్‌లో మెగా సిఎస్ఆర్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కిస్నాకరీంనగర్: హరి కృష్ణ గ్రూప్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక వజ్ర, బంగారు ఆభరణాల బ్రాండ్ అయిన కిస్నా డైమండ్- గోల్డ్ జ్యువెలరీ, నేడు కరీంనగర్ లోని కిస్నా ఎక్స్‌క్లూజివ్ బ్రాండ్ అవుట్‌లెట్‌లో పలు సామాజిక కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. వీటిలో భాగంగా రక్తదాన శిబిరాలు, మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాలు, ఆహార పంపిణీ కార్యకలాపాలను రోజంతా నిర్వహించారు.

సామర్లకోట బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు, 21 మంది మృతి

సామర్లకోట బాణసంచా తయారీ కేంద్రంలో భారీ పేలుడు, 21 మంది మృతికాకినాడ జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. సామర్లకోట మండలం వేట్లపాలెంలోని బాణసంచా తయారీ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ పేలుడు ధాటికి 21 మంది అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గోదావరి కెనాల్ పక్కనే వున్న సూర్యశ్రీ ఫైర్ వర్క్స్ కేంద్రంలో శనివారం నాడు భోజన సమయంలో ఒక్కసారిగా పేలుడు సంభవించింది. భారీ ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడటంతో ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ వ్యాపించింది. ఈ భారీ పేలుడు శబ్దం 5 కిలోమీటర్ల మేర వినిపించినట్లు స్థానికులు తెలియజేసారు. పేలుడు ధాటికి మృతదేహాలు ఎగిరిపడ్డాయనీ, మంటల్లో కనీసం 15 మంది వరకూ చిక్కుకుని వుండొచ్చని అంటున్నారు. సహాయకచర్యలు చేస్తున్నారు.

సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ రూ.1 లక్ష ఇచ్చారు, మీరు 50 వేలు ఇవ్వండి: తెనాలిలో హిజ్రాల దందా

సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ రూ.1 లక్ష ఇచ్చారు, మీరు 50 వేలు ఇవ్వండి: తెనాలిలో హిజ్రాల దందాఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో షాపింగ్ ప్రారంభాలు, పెళ్లిళ్ల వేడుకలు, శుభకార్యాలు చేసుకోవాలంటే దడ పుడుతోంది. ఏదైనా షాపు ఓపెన్ అయితే చాలు, అక్కడ డోలుమేళం సన్నాయితో పాటుగా హిజ్రాలు కూడా ప్రత్యక్షమవుతున్నారు. తాము అడిగినంత ఇచ్చేవరకూ అక్కడి నుంచి కదలడంలేదు. ఇటీవలే తెనాలి ఓ దుకాణం ప్రారంభించిన యజమాని వద్ద తమకు రూ. 50,000 ఇవ్వాల్సిందేనంటూ మొండికేశారట. అతడు ఇవ్వను అన్నందుకు తమదైన శైలిలో అతడికి చుక్కలు చూపించారట. దీనితో అతడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసారు.

Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణల్లో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?

Weather Update: ఏపీ, తెలంగాణల్లో వాతావరణం ఎలా వుంటుందంటే?బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం కారణంగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. గత మూడు రోజులుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తమిళనాడు నుండి మరాఠ్వాడ, కర్ణాటక వరకు రాయలసీమ ప్రాంతం ద్వారా సముద్ర మట్టానికి 0.9 కి.మీ ఎత్తులో విస్తరించి ఉన్న ఈ ద్రోణి వాతావరణాన్ని ప్రభావితం చేస్తూనే ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం నివేదిస్తోంది.

విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలై

విజయ్ వ్యక్తిగత విషయాలను రాజకీయం చేయకూడదు.. అన్నామలైతమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు అన్నామలై, నటుడు, రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్, ఆయన భార్య సంగీత మధ్య నమోదైన చట్టపరమైన సమస్యను రాజకీయం చేయకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసును సంబంధిత వ్యక్తులకు, కోర్టులకు వదిలేయడం ఉత్తమమని ఆయన అన్నారు. విజయ్ భార్యకు సంబంధించిన పిటిషన్ డిసెంబర్‌లో చెంగల్పట్టు కోర్టులో దాఖలైందని, ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చిందని వచ్చిన వార్తలను అన్నామలై విలేకరులతో ప్రస్తావించారు.

