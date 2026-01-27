Mahesh Babu: ప్రియాంక చోప్రా నటనను ప్రశంసించిన మహేష్ బాబు
Mahesh Babu, Priyanka Chopra
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్ లో రూపుదిద్దుకుంటున్న చిత్రం వారణాసి. ప్రియాంక చోప్రా జోనాస్ నాయికగా నటిస్తోంది. ఆమధ్య ఆమెకు సంబంధించిన పోస్టర్ ను కూడా విడుదల చేశారు. కాగా, ప్రియాంక హాలీవుడ్ సినిమాలో నటిస్తోంది. ఆ చిత్రం ది బ్లఫ్. ఇటీవలే ది బ్లఫ్ ట్రైలర్ విడుదలైంది. అది చూసిన మహేష్ ఆమె నటనను చూసి రాజీపడని మరియు బలీయమైనది" అని అన్నారు.
తన ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను షేర్ చేసి, ఒక నోట్ రాశారు. "ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చింది.. ప్రియాంక చోప్రా. మళ్ళీ రాజీపడని మరియు బలీయమైనది. ఫిబ్రవరి 25న అమెజాన్ లో రాబోతున్న సందర్భంగా మొత్తం బృందానికి శుభాకాంక్షలు" అని ఆయన రాశారు.
ఫ్రాంక్ ఇ ఫ్లవర్స్ రచన, దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 25 నుండి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమవుతుంది.
యాక్షన్ నేపథ్యంలో రూపొందించబడిన ది బ్లఫ్, హింసాత్మక గతాన్ని విడిచిపెట్టి తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న ప్రియాంక చోప్రా పోషించిన మాజీ పైరేట్ పాత్రను అనుసరిస్తుంది. ఈ చిత్రంలో కార్ల్ అర్బన్, సఫియా ఓక్లే-గ్రీన్, టెమురా మోరిసన్, ఇస్మాయిల్ క్రజ్ కోర్డోవా, జాక్ మోరిస్ మరియు డేవిడ్ ఫీల్డ్ ఉన్నారు.
కాగా, వారణాసి షెడ్యూల్ లో ప్రియాంక షూటింగ్ లో పాల్గొంది. తదుపరి షెడ్యూల్ త్వరలో ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నదని తెలుస్తోంది.