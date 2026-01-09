తెగని 'జన నాయగన్' సెన్సార్ పంచాయతీ.. 21కు వాయిదా
కోలీవుడ్ అగ్రహీరో విజయ్ నటించిన కొత్త చిత్రం 'జన నాయగన్'. ఈ చిత్రం సంక్రాంతికి సందర్భంగా ఈ నెల 9వ తేదీన విడుదలకావాల్సివుంది. అయితే, సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీలో జాప్యం నెలకొనింది. దీంతో నిర్మాణ సంస్థ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. అయితే, సింగిల్ జడ్జి మాత్రం సినిమాకు సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలంటూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ తీర్పుపై సెన్సార్ బోర్డు హైకోర్టులో అప్పీల్ చేయగా, ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి శ్రీవాత్సవ సారథ్యంలోని ధర్మాసనం... సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పుపై స్టే విధిస్తూ తదుపరి విచారణను ఈ నెల 21వ తేదీకి వాయిదా వేశారు. దీంతో 'జన నాయగన్' చిత్రం విడుదలకు బ్రేక్ పడింది. దీంతో విజయ్ అభిమానులతో పాటు తమిళ చిత్రపరిశ్రమ షాక్కు గురైంది.
ఈ పిటిషన్ విచారణ సందర్భంగా హైకోర్టు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది. సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ జారీ సమయంలో అనేక నిబంధనలు పాటించాల్సిన తరుణంలో సర్టిఫికేట్ కోసం వేచి చూడకుండా న్యాయస్థానంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తారా, విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తే మీ ఇష్టానుసారంగా నడుచుకోవాలా అంటూ ధర్మాసనం ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసింది. అలాగే, రివ్యూ చేసేందుకు తగిన సమయం ఇవ్వకుండానే సర్టిఫికేట్ జారీ చేయాలంటూ సింగిల్ జడ్జి 24 గంటల్లో ఉత్తర్వులు ఎందుకు జారీ చేశారని ప్రశ్నించింది. సెన్సార్ సర్టిఫికేట్ పొందేందుకు మరికొంత కాలం వేచి చూడొచ్చు కదా అని సీజేఐ ప్రశ్నిస్తూ, సింగిల్ జడ్జి ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై స్టే విధించారు.