బుధవారం, 18 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 18 మార్చి 2026 (10:54 IST)

Madhuri Dixit : గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ లో పాల్గొంటున్న మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తా

Madhuri Dixit, Esha Gupta
బాలీవుడ్ నటి మాధురీ దీక్షిత్ నేనే, ఈ షా గుప్తా  తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ 2025 వేదికగా తెలుగు సినిమా  కళలను సత్కరించేందుకు తెలంగాణ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎ. రేవంత్ రెడ్డితో చేరనున్నారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రకటన వెలువడింది. 
 
ఈ సందర్భంగా మాధురీ దీక్షిత్ నేనే ఇలా పంచుకున్నారు*, “ఈ సంవత్సరం తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌లో భాగం కావడం నాకు నిజంగా ఒక గౌరవం. తెలుగు సినిమాకు కథాకథనం, సంగీతం మరియు అసాధారణమైన ప్రతిభతో కూడిన గొప్ప వారసత్వం ఉంది; ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులను నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉంది.
 
ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో కీలకం, ఎందుకంటే ఇవి మన పరిశ్రమకు గుండెకాయ వంటి, క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే కళాకారులు మరియు సాంకేతిక నిపుణులను సత్కరిస్తాయి. ఈ ప్రాంతపు సాంస్కృతిక స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించే రీతిలో సృజనాత్మక శ్రేష్ఠతను గౌరవించడం అత్యంత ముఖ్యం. తెలుగు సినీ పరిశ్రమ యొక్క అద్భుతమైన ప్రతిభను మరియు ఉజ్వల వారసత్వాన్ని వేడుకగా జరుపుకోవడానికి హైదరాబాద్, తెలంగాణకు రావడానికి నేను ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాను.” అన్నారు.
 
మరో నటి, మోడల్ఈ షా గుప్తా ఇలా పంచుకున్నారు,*_ “తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్‌కు హాజరవడం, మన పరిశ్రమకు వెన్నెముక అయిన సాంకేతిక నిపుణులు మరియు ప్రాంతీయ కళాకారులను వెలుగులోకి తెచ్చే ఈ కార్యక్రమానికి మద్దతు ఇవ్వడం నాకు దక్కిన గొప్ప గౌరవం. గద్దర్ గారి వంటి దిగ్గజం వారసత్వాన్ని గౌరవిస్తూ, మన పరిశ్రమ యొక్క ఆధునిక విజయాలను వేడుక చేసుకోవడం నిజంగా స్ఫూర్తిదాయకం. తెలంగాణకు ఎంతో ఉత్సాహభరితమైన కళాత్మక హృదయ స్పందన ఉంది, మరియు అన్ని మాధ్యమాలలో శ్రేష్ఠతను గుర్తించే ఈ వేడుకలో భాగం కావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది.” ఈ అద్భుతాన్ని సాధ్యం చేసే అసాధారణ ప్రతిభను వేడుకగా జరుపుకునే రాత్రి కోసం ఎదురుచూడండి అని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలియజేశారు.

కుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడి మృతి-రూ.65లక్షలు ఖర్చు.. 15 నెలల పాటు?వీధికుక్క కాటుకు గురైన ఏడేళ్ల బాలుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. 15నెలల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి ఆదివారం మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన జగిత్యాలలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కుక్క కరవడంతో మంచానికే పరిమితమైన ఏడేళ్ల బాలుడు మంచికట్ల మణితేజ చికిత్స కోసం కుటుంబ సభ్యులు రూ. 65 లక్షలు ఖర్చు చేసినప్పటికీ, అతని ఆరోగ్య పరిస్థితిలో ఎటువంటి మెరుగుదల కనిపించలేదు.

అల్లుడే మామకు, భార్యకు నిప్పంటించాడా? అసలేం జరిగింది?హనుమకొండలో దిగ్భ్రాంతికర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. హనుమకొండ జిల్లా, కాజీపేట మండలం పరిధిలోని కాడిపికొండలో గల రాజీవ్ గృహకల్పనలో బుధవారం ఉదయం ఒక అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో తండ్రీకూతుళ్లు సజీవ దహనమయ్యారు. మృతులను రాజశేఖర్ (54), ఆయన కుమార్తె రాజశ్రీ (24) గా గుర్తించారు. ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం, తండ్రికి మంటలు అంటుకోగా, ఆయన్ని రక్షించే ప్రయత్నంలో కుమార్తె తీవ్రమైన కాలిన గాయాలకు గురయ్యారు. వీరిద్దరూ ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

తగలబడుతున్న దుబాయ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, బైటకొచ్చిన వీడియోఅమెరికా స్థావరాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులకు గల్ఫ్ దేశాలు కూడా భారీగా నష్టాన్ని చవిచూస్తున్నాయి. పర్యాటకులకు స్వర్గధామంగా పేరున్న దుబాయ్ దేశంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని ఇంధన ట్యాంకుపై డ్రోన్ పడటంతో నిప్పు అంటుకుంది. దీనితో విమానాశ్రయంలో భారీగా అగ్నికీలలు ఎగసిపడ్డాయి. వీటికి సంబంధించిన దృశ్యాలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఈ ఘటనపై దుబాయ్ ప్రభుత్వం తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేసింది. ఐతే ఇరాన్ చేస్తున్న దాడులను గల్ఫ్ దేశాలన్నీ సంయమనంతో భరిస్తున్నాయి.

అమెరికన్లను ఏం చేయదలచుకున్నారు? ట్రంప్‌కి యూఎస్ ఉన్నతాధికారి కెంట్ సూటి ప్రశ్న, రాజీనామాఇరాన్ పైన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్న యుద్ధంపై అమెరికా జాతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక కేంద్రం అధిపతి జోసెఫ్ కెంట్ తీవ్ర అసంతృప్తి, ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తన పదవికి రాజీనామా చేసారు. అసలు ఈ యుద్ధం ద్వారా అమెరికన్లను ట్రంప్ ఏం చేయదలుచుకున్నారు? అధికారం మీ చేతుల్లో వుంది, ప్రజలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇస్తారా లేదంటే అధోగతి పాల్జేస్తారా అంటూ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ పైన అమెరికా ఎందుకు యుద్ధం చేస్తుందో తెలియని స్థితిలో వుందనీ, కేవలం ఇజ్రాయెల్ ఒత్తిడితోనే అమెరికా దేశం ఇరాన్ పైన యుద్ధం చేస్తోందని వెల్లడించారు.

గన్‌తో రీల్స్ చేయబోయాడు.. బుల్లెట్ గుండెల్లో దిగింది.... అంతే...కొందరు యువతీ యువకులు రీల్స్ వ్యామోహంలో పడి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నాడు. తాజాగా ఓ వ్యక్తి గన్‌తో రీల్స్ చేశాడు.. చివరకు ఆ గన్‌లోని బుల్లెట్‌కు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ విషాదకర ఘటన తూర్పు ఢిల్లీలో జరిగింది. మృతుడుని పవన్‌గా గుర్తించారు.

వేసవిలో పెరుగు, మజ్జిగ: ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవి కాలంలో పెరుగు, మజ్జిగ తీసుకుంటుంటే శరీరానికి చలవచేస్తుందని చెబుతారు పోషకాహార నిపుణులు. పాల పదార్థమైన పెరుగుతోనే చాలామంది అన్నం తింటుంటారు. ఉదయాన్నే పెరుగులో ఉల్లిపాయ లేదా మిరపకాయ నంజుకుని తినేస్తారు. పెరుగుతో శరీరానికి కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొద్దిగా జీల‌క‌ర్ర ‌ను తీసుకుని పొడి చేసి దాన్ని ఓ కప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తింటే త్వ‌ర‌గా బ‌రువు త‌గ్గుతారు. 2. కొద్దిగా న‌ల్ల ఉప్పును తీసుకుని బాగా పొడి చేయాలి. దాన్ని ఓ క‌ప్పు పెరుగులో క‌లుపుకుని తాగాలి. దీంతో జీర్ణ సంబంధ స‌మ‌స్య‌లు దూర‌మ‌వుతాయి. ప్ర‌ధానంగా గ్యాస్‌, అసిడిటీ వంటివి త‌గ్గుతాయి.

భవిష్యత్ ఆరోగ్య సంరక్షణ కోసం సైన్స్-పరిశోధనలను ముందుకు తీసుకెళ్లాలి: డాక్టర్ అంజిరెడ్డి స్మారక ఉపన్యాసంహైదరాబాద్: శాస్త్రవేత్త, పారిశ్రామికవేత్త, దాత అయిన డాక్టర్ కె. అంజిరెడ్డి 13వ వర్ధంతి సందర్భంగా, ఆయన జ్ఞాపకార్థం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ అంజిరెడ్డి మెమోరియల్ లెక్చర్ నాల్గవ ఎడిషన్‌ను డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్(డాక్టర్ రెడ్డీస్) ఈరోజు నిర్వహించింది. ఆయన జీవితం, వారసత్వం యొక్క ప్రధాన స్తంభాలను ప్రతిబింబించేలా, సైన్స్, సొసైటీ- సస్టైనబిలిటీ (సైన్స్, సమాజం, స్థిరత్వం) నినాదంగా.. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ మరియు డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్ సంయుక్తంగా 2023లో ఈ ఉపన్యాస సిరీస్‌ను ప్రారంభించాయి.

శరీర బరువు పెరిగితే వచ్చే వ్యాధులు ఏమిటి?అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం కలిగి ఉండటం వల్ల కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. చాలామంది బొద్దుగా వుంటే మంచిది అనుకుంటారు కానీ ఎత్తు తగిన బరువుకి మించి వుంటే అది అనారోగ్యానికి మూలకారణం అవుతుంది. అధికబరువు తెచ్చే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీర అదనపు బరువు మధుమేహం 2 ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. గుండె జబ్బులు, స్ట్రోక్ సమస్యలు అధికబరువు వల్ల వస్తాయి. అధిక రక్త కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం వల్ల సమస్యలు వస్తాయి. అధిక రక్తపోటు వ్యాధి వస్తుంది. మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన వ్యాధికి మూలకారణం ఇదే అవుతుంది. కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి బారిన పడే అవకాశం వుంటుంది.

ఇలా చేస్తే మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా వుంటాయికిడ్నీ సమస్యలు ఇటీవలి కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమస్య రాకుండా వుండాలంటే.. దుంపలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. ఇవి మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడే అవకాశాలను తగ్గిస్తాయి. కొబ్బరి నీరు, దోసకాయ రసం, చెర్రీస్ కూడా మేలు చేస్తాయి. కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా వుంచుకునేందుకు ఇంకా ఎలాంటి ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలు క్యాలీఫ్లవర్, బ్లూబెర్రీలు వంటివి తీసుకుంటుండాలి. శారీరక శ్రమను దినచర్యలో భాగంగా చేసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించాలి. ప్రతిరోజూ తగినంత నిద్ర పొందాలి. పొగత్రాగే అలవాటు వున్నవారు దాన్ని మానేయాలి.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.