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యం

అధునాతన మధుమేహ నిర్వహణ కోసం నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో అబాట్ భాగస్వామ్యంటైప్ 2 డయాబెటిస్‌తో నివసించే వ్యక్తుల కోసం ఎక్స్‌టెన్సియర్‌ను వాణిజ్యీకరించడానికి నోవో నార్డిస్క్ ఇండియాతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ దిగ్గజం అబాట్ ఈరోజు ప్రకటించింది. ఈ భాగస్వామ్యం GLP-1లలో నోవో నార్డిస్క్ శాస్త్రీయ నాయకత్వాన్ని, అబాట్ బలమైన పంపిణీ నెట్‌ వర్క్‌ను ఉపయోగించుకుని, నోవో నార్డిస్క్ ప్రస్తుతం సేవలందిస్తున్న ప్రాంతాలకు మించి భారతదేశంలో అధిక-నాణ్యత, సాక్ష్యా ధారిత డయాబెటిస్ చికిత్సకు ప్రాప్యతను విస్తరించింది. ఎక్స్‌ టెన్సియర్ అనేది ప్రపంచంలోనే అత్యంతగా సూచించబడిన GLP-1 RA (రిసెప్టర్ అగోనిస్ట్) మాలిక్యూల్ అయిన ఓజెంపిక్ రెండో బ్రాండ్.

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

వయసు పైబడకుండా చేసే బాదం పప్పు, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?మన దైనందిన జీవితంలో ఆహారాల్లో బాదంను చేర్చుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బాదంలో మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, రిబోఫ్లేవిన్, జింక్, ఫైబర్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మరిన్నింటితో సహా 15 ముఖ్యమైన పోషకాలకు మూలం. ఈ పోషకాలు మొత్తం ఆరోగ్యంకు దోహదం చేస్తాయి. బాదములతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ E యొక్క గొప్ప మూలం బాదం. ఇది ఆరోగ్యకరమైన, మెరిసే చర్మానికి తోడ్పడుతుంది. దీనిలోని యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలు మేలు చేస్తాయి. బాదంలోని ప్రోటీన్ కండర ద్రవ్యరాశి పెరుగుదల, నిర్వహణకు మద్దతు ఇచ్చే పోషకంగా నిలుస్తుంది.

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?

తుమ్ములు, వదలని దగ్గు వస్తే HMPV వ్యాధి కావచ్చు, ఏం చేయాలి?ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది తుమ్ములు, ఎంతకీ వదలని దగ్గుతో బాధపడుతున్న కేసులు నమోదవుతున్నాయి. అది HMPV వైరస్ కావచ్చు. ఈ శ్వాసకోశ వైరస్ తుమ్ములు, దగ్గు, తేలికపాటి జ్వరం వంటి సాధారణ జలుబు లాంటి లక్షణాలను కలిగిస్తుంది. ఇది సాధారణంగా అన్ని వయసుల వారిని ప్రభావితం చేస్తున్నప్పటికీ, చిన్నపిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థలు ఉన్నవారు న్యుమోనియా, బ్రోన్కైటిస్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలున్నవారికి వచ్చేస్తుంది. HMPVని నిరోధించేందుకు ఈ చిట్కాలను పాటిస్తే తప్పించుకోవచ్చు.

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?

తులసి రసంతో తేనెను కలిపి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది?తులసి, తేనె. ఈ రెండింటిని కలిపి రసంలా చేసుకుని సేవిస్తే ఉబ్బసం సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. తులసి ఆకు మతపరమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉండటమే కాకుండా, అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారం కూడా. ముఖ్యంగా ఆస్తమా రోగులకు ఇది ప్రభావవంతమైన ఔషధం. తేనె ఒక సహజ యాంటీబయాటిక్, ఇది శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. తులసి ఆకుల రసం, తేనె మిశ్రమం ఆస్తమా చికిత్సలో చాలా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రెండింటిని కలిపి తీసుకుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శ్వాస తీసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. తులసిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇది ఉబ్బసం వల్ల కలిగే మంటను తగ్గిస్తుంది.

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?

సీజనల్ వ్యాధులను దరిచేరకుండా చేసే సూప్స్, ఏంటవి?ఈ కాలంలో సీజనల్ వ్యాధులలో జలుబు, దగ్గు వెంటనే పట్టుకుంటాయి. వీటిని ఎదుర్కోవడమే కాకుండా శరీరానికి బలాన్నిచ్చి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే సూప్‌లను గురించి తెలుసుకుందాం. జలుబు, ఇన్ఫెక్షన్, రోగనిరోధక శక్తి బలహీనతను నివారించడంలో ఈ సూప్‌లు సహాయపడతాయి. క్యారెట్ కొత్తిమీర సూప్ - క్యారెట్లు విటమిన్ ఎ యొక్క మంచి మూలం, ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది. కొత్తిమీర దీనికి తాజా రుచిని ఇస్తుంది. పప్పు కూరగాయల సూప్ - పప్పుధాన్యాలలో ప్రోటీన్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కూరగాయలతో కలిపిన ఈ సూప్ రోజంతా మీకు శక్తిని ఇస్తుంది.
