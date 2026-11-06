  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. Mahakali'—a presentation that unveils the divine power of the Goddess, infused with a musical touch.
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (19:15 IST)

అమ్మవారి దివ్యశక్తిని ఆవిష్కరిస్తూ మ్యూజికల్ టచ్ ఇచ్చిన మహాకాళి

Mahakali aligiri song
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (19:15 IST)
google-news
Mahakali aligiri song
ఆర్‌కేడీ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న ‘మహాకాళి’ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ తొలి పాట ‘అయిగిరి నందిని’ని విడుదల చేశారు. అమ్మవారి మహిమను కీర్తించే అత్యంత ప్రసిద్ధమైన, భక్తిశ్రద్ధలతో ఆలపించే ఈ స్తోత్రాన్ని శక్తిమంతమైన సంగీత రూపంలో ఆవిష్కరించారు. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వారసత్వంలో ఎంతో విశిష్టమైన ఆదిశంకరాచార్యుల రచనకు గ్రాండ్ మ్యూజికల్ టచ్ ఇచ్చారు.

అమ్మవారి ఉగ్రశక్తి, దివ్య తేజస్సు, అపారమైన శక్తి సామర్థ్యాలను కీర్తించే ఈ పాట పవర్‌ఫుల్ వోకల్స్, ఆకట్టుకునే సంగీతం, అద్భుతమైన సౌండ్‌స్కేప్‌తో అలరిస్తోంది. తరతరాలుగా భక్తుల హృదయాల్లో నిలిచిన ఈ స్తోత్రానికి సరికొత్త శక్తిని జోడిస్తూ, దైవిక స్త్రీ శక్తికి, మహాకాళి అమ్మవారి మహిమాన్విత రూపానికి అద్భుతమైన నివాళిగా ‘అయిగిరి నందిని’ నిలుస్తోంది.
 
ఇప్పటికే ‘మహాకాళి’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. గతంలో విడుదలైన అక్షయ్ ఖన్నా పవర్‌ఫుల్ వార్ క్రై టీజర్‌కు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. ఆయన కమాండింగ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, ఇంటెన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకోవడంతో సినిమాపై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది. ఆ జోష్‌ను కొనసాగిస్తూ తాజాగా విడుదలైన ‘అయిగిరి నందిని’ పాట సినిమా ప్రపంచంలోని మరో కోణాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. గతంలో అక్షయ్ ఖన్నా గ్లింప్స్ ద్వారా సినిమా ఇంటెన్సిటీ చూపించిన మేకర్స్, ఇప్పుడు ఈ పాటతో కథలోని ఆధ్యాత్మిక, భక్తి భావాలను ముందుకు తీసుకొచ్చారు. మహాకాళి అమ్మవారి దివ్యశక్తిని ప్రధానంగా ఆవిష్కరించారు.
 
స్మరణ్ సాయి స్వరపరిచి, ప్రోగ్రామ్ చేసి, సంగీత రూపకల్పన చేసిన ఈ పాటకు అనిలా రాజీవ్, గీతా మాధురి, సాయి చరణ్ పవర్ ఫుల్ వాయిస్ అందించారు. సంప్రదాయ భక్తి సంగీతాన్ని గ్రాండ్ కాంటెంపరరీ సౌండ్‌స్కేప్‌తో అద్భుతంగా మేళవించారు. వీణ, వేణువు, గిటార్స్, పియానో, తవిల్, మృదంగం వంటి పలు వాయిద్యాల సమ్మేళనం పాటకు ప్రత్యేకమైన సంగీత అనుభూతిని అందిస్తోంది. లేయర్డ్ బ్యాకింగ్ వోకల్స్, గ్రాండ్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ పాటలోని  ఇంటెన్స్ మరింత పెంచాయి. ‘అయిగిరి నందిని’లోని భక్తి భావాన్ని, పవిత్రతను ఏమాత్రం తగ్గించకుండా సినిమాటిక్ స్కేల్‌లో రూపొందించడం విశేషం. కొత్త తరం శ్రోతలకు కూడా ఈ స్తోత్రంలోని గొప్పతనాన్ని మరింత చేరువ చేస్తున్నారు.
 
ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (PVCU)లో భాగంగా తెరకెక్కుతున్న ‘మహాకాళి’ భారతీయ చరిత్ర, సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు సంబంధించిన కథలను భారీ సినిమాటిక్ విజన్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానుంది. ఈ యూనివర్స్‌కు పునాది వేసిన ‘హనుమాన్’ సాధించిన విజయాన్ని కొనసాగిస్తూ, ‘మహాకాళి’ మరో ఆసక్తికరమైన ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయనుంది. పూజ అపర్ణ కొల్లూరు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో అక్షయ్ ఖన్నా, శ్రీయా రెడ్డి, ఖుష్బూ సుందర్, భూమి శెట్టి, రోహిత్ సారఫ్, రాకేష్ బేడీ, జితిన్ గులాటి, రజత్ కపూర్, మురళీ శర్మ, నాజర్ తదితరులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
 
ఆర్‌కే దుగ్గల్ సమర్పణలో, ఆర్‌కేడీ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌పై రివాజ్ రమేష్ దుగ్గల్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ‘మహాకాళి’ 2027 జనవరి 8న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ‘అయిగిరి నందిని’ పాటతో మేకర్స్ సినిమాకు అద్భుతమైన మ్యూజికల్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చారు. అమ్మవారిపై తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న భక్తిని, మహాకాళి చిత్రంలోని భారీ సినిమాటిక్ విజన్‌ను ఈ పాట చక్కగా ప్రతిబింబిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్‌కు వచ్చిన స్పందనకు తోడు, తాజాగా ఈ పాట కూడా సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది. భక్తి, శక్తి, భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వం నేపథ్యంలో ఒక గొప్ప సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందించేందుకు ‘మహాకాళి’ సిద్ధమవుతోంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ది ట్రైటర్స్ తెలుగు’ సీజన్ 1 విజేతలుగా నిలిచిన శ్రావ్య వర్మ, స్వీకర్ అగస్తి

కర్మభూమి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో భారీ అగ్నిప్రమాదం, పరుగులెత్తిన ప్రయాణికులు, వీడియో

కర్మభూమి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో భారీ అగ్నిప్రమాదం, పరుగులెత్తిన ప్రయాణికులు, వీడియోపంజాబ్ రాష్ట్రంలోని పటియాలా జిల్లా రాజ్‌పురా సమీపంలో కర్మభూమి ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలులో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ రైలు అమృత్ సర్ నుండి పశ్చిమ బెంగాల్ న్యూజల్పాయిగురి వెళ్తుండగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట ప్రాంతంలో రైలులోని జనరల్ బోగీలకు మంటలు అంటుకున్నాయి. లోకో పైలెట్ అది గమనించి వెంటనే ఎమర్జెన్సీ బ్రేకులు వేసి రైలు నిలిపివేయడంతో ప్రయాణికులు త్వరత్వరగా మంటలు అంటుకున్న బోగీల నుంచి కిందికి దూకేసారు. అదృష్టవశాత్తూ పగటివేళ ప్రమాదం కావడంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బైటపడ్డారు. ఈ ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమై వుండవచ్చని భావిస్తున్నారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలు ఏమిటన్నది రైల్వే అధికారులు విచారిస్తున్నారు.

బాలికపై పొలంలో సామూహిక అత్యాచారం, సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న బాధితురాలి వీడియో

బాలికపై పొలంలో సామూహిక అత్యాచారం, సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న బాధితురాలి వీడియోఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఫిరోజాబాద్ జిల్లా ఖైర్ గఢ్ ప్రాంతంలో ఓ దళిత మైనర్ బాలికపై గుర్తు తెలియని దుండగులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. దీనికి సంబంధించిన హృదయవిదారక వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్నది. బాలికపై అఘాయిత్యం చేసిన తర్వాత ఆమె గొంతు నులిమి హత్య చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఐతే ఘటన స్థలానికి ఎవరో వస్తున్నట్లు గుర్తించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. అక్టోబరు 31న బాలిక బైటకు వెళ్లింది. ఆరోజు పొద్దుపోయిన తర్వాత కూడా ఆమె రాకపోవడంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేసారు.

భార్య కళ్ల ముందే హిస్టరీ షీటర్ హత్య.. డీజే సౌండ్ వివాదం, పాత గొడవలే కారణమా?

భార్య కళ్ల ముందే హిస్టరీ షీటర్ హత్య.. డీజే సౌండ్ వివాదం, పాత గొడవలే కారణమా?కర్ణాటక, విజయపురలోని ముండేవాడి ఆసుపత్రి బయట, 32 ఏళ్ల హిస్టరీ షీటర్ (నేర చరిత్ర కలిగిన వ్యక్తి) యాసీన్ థక్కేను అతని భార్య కళ్లముందే కాల్చి చంపిన ఘటన కలకలం రేపింది. పాత కక్షలు, ఇటీవల ఒక స్థానిక కార్యక్రమంలో డీజే సౌండ్ విషయంలో జరిగిన గొడవలే ఈ హత్యకు కారణమని అనుమానిస్తున్నారు. విజయపురలోని గంగ్ బావడి ప్రాంతానికి చెందిన యాసీన్ థక్కే, తన భార్య అనారోగ్యంతో ఉండటంతో ఆమెకు చికిత్స చేయించేందుకు ముండేవాడి ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాడు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం దంపతులు ఆసుపత్రి నుండి బయటకు వస్తుండగా, గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు యాసీన్‌పై ఒక్కసారిగా దాడి చేశారు.

హైదరాబాదును నిరాశపరిచిన రుతుపవనాలు.. 34శాతం వర్షం లోటు.. కారణం ఏంటంటే?

హైదరాబాదును నిరాశపరిచిన రుతుపవనాలు.. 34శాతం వర్షం లోటు.. కారణం ఏంటంటే?ఈ రుతుపవన కాలంలో ప్రకృతి హైదరాబాద్‌ వాసులను ఉత్కంఠకు గురిచేసింది. అనేక సందర్భాల్లో, నల్లని మేఘాలు నగరాన్ని కమ్మేయడంతో, భారత వాతావరణ శాఖ హైదరాబాద్ కేంద్రం భారీ వర్ష సూచనలను జారీ చేసింది. అయితే, ఆ మేఘాలు కురిపించాల్సిన భారీ వర్షాలు కురవలేదు. బదులుగా, అవి గాలిలో కలిసిపోవడం లేదా కొన్ని చోట్ల చిరుజల్లులు మాత్రమే కురిపించడంతో సరిపెట్టాయి.

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అరెస్ట్.. ఎందుకంటే..?

వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి అరెస్ట్.. ఎందుకంటే..?గుంటూరులో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మరికొందరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. గురువారం జరిగిన ఎంపీటీసీ (MPTC), జెడ్పీటీసీ (ZPTC) ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన తర్వాత, బ్యాలెట్ బాక్సును స్ట్రాంగ్ రూమ్‌కు తరలిస్తుండగా, ఒక ఎన్నికల అధికారి దానిని దారి మళ్లించారని ఆరోపిస్తూ వారు నిరసన చేపట్టారు. గురువారం రాత్రి బ్యాలెట్ బాక్సును తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల వద్దకు తీసుకెళ్తుండగా, తమ పార్టీ నాయకులు ఆ అధికారిని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుకున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ పేర్కొంది.

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభం

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభంబెంగళూరు: భారతీయ వయోజనులలో ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య ఫలితాలను ప్రభావితం చేయటంలో జీవక్రియ ఆరోగ్యం, సామాజిక భాగస్వామ్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, వెల్నెస్ కోచింగ్, బయోమార్కర్ ఆధారిత శాస్త్రీయ ఆధారాల మధ్య సంబంధాలను అన్వేషించడానికి, 'ఆరోగ్యం-ఆనందం' చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక చారిత్రాత్మక బహుళ-కేంద్ర పరిశోధనా అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సి) చేతులు కలిపాయి. ఐఐఎస్‌సీ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ అధ్యయనానికి హెర్బాలైఫ్ మద్దతు అందించనుంది. బెంగళూరు, మైసూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నైలోని పలు కేంద్రాల్లో ఈ పరిశోధన జరగనుంది.

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లుమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.