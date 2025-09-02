మిరాయ్లో మహేష్ బాబు రాముడిగా నటిస్తున్నారా? తేజ ఏమన్నారు?
తేజ సజ్జా రాబోయే చిత్రం మిరై గురించిన వార్తలు రోజురోజుకూ బలంగా పెరుగుతున్నాయి. హనుమాన్ భారీ విజయం తర్వాత, తేజ సజ్జా మరో విజువల్ గ్రాండ్ ప్రాజెక్ట్లోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఇది ఇప్పటికే దాని ట్రైలర్తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. విజువల్స్కు భారీ స్పందన వచ్చింది.
ట్రేడ్ వర్గాలు ఇది పెద్ద విజయం సాధిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ట్రైలర్లో రాముడి పాత్రను వెల్లడించిన ట్రైలర్ ముగింపు షాట్ త్వరగా ఊహాగానాలకు దారితీసింది. సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఈ పాత్రలో కనిపించారని ఊహించారు. హనుమాన్లో హనుమంతుడి మాదిరిగానే ఈ లుక్ను రూపొందించడానికి బృందం అధునాతన ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగించిందని కూడా కొందరు సూచించారు.
చెన్నైలో జరిగిన మీడియా ఇంటరాక్షన్ సందర్భంగా తేజ సజ్జా ఈ పుకార్లపై ప్రస్తావించారు. జర్నలిస్టులు మిరాయ్లో మహేష్ పాత్ర గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా చూపారు. మహేష్ బాబు రాముడి పాత్ర పోషించలేదని స్పష్టం చేశారు.
మహేష్ ఆ పాత్రను తీసుకుని ఉంటే అద్భుతంగా ఉండేదని ఆయన ఒప్పుకున్నారు కానీ అది నిజం కాదని ఆయన ధృవీకరించారు. ఆ నటుడి గుర్తింపు విడుదల వరకు వెల్లడించలేదు. ఇది ఆ ఆసక్తిని సజీవంగా ఉంచింది. నితేష్ తివారీ రామాయణం కోసం మహేష్ బాబును ఒకసారి సంప్రదించారని గుర్తుచేసుకోవాలి.
అయితే, రణబీర్ కపూర్ను ఆ పాత్రకు ఖరారు చేయడంతో ఎంబీ అభిమానులు నిరాశ చెందారు. కార్తీక్ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహించిన మిరాయ్ సెప్టెంబర్ 12న గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది.
ఈ చిత్రంలో తేజ సజ్జా, మంచు మనోజ్ విలన్గా నటించగా, జయరామ్, జగపతి బాబు, శ్రియ శరణ్ లతో పాటు ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు. రాముడు నటించిన ముగింపు సన్నివేశం సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచింది. అభిమానులు సినిమాను పెద్ద తెరపై చూడటానికి మరింత ఆసక్తిని పెంచింది.