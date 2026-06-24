Mahesh Babu: రావు బహదూర్ చూసి మహేష్ బాబు సర్ప్రైజ్ అయ్యారు : చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, వెర్సటైల్ యాక్టర్ సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. వెంకటేష్ మహా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
Rao Bahadur producer Chinta Gopalakrishna Reddy
ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి, అనురాగ్ రెడ్డి & శరత్ చంద్ర నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ గ్లింప్స్, పాటలు, టీజర్ సినిమాపై అంచనాలు పెంచాయి. ‘రావు బహదూర్’ చిత్రం జూలై 3న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా నిర్మాత చింతా గోపాలకృష్ణ రెడ్డి విలేకరలు సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
నిర్మాతగా మీ జర్నీ ఎలా ప్రారంభమైంది? అలాగే ‘రావు బహదూర్’ ప్రాజెక్ట్లోకి ఎలా వచ్చారు?
-నిర్మాతగా నేను 'ఇప్పుడు కాక ఇంకెప్పుడు, యశోద, తమిళంలో సముద్రఖని గారితో తిరