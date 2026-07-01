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Mahesh Babu: మేజిక్ అంటే గారడి కాదు., దృశ్య కావ్యం గా రావు బహదూర్ : మహేష్ బాబు
హీరో సత్యదేవ్, క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ వెంకటేష్ మహా కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్'. సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జీఎంబీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై, ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్తో కలిసి ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
Satyadev, Venkatesh Maha, Deepa Thomas, Gopalakrishna Reddy
తాజాగా మేకర్స్ "మోర్ దాన్ ఏ టీజర్" పేరుతో ఓ ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఈ వీడియోకు మహేష్ బాబు అందించిన పవర్ఫుల్ వాయిస్ఓవర్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. భావోద్వేగాలతో కూడిన ఈ నేరేషన్, రావు బహదూర్ కేవలం ఒక సినిమా కాదు... సరికొత్త సినీ అనుభూతి అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తోంది.
"When drama begins, logic ends" అనే పాపులర్ కోట్ తో ప్రారంభమైన ఈ నేరేషన్కు మహేష్ బాబు కొత్త అర్థాన్ని జోడించారు. "డ్రామాతో పాటు మ్యాజిక్ కలిస్తే... లాజిక్కు కొత్త అర్థం పుడుతుంది" అంటూ చెప్పిన డైలాగ్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతోంది.
ఒక చిన్న సందేహం ఎంతటి శక్తివంతంగా మారి విధినే మార్చగలదో, అసలు ఉండకూడని ఒక మనిషి జీవితాన్ని ఎలా నిలబెడుతుందో, ఆ సందేహం క్రమంగా అతని జీవితమంతా ఆక్రమించి ప్రపంచాన్నే తలకిందులు చేసే స్థాయికి ఎలా చేరుకుంటుందో నేరేషన్లో ఆసక్తికరంగా చూపించారు. కథను ఎక్కడా బయటపెట్టకుండా క్యూరియాసిటీని మరింత పెంచేలా ఈ వీడియోను తీర్చిదిద్దారు.
'‘ఇక్కడ మేజిక్ అంటే గారడి కాదు.. దృశ్య కావ్యం" అని మహేష్ బాబు చెప్పడం విశేషం. అద్భుతమైన విజువల్స్, భావోద్వేగాలతో కూడిన కథనంతో ఈ చిత్రం సరికొత్త సినీ అనుభూతిని అందించబోతోందని ఈ వీడియో స్పష్టం చేస్తోంది.
చివరగా "మునుపెన్నడూ చూడని విధంగా తెలుగు సినిమా.. రావు బహదూర్ " అని మహేష్ బాబు ఇచ్చిన హామీతో రావు బహదూర్ అంచనాలు మరింతగా పెరిగాయి.
*ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన Q&A కార్యక్రమంలో చిత్ర బృందం విలేకరులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చింది.
అనురాగ్ రెడ్డి గారు.. మహేష్ బాబు గారు ఒక సినిమాకు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం చాలా అరుదు. అలాంటిది ఆయన ఈ సినిమాకు వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం ఎలా అనిపించింది?
-ఇది ఎంత కొత్త తరహా సినిమానో మహేష్ బాబు గారికి పూర్తిగా తెలుసు. ఇలాంటి సినిమా తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకు రాలేదు. మహేష్ బాబు గారు ఎప్పుడూ కొత్త తరహా సినిమాలను ప్రోత్సహించడానికి, రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటారు. ఆయన ఒక సినిమాను ప్రజెంట్ చేస్తున్నారంటే కచ్చితంగా దానిపై భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. ఆ అంచనాలను ఈ సినిమా తప్పకుండా అందుకుంటుందని మా నమ్మకం.
-ఇప్పటికే మేము కొందరికి సినిమా చూపించాం. సినిమా చూసిన వారందరూ కూడా "ఇలాంటి సినిమా ఇప్పటివరకు రాలేదు" అని చెబుతున్నారు. ఈ సినిమా చూసిన ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఒక కొత్త అనుభూతిని పొందుతాడు.
-ఈ తరహా కథ, ఈ స్థాయి పెర్ఫార్మెన్స్లు, ఈ తరహా మేకింగ్ను ఇప్పటివరకు ప్రేక్షకులు చూడలేదు. చాలా నమ్మకంతో ఈ మాట చెబుతున్నాం. ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులు కొత్త తరహా సినిమాలను కోరుకుంటున్నారు. వారు ఆశిస్తున్న కొత్తదనాన్ని 'రావు బహదూర్' ద్వారా అందిస్తున్నాము.
