వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ కనిపిస్తున్నా... ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్లారిటీ
మహేశ్ బాబు, రాజమౌళి కాంబినేషన్లో వారణాసి పేరుతో ఓ చిత్రం తెరకెక్కుతోంది. ఈ సినిమా ఏ స్థాయిలో ఉంటుందన్నది ప్రేక్షకుల ఊహకే ఆ చిత్ర దర్శకుడు వదిలేశారు. తన సినిమాల కథలను ముందుగానే చెప్పే రాజమౌళి.. ఈ దఫా మాత్రం అందుకు భిన్నంగా టైటిల్ గ్లింప్స్తో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఆసక్తి నెలకొలేలా చేశారు. ఈ గ్లింప్స్ ఆధారంగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కో విధంగా ఊహించుకుంటున్నారు.
మరోవైపు, ఆటోమేటిక్ వీల్ఛైర్లో విలన్ పాత్రధారి పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫస్ట్లుక్ని రిలీజ్ చేశారు. దీన్ని చూడగానే వారణాసి సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీ అంటూ ప్రచారం సాగుతోంది. మరి, ఇది సై-ఫై (సైన్స్ ఫిక్షన్) మూవీనా? కాదా? అన్న ప్రశ్నకు స్వయంగా రాజమౌళినే సమాధానమిచ్చారు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'వారణాసి' సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫీల్ ఉన్నా.. ఇది ఆ జానర్ మూవీ కాదని, ఫాంటసీ, మైథలాజికల్ ఫిల్మ్ అని స్పష్టం చేశారు.