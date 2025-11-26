ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో మహావతార్ నరసింహ
98వ అకాడమీ అవార్డ్స్ ఆస్కార్స్ 2026లో ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ విభాగంలో పోటీకి మహావతార్ నరసింహ అధికారికంగా అర్హత సాధించింది. దీంతో భారతీయ యానిమేషన్ మూవీ చారిత్రాత్మక పురోగతిని సాధించింది.
ఈ చిత్రం ఇప్పుడు జూటోపియా 2, ది బ్యాడ్ గైస్ 2, చైన్సా మ్యాన్: ది మూవీ - రెజ్ ఆర్క్, డెమన్ స్లేయర్: ఇన్ఫినిటీ కాజిల్, కెపాప్ డెమన్ హంటర్స్ వంటి అంతర్జాతీయ పోటీదారులలో ఒకటిగా నిలిచింది. పురాతన హిందూ పురాణాల నుండి తీసుకోబడిన ఈ చిత్రం విష్ణువు నాల్గవ అవతారమైన నరసింహ కథను తెరకెక్కించింది.
మహావతార్ నరసింహ పౌరాణిక కథను ఆధునిక సినిమా శైలితో మిళితం చేసి, 2డీ-3డీ యానిమేషన్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో రూపుదిద్దుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని తొలి చిత్రనిర్మాత అశ్విన్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు.
జయపూర్ణ దాస్, రుద్ర ప్రతాప్ ఘోష్లతో కూడిన బృందం రచన చేసిన ఈ చిత్రాన్ని క్లీమ్ ప్రొడక్షన్స్, హోంబలే ఫిల్మ్స్తో కలిసి నిర్మించింది. ఆదిత్య రాజ్ శర్మ, హరిప్రియ మట్ట, ప్రియాంక భండారి కీలక పాత్రల్లో నటించారు.