-మహేష్ బాబు సినిమా చూసి 40 నిముషాలు సినిమా గురించి మాట్లాడారు. అప్పుడే మేము విజయం సాధంచిన నమ్మకం కలిగింది.
వెంకటేష్ మహా గారు.. ఇది తెలుగు సినిమాలో ఏ స్థాయిలో నిలబడుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు?
-తెలుగు సినిమా కిరీటంలో ఇది మరో కలికితురాయిగా నిలుస్తుంది. ఈ సినిమా చాలా కాలం పాటు గుర్తుండిపోతుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడున్న ప్రేక్షకులు చూసినా తెలుగు సినిమా ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో చెప్పే చిత్రంగా ఇది నిలుస్తుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు సినిమా గొప్పతనాన్ని మరింత పెంచే సినిమా ఇది.
-నేను 'కేరాఫ్ కంచరపాలెం' సినిమా తీస్తున్నప్పుడు కూడా "ఇలాంటి సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకులు అర్థం చేసుకోగలరా?" అనే కామెంట్లు వినిపించాయి. నేను మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పెరిగాను. దర్శకుడిగా మారడానికి చాలా సంవత్సరాలు కష్టపడ్డాను. అలాంటి నేను ఒక కథ చేస్తున్నానంటే, ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకునేలా, ప్రతి ఒక్కరికీ చేరేలా ఉంటుందని నమ్ముతాను.
-మహేష్ బాబు గారు సినిమా చూశారు. ఆయనకు చాలా నచ్చింది. "ఈ సినిమాకు నేను వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తాను" అని స్వయంగా చెప్పారు. "ఇలాంటి తెలుగు సినిమా నేను ఇంతకుముందు చూడలేదు" అని ఆయన చెప్పడం నాకు దక్కిన అతిపెద్ద ప్రశంస. మహేష్ బాబు గారి లాంటి సూపర్ స్టార్ మా సినిమాకు అండగా నిలవడం, వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం జీవితాంతం గుర్తుంచుకునే గౌరవంగా భావిస్తాను.
సత్యదేవ్ గారు.. ఈ సినిమాతో ఆడియన్స్ కి మీరు ఎలాంటి ట్రీట్ ఇవ్వబోతున్నారు?
తెలుగు సినిమాకు మేము రాస్తున్న ప్రేమలేఖే 'రావు బహదూర్' సినిమా. మహేష్ బాబు గారు కూడా ఈ సినిమా చూసి "ఇది తెలుగు సినిమాకు ఒక లవ్ లెటర్" అని అన్నారు.
-ఈ సినిమాతో నాకు 'రావు బహదూర్ సత్యదేవ్' అనే ట్యాగ్ వస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే అలాంటి సినిమా ఇది. 'జ్యోతి లక్ష్మి' కి ముందు నేను కొన్ని సినిమాలు చేశాను. కానీ 'జ్యోతి లక్ష్మి' తర్వాత నా కెరీర్లో ఒక మంచి మార్పు వచ్చింది. అదే విధంగా 'రావు బహదూర్' కూడా నా కెరీర్లో మరో కీలకమైన మలుపు అవుతుందని నమ్ముతున్నాను.
-ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ మహా గారు కూడా ఒక ప్రత్యేక పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆ పాత్రతో ఆయన మీ అందరినీ తప్పకుండా ఆశ్చర్యపరుస్తారు.
నిర్మాత గోపాలకృష్ణ రెడ్డి మాట్లాడుతూ: ఈ సినిమా చూసిన కొద్దీ మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపిస్తుంది. మహేష్ బాబు గారు లాంటి సూపర్స్టార్ ఈ సినిమాను ప్రజెంట్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆయన సినిమా చూసి చాలా మెచ్చుకున్నారు. వెంకటేష్ మహా గారు ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తెరకెక్కించారు. ఈ పాత్రకు సత్యదేవ్ గారిని తప్ప మరెవరినీ ఊహించలేం. ఇది కుటుంబ సమేతంగా చూసే సినిమా. ప్రేక్షకులకు ఒక అద్భుతమైన మ్యాజికల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
నిర్మాత శరత్ చంద్ర మాట్లాడుతూ: రావు బహదూర్' లాంటి సినిమా ఇప్పటివరకు తెలుగు సినిమాలో రాలేదు. ఇలాంటి సినిమాను ప్రేక్షకులు ఇంతకుముందెప్పుడూ చూసి వుండరు. ఈ సినిమా క్రాఫ్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ శుక్రవారం ప్రేక్షకులకు చాలా భిన్నమైన అనుభూతి వుంటుంది. థియేటర్ నుంచి బయటకు వస్తున్న ప్రతి ప్రేక్షకుడు కచ్చితంగా ఒక కొత్త సినీ అనుభూతితోనే బయటకు వస్తారు.
దీప థామస్ మాట్లాడుతూ:ఈ సినిమాతో నా కల నెరవేరినట్టైంది. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వెంకటేష్ మహా గారికి ధన్యవాదాలు. ఆయన తెరకెక్కించిన 'కేరాఫ్ కంచరపాలెం' నా ఫేవరెట్ సినిమా. సత్యదేవ్ గారితో కలిసి పనిచేయడం చాలా మంచి అనుభవం. మహేష్ బాబు గారి బ్యానర్ ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం కావడం ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను. మహేష్ బాబు గారికి, నమ్రత గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు.
Little Girl: ముళ్లపందితో చిన్నారి స్నేహం.. వీడియో వైరల్
ఓ చిన్నారి ముళ్లపందితో స్నేహం చేయడానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. శ్రీలంకలోని పొలొన్నరువ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ చిన్నారి ఎక్కడికెళితే అక్కడిని ఆ ముళ్లపంది ఆమెను అనుసరిస్తోంది. ఆమెతో కలిసి నడుస్తోంది. ఆమె పెట్టిన ఆహారం తింటోంది. ఇలా ఆ బుజ్జి ముళ్లపంది మధ్య ఏర్పడిన అపురూపమైన అనుబంధం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. పచ్చని వరి పొలాల మధ్య చిన్నారి పరిగెడుతుంటే, ముళ్లపంది కూడా ఆమె వెంట ముద్దుగా పరుగులు తీస్తూ కనిపించింది. చిన్నారి సింహళ భాషలో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే, ఆ ప్రాణి కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా స్పందిస్తోంది.
పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు లారీల ఢీ.. నలుగురు సజీవదహనం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పల్నాడు జిల్లా, బోయపాలెం సమీపంలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు. సమాచారం ప్రకారం, రెండు లారీలు ఢీకొనడంతో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని వేగంగా వచ్చిన మరో లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది. ఇరు వాహనాలు ఢీకొనడం వల్ల మంటలు అంటుకున్నాయి. దీనివల్ల ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు క్లీనర్లు సజీవ దహనమయ్యారు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక, సహాయక సిబ్బంది వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
జూలై 1, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది..?
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు జూలై 1, 2026 నాటి వాతావరణం ఎలా వుందంటే.. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ రుతుపవనాల ప్రభావం బలంగా ఉంది. దీనివల్ల భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలో విస్తృతంగా రుతుపవనాల ప్రభావం ఉండనుంది. అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్ష సూచన: 11 జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఐఎండీ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కుమ్రం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, మెదక్, కామారెడ్డి.
గ్రామీణ భారతదేశంలో వర్షాకాలంలో పెరుగుతున్న పాముకాటును ఎదుర్కోవడానికి బీఎస్వీ 4ఏ వ్యూహం
మచిలీపట్నం: భారతదేశం వ్యాప్తంగా వర్షాకాలం ప్రారంభమైనది. రుతుపవన ప్రభావంతో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీనితో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో పాముకాటు సంఘటనలు కూడా ప్రమాదకరమైన రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. ఈ సంఘటనలను తరచుగా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నప్పటికీ, ఒక కీలకమైన ప్రజారోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ఇది నిలిచినది. మ్యాన్కైండ్ గ్రూప్ కంపెనీ, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా నాణ్యమైన పాముకాటు విరుగుడు(ఏఎస్వి) ఔషధంను అందిస్తూ ఎక్కువమంది అభిమానించే సంస్థగా నిలిచిన బీఎస్వీ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి ఒక సమగ్ర ‘4ఏ’ కార్యాచరణను అమలు చేయడం ద్వారా తమ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది.
దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మిస్సింగ్ కేసు.. సస్పెన్స్ వీడింది.. ఎక్కడున్నారంటే?
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారంటూ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మీద కేసులు నమోదైన సంగతి తెలిసిందే. డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యల కేసు విచారణ కోసం దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మంగళవారం ఉదయం కొత్తూరు పోలీస్ స్టేషన్ బయల్దేరినట్లు ఆయన అనుచరులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు దువ్వాడ శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని దివ్వెల మాధురి ఆరోపిస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారం స్థానికంగా కలకలం రేపుతోంది.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.