Maheshbabu Latest: వారణాసి విడుదలకు ఏడు నెలల కౌంట్డౌన్ చేస్తున్న మహేష్ బాబు అభిమానులు
తెలుగు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళిల తొలి కలయికతో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం 'వారణాసి'. రామాయణ అంశాలు, భారీ దేవతలు, హృద్యమైన తండ్రీకొడుకుల కథ మేళవింపుతో అంటార్కిటికా నుండి ఆఫ్రికా వరకు ప్రపంచాన్ని చుట్టివచ్చే ఈ సాహస గాథను రాజమౌళి తన కెరీర్లోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనదిగా అభివర్ణిస్తున్నారు.
Varanasi- Mahesh latest
ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ మందాకిని పాత్రలో, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రతినాయకుడు కుంభ పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం ₹1,400 కోట్ల బడ్జెట్తో, ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతంతో, సరికొత్త 1.43:1 ఐమాక్స్ ఫార్మాట్లో చిత్రీకరణ జరుపుకుంటోంది.
ఉగాది పండుగ సందర్భంగా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం కోసం అభిమానులు తమ ఇతర కార్యక్రమాలను పక్కనపెట్టి, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో భారీ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. వీడియోలు, డిజైన్లను పంచుకుంటూ, సామూహిక కార్యక్రమాలలో పాలుపంచుకుంటున్నారు.