Rajamouli: మహేష్ బాబు.. వారణాసి చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన రాజమౌళి
మహేష్ బాబు నటిస్తున్న వారణాసి చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. దానిని ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని దర్శకుడు రాజమౌళి నేడు చిత్రం విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. వారణాసి చిత్రం ఏప్రిల్ 7వ తేదీ, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్నదని తెలిపారు. ఆ సమయంలో ఉగాది తోపాటు గుడి పడ్వా పండుగ దానికితోపాటు అంబేద్కర్ జయంతి, శ్రీరామనవమి సెలవులు కావడం కూడా కలిసి వచ్చింది.
ఈ సినిమాలో శివుడి పేరు వచ్చేలా రుద్ర అనే పాత్రను మహేష్ బాబు చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ టీజర్ ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ప్రియాంక చోప్రా నాయికగా నటిస్తోంది. ప్రుద్వీరాజ్ కుమారన్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆఫ్రికన్ అడవులలో ఎక్కువ భాగం షూటింగ్ వుంటుంది. క్రీ.పూ. అనే పేరును సరికొత్తగా ఇ.డి. అంటూ రాజమౌళి కొత్త ఫార్మెట్ ను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తున్నారు.
రాజమౌళి పురాణాల్లోని టైమ్ ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ ను కొత్తగా పరిచయం చేయబోతున్నారు. కీరవాణి సంగీతం సమకూరుస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఇప్పటి వరకు 3డి ఫార్మెట్ లో చూశాం. ఈ సినిమాతో 1.43.1 అనే ఐమాక్స్ ఫార్మెట్ ను ప్రజలకు పరిచయం చేయనున్నారు. మహేష్ బాబు కెరీర్ లో సరికొత్త కెరీర్ ను ప్రారభించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.