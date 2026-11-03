Mahesh Babu in Shotgun games: ప్రాజెక్ట్ టేక్డౌన్ కోసం షార్ట్గన్ గేమ్స్లో మహేష్ బాబు పెట్టుబడి
అమెరికా, యూరప్, యూకే వంటి మార్కెట్ల కోసం ప్రపంచవ్యాప్త ఆదరణ పొందే ఒరిజినల్ గేమ్లను రూపొందించడానికి సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు ముంబైకి చెందిన షార్ట్గన్ గేమ్స్లో వ్యూహాత్మక పెట్టుబడిదారుగా చేరారు. సాధారణంగా జరిగినప్పటికీ ఏకాగ్రతతో కూడిన ఈ సమావేశం ఫోటోలలో ఆయన సహ వ్యవస్థాపకులైన జీత్ చందన్, విదిత్ మెహతాలతో కనిపించడంతో, ఆన్లైన్లో అభిమానులలో ఉత్సాహం పెరిగింది.
Mahesh Babu, Jeet Chandan, and Vidith Mehta
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీ పడుతున్న భారతదేశ సృజనాత్మక ప్రతిభను బాబు ప్రశంసించగా, ఈ స్టూడియో ప్రపంచ స్థాయి అనుభవాలను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఏప్రిల్ 7, 2027న విడుదల కానున్న ఆయన చారిత్రక చిత్రం 'వారణాసి'పై నెలకొన్న అంచనాలకు అనుగుణంగానే ఈ నిర్ణయం ఉంది.
PC మరియు కన్సోల్ గేమ్ల తదుపరి శకానికి పునాది వేస్తున్నాం. @shortgungames వ్యవస్థాపకులు జీత్ చందన్ మరియు విధిత్లతో అద్భుతమైన చర్చ జరిగింది. ‘PROJECT TAKEDOWN’ కోసం సిద్ధమవుతున్న ఈ ప్రయాణంలో భాగస్వామిని కావడం చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది!” -అని సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ట్వీట్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఆయన వారణాసి షూటింగ్ పనిలో వున్నారు.