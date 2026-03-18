Madhuri Dixit : గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ లో పాల్గొంటున్న మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తా
Madhuri Dixit, Esha Gupta
బాలీవుడ్ నటి మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తా తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 వేదికగా తెలుగు సినిమా కళలను సత్కరించేందుకు తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డితో చేరనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రకటన వెలువడింది.
ఈ సందర్భంగా మాధురీ దీక్షిత్ నేనే ఇలా పంచుకున్నారు*, “ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్లో భాగం కావడం నాకు నిజంగా ఒక గౌరవం. తెలుగు సినిమాకు కథాకథనం, సంగీతం మరియు అసాధారణమైన ప్రతిభతో కూడిన గొప్ప వారసత్వం ఉంది; ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులను నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది.
ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో కీలకం, ఎందుకంటే ఇవి మన పరిశ్రమకు గుండెకాయ వంటి, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే కళాకారులు మరియు సాంకేతిక నిపుణులను సత్కరిస్తాయి. ఈ ప్రాంతపు సాంస్కృతిక స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రీతిలో సృజనాత్మక శ్రేష్ఠతను గౌరవించడం అత్యంత ముఖ్యం. తెలుగు సినీ పరిశ్రమ యొక్క అద్భుతమైన ప్రతిభను మరియు ఉజ్వల వారసత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి హైదరాబాద్, తెలంగాణకు రావడానికి నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.” అన్నారు.
మరో నటి, మోడల్ఈ షా గుప్తా ఇలా పంచుకున్నారు,*_ “తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్కు హాజరవడం, మన పరిశ్రమకు వెన్నెముక అయిన సాంకేతిక నిపుణులు మరియు ప్రాంతీయ కళాకారులను వెలుగులోకి తెచ్చే ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతు ఇవ్వడం నాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం. గద్దర్ గారి వంటి దిగ్గజం వారసత్వాన్ని గౌరవిస్తూ, మన పరిశ్రమ యొక్క ఆధునిక విజయాలను వేడుక చేసుకోవడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. తెలంగాణకు ఎంతో ఉత్సాహభరితమైన కళాత్మక హృదయ స్పందన ఉంది, మరియు అన్ని మాధ్యమాలలో శ్రేష్ఠతను గుర్తించే ఈ వేడుకలో భాగం కావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.” ఈ అద్భుతాన్ని సాధ్యం చేసే అసాధారణ ప్రతిభను వేడుకగా జరుపుకునే రాత్రి కోసం ఎదురుచూడండి అని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేశారు.