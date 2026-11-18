Maheshbabu : పుట్టినరోజు వేడుకలో ఆకట్టుకున్న మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, ఉపాసన, నాగచైతన్య
Mahesh Babu, Allu Arjun, Upasana, Naga Chaitanya, Nagarjuna at Megha Krishna Reddy’s birthday celebration
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు ప్రకాశవంతమైన నారింజ రంగు స్వెటర్ మరియు తెల్లటి టోపీ ధరించి, స్నేహితుల పుట్టినరోజు వేడుకల కోసం మేఘా కృష్ణారెడ్డి కుటుంబ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. అభిమానులు ఆయన నిరాడంబరతను ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు, ఒక అభిమాని దానిని 'నిరాడంబరతకు పరాకాష్ట, స్వాగ్ మరో స్థాయిలో' అని అభివర్ణించారు.
తమ స్నేహితుల పుట్టినరోజుల వేడుక కోసం మేఘా కృష్ణారెడ్డి కుటుంబం ఏర్పాటు చేసిన పార్టీలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, వరేణ్ తేజ్, అల్లు అర్జున్, ఉపాసన కొణిదెల, అక్కినేని నాగార్జున, నాగచైతన్య వంటి ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. మేఘా కృష్ణ రెడ్డి హైదరాబాద్కు చెందిన ఒక ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మేఘా ఇంజనీరింగ్ & ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకురాలు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయిన ఈమె మహేష్ బాబుకు అత్యంత సన్నిహిత కుటుంబ స్నేహితురాలు.
ఇదిలా ఉండగా, మహేష్ బాబు తన రాబోయే చిత్రం 'వారణాసి'పై పూర్తి దృష్టి సారించారు. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ మరియు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తున్న ఈ చిత్రం యొక్క ప్రధాన చిత్రీకరణ పూర్తయింది, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి మరియు ఏప్రిల్ 7, 2027న విడుదల కానుంది. అది పూర్తయిన తర్వాతే కొత్త కథలను వినాలని ఆయన యోచిస్తున్నారు.