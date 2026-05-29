సంబంధిత వార్తలు
- MaheshBabu: వారణాసి సెట్ కు నీటి సమస్య తలెత్తిందా?
- Mahesh Babu: పోకిరి లా 100 రోజుల చిత్రాలు ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో ఎందుకు రాలేకపోతున్నాయి?
- ఇందులో ప్రభాస్, మహేష్ బాబు, సిద్ధార్థ, యష్, అర్జున్ రెడ్డిని కూడా వున్నారు : దిల్ రాజు
- Manasa Varanasi: ఆర్సీ పురంలో మానస వారణాసి ప్రారంభించిన అనుటెక్స్ నూతన షోరూమ్
- Rajamouli: మహేష్ బాబు, రాజమౌళి ల వారణాసి షూటింగ్ కు బ్రేక్ కు కారణం అదే !
Mahesh Babu :మహేష్ బాబు 1: నేనొక్కడినే 4K ఫార్మెట్ లో వారణాసిలో ముందస్తు షోలు
సూపర్ స్టార్ క్రిష్ణ జయంతి రోజైన మే 31న మహేష్ బాబు, సుకుమార్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిన 1: నేనొక్కడినే 4Kలో తిరిగి విడుదల చేస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. సుకుమార్ దర్శకత్వంలో, తన తల్లిదండ్రుల హంతకుల కోసం వేటాడుతున్న స్కిజోఫ్రెనియాతో బాధపడే రాక్స్టార్ పాత్రలో మహేష్ బాబు నటించిన 2014 నాటి సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ '1: నేనొక్కడినే', 60-70 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించబడి, 30-40 కోట్ల వసూళ్లతో వాణిజ్యపరంగా నిర్మాతకు నిరాశ పరిచింది. పైగా మహేస్ కు పరాజయ చిత్రంగా మిగిల్చింది.
Mahesh babu nenokkadane
కానీ, దానిలోని నటన, ఆకట్టుకునే సినిమాటోగ్రఫీ, దేవీశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం కారణంగా అభిమానుల ఆదరణను పొందింది. నిర్మాతలు ఈ చిత్రాన్ని మహేష్ బాబు తండ్రి కృష్ణ జయంతి అయిన మే 31న తిరిగి విడుదల చేస్తున్నారు. బుకింగ్లు బుక్మైషో మరియు ఫాన్డాంగోలో ప్రారంభమయ్యాయి,
ఏలూరు వంటి ప్రదేశాలలో ప్రత్యేక ఫ్యాన్ ఈవెంట్లు, వారణాసిలో ముందస్తు షోలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. అప్గ్రేడ్ చేయబడిన డాల్బీ అట్మాస్ సౌండ్, ఐకానిక్ యాక్షన్ సన్నివేశాలపై అభిమానులు ఉత్సాహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు, థియేటర్లు కిక్కిరిసిపోతాయని ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
స్వచ్ఛ గోదావరి - పవిత్ర పుష్కరాలు : కాలుష్య రహిత గోదావరి కోసం నిరంతర తనిఖీలు : పవన్ ఆదేశం
'స్వచ్ఛ గోదావరి- పవిత్ర పుష్కరాల' నేపథ్యంలో అధికారులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాలుష్యరహిత గోదావరి, పుష్కరాల నిర్వహణకు కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఆరు జిల్లాల్లో 262 పుష్కర పంచాయతీలను గుర్తించారు. మురుగురహిత పంచాయతీలుగా తీర్చిదిద్దాలని ఆదేశించారు. మురుగు నీరు నేరుగా గోదావరిలో కలవకుండా ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ చేయాలన్నారు. మున్సిపాలిటీ సామర్థ్యానికి తగిన విధంగా మురుగు శుద్ధి ప్లాంట్ల నిర్మాణం చేపట్టాలని సూచించారు.
టెక్కీలుగా తక్కువ జీతానికే పనిచేసే బదులు బొగ్గుల పొయ్యిపై చికెన్ స్నాక్స్ అమ్మడం బెటర్, వీడియో
టెక్కీ ఉద్యోగాల మోజు నుంచి యువత ఇప్పుడిప్పుడే బయటపడుతోంది. ఒకప్పుడు లక్షల జీతం కురిపించిన ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు కుదేలయ్యింది. ఎప్పుడు ఎవరి ఉద్యోగం ఊడిపోతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొన్నది. ఐతే కొంతమంది ఇంకా అమెరికా మోజు నుంచి బైటపడటంలేదు. లక్షలు ఖర్చుపెట్టి ఎమ్మెస్ చేసేందుకు అమెరికా వెళ్లి అక్కడే చిన్నాచితక ఉద్యోగంతో చాలీచాలని డబ్బుతో నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ట్రంప్ తెచ్చిన కొత్త నిబంధనలతో కొందరైతే దాక్కుని మరీ బ్రతకాల్సి వస్తోంది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి మనకెందుకు? ఉన్న ఊరిలోనే కాస్తాకూస్తో లాభసాటి అయిన ఉద్యోగాన్ని లేదా వ్యాపారాన్ని వెతుక్కుని జీవితం సాగిస్తే సరిపోతుందని ఇప్పటి యువత ఆలోచన చేస్తోంది
హైదరాబాద్ నగరంలో ఎకరం భూమి ధర రూ.237 కోట్లు
హైదరాబాద్ నగరంలో భూముల ధరలకు రెక్కలు వొచ్చాయి. గతంలో హైదరాబాద్ రాయదుర్గ సమీపంలో ఎకరం భూమి రూ.117 కోట్ల ధర పలికింది. ఇపుడు ఈ ధర చెరిగిపోయింది. తాజాగా హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్ సమీపంలోని ఉన్న రాయదుర్గం పాన్ మక్తా ప్రాంతంలో తెలంగాణ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ భూముల వేలానికి కళ్లు చెదిరే ధర పలికింది. ఇక్కడ ఒక ఎకరం భూమి ఏకంగా రూ.237 కోట్లకు అమ్ముడైంది.
డీకే మంత్రివర్గంలో నా కొడుక్కీ కీలక పదవి ఇవ్వాల్సిందే : రాహుల్ వద్ద సిద్ధు డిమాండ్
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి విరాళిస్తున్న త్యాగధనులు, ఎవరెవరు ఎంతెంత ఇచ్చారు?
పేరులోనే అమరత్వం నింపుకుని నిర్మాణమవుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణానికి ప్రతిరోజూ ఎవరో ఒకరు విరాళాలు అందిస్తూనే వున్నారు. తాజాగా ఇప్పటివరకూ 9 మహానాడు సభలకు కేవలం సైకిల్ మీద ప్రయాణం చేసి హాజరవుతున్న పిడుగురాళ్లకు చెందిన తెదేపా అభిమాని రూ. 50,000 అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళం ఇచ్చారు. ఇలా అమరావతి రాజధాని నిర్మాణానికి విరాళాలు ఇస్తున్న వీరి పేర్లు చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించబడుతుంది. భవిష్యత్ తరాల వారి కోసం వారు భూములు, డబ్బు... ఇస్తూ అమరావతిని ప్రపంచ నగరంగా వెలుగొందేందుకు తమవంతు సాయం చేస్తున్నారు.
తిప్పతీగ ఆయుర్వేద ప్రయోజనాలు
ఆయుర్వేదంలో తిప్పతీగకు ప్రత్యేకమైన స్థానం వుంది. దీని ప్రయోజనాలు ఆమోఘమని ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతోంది. మహిళల్లో వృద్ధాప్య ఛాయలు రాకుండా, ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు, ముడతలు ఏర్పడకుండా చేయగల ప్రత్యేక గుణాలు తిప్పతీగలో ఉన్నాయి. తిప్పతీగతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తిప్పతీగలో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి ఫ్రీరాడికల్స్తో పోరాడగలవు. శరరీంలోని కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకు వ్యాధుల బారినపడకుండా ఉండేందుకు తిప్పతీగ మేలు చేస్తుంది. అజీర్తి సమస్యతో బాధపడుతున్నవారు తిప్పతీగతో తయారుచేసిన మందుల్ని వాడితే మంచిది. తిప్పతీగ పొడిని బెల్లంలో కలుపుకుని తింటే అజీర్తి సమస్య పోతుంది.
కిడ్నీ సమస్య వుందని తెలిపే సంకేతాలు
కిడ్నీలు శరీరంలో చాలా ప్రధానమైనవి. కిడ్నీలు రక్తాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి. జీర్ణవ్యవస్థ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలను అదనపు ద్రవాలను బయటకు పంపిస్తాయి. రక్తపోటు, ఎలక్ట్రోలైట్ స్థాయిలను నియంత్రిస్తాయి. ఐతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, షుగర్, క్యాన్సర్లానే కిడ్నీ సమస్యలు కూడా భయంకరంగా ఉంటాయి. ఈ సమస్యలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. మూత్రం రంగు మారినా, మూత్రం అసాధారణంగా ఉన్నా కిడ్నీ సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించాలి. కిడ్నీలు సరిగా పనిచేయకపోతే వ్యర్థాలను శుభ్రపరిచే ప్రక్రియ అస్తవ్యస్తమవుతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యర్థాలు రక్తంలో కలుస్తాయి, దాంతో నోట్లో చెడు రుచి కలుగుతుంది. కిడ్నీలు పూర్తిగా చెడిపోతే రుచి సామర్థ్యం, ఆకలి బాగా తగ్గిపోతుంది.
శస్త్రచికిత్స లేకుండానే 4 ఏళ్ల చిన్నారి గుండెలో రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు
హైదరాబాద్: ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక మినిమల్ ఇన్వేసివ్ చికిత్స ద్వారా నాలుగేళ్ల చిన్నారి గుండెలో ఉన్న రంధ్రాన్ని ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ లేకుండానే విజయవంతంగా మూసివేసి అరుదైన ఘనత సాధించారు. మాస్టర్ వియాన్ పూజారి అనే నాలుగేళ్ల చిన్నారి, కేవలం 11 కిలోల బరువుతో తరచూ ఛాతీ ఇన్ఫెక్షన్లు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, త్వరగా అలసిపోవడం, బరువు పెరగకపోవడం వంటి సమస్యలతో ఆసుపత్రికి వచ్చాడు. వైద్యులు సమగ్రంగా పరీక్షించగా, చిన్నారికి ఏట్రియల్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ (ASD) అనే జన్యుపరమైన గుండె సమస్య ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
మంచినీటిలో నానబెట్టి తినాల్సిన ఆహారాలు ఏమిటి?
గింజ ధాన్యాలను నీటిలో నానబెట్టుకుని తింటుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి. బాదంపప్పును నానబెట్టడం వల్ల వాటి పోషక విలువలు పెరుగుతాయని నిపుణులు చెపుతారు. అలాగే 6 ప్రసిద్ధ ఆహారాలను నీటిలో నానబెట్టి తింటే శరీరానికి పోషక విలువలను మరింగా పెంచుతాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కలుషితాలను తొలగించడానికి బియ్యాన్ని కాసేపు నీటిలో నానబెట్టాలని చెపుతారు, బియ్యాన్ని నీళ్లలో నానబెట్టి ఉడికిస్తే త్వరగా ఉడికిపోతుంది. నీటిలో నానబెట్టిన తర్వాత ఓట్స్, క్వినోవా ఉపయోగించడం ద్వారా హానికరమైన రసాయనాలను తొలగించి పోషక విలువలు పెరుగుతాయి.
తీపి పదార్థాలను మోతాదుకి మించి తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?
స్వీట్లు లేదా చక్కెర తక్కువ మొత్తంలో ఆరోగ్యానికి మంచిది. మోతాదుకి మించి తీసుకుంటే అధిక బరువు పెరగడం, మొటిమలు, టైప్ 2 మధుమేహం ఇంకా అనేక తీవ్రమైన అనారోగ్యాలకు మూలకారణం అవుతుంది. తరచుగా చక్కెర-తీపి పానీయాలను సేవించడం అనేది ఊబకాయానికి ప్రధాన కారణమని తేలింది. అధిక చక్కెర ఆహారాలు గుండె జబ్బులతో సహా అనేక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. చక్కెర ఆహారాలు, పానీయాలతో సహా శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు అధికంగా ఉన్న ఆహారం మొటిమలు రావడానికి కారణమవుతాయి. అధిక చక్కెర వినియోగంతో మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం వున్నట్లు వైద్యులు చెపుతారు. అధిక మొత్తంలో చక్కెర తినడం కొన్ని క్యాన్సర్లను అభివృద్ధి చేసే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది