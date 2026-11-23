Mahesh Babu: ఎస్.ఎస్. కార్తికేయకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మహేష్ బాబు
దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కుమారుడైన ఎస్.ఎస్ కార్తికేయ నేడు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సందేశాన్ని మహేష్ బాబు పోస్ట్ చేశారు. కార్తికేయ అసిస్టెంట్ దర్శకుడిగా పలు సినిమాలకు పనిచేశారు. వారణాసి సినిమాకూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేస్తున్నారు. బాహుబలి సినిమాలో ఆయన టెక్నికల్ గా కీలక పాత్ర పోషించారు. ప్రస్తుతం వారణాసి సినిమాకు నిర్మాత.
Birthday wishes to S.S. Karthikeya
ఈ సందర్భంగా మహేష్ బాబు ఇలా రాశారు, హ్యాపీ బర్త్డే కార్థ్…. మరిన్ని పెద్ద కలలు, మరిన్ని పెద్ద విజయాలు సాధించాలని, నువ్వు పెట్టిన ప్రతిఫలాన్ని తిరిగి ఇచ్చే సంవత్సరం రావాలని కోరుకుంటున్నాను…. నీకు ఎల్లప్పుడూ మద్దతు ఇస్తున్నాను.
ఇక వారణాసిలో ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రాజమౌళితో మహేష్ బాబు చేస్తున్న మొదటి చారిత్రక చిత్రం *వారణాసి*కి కీలక నిర్మాతగా ఉన్నారు.
₹1,400 కోట్ల బడ్జెట్తో, టైమ్-ట్రావెల్ అంశాలతో, వారణాసి నుండి అంటార్కిటికా వరకు చిత్రీకరణ జరుపుకుంటున్న ఈ సాహస చిత్రం, ప్రధాన చిత్రీకరణను పూర్తి చేసుకుని, ఏప్రిల్ 7, 2027న IMAX ఫార్మాట్లో విడుదల కానుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్పై ఉన్న భారీ అంచనాలు మరియు బలమైన పంపిణీ ఒప్పందాల మధ్య, అభిమానులు ఈ వ్యక్తిగత చర్యను ఎంతగానో ఇష్టపడ్డారు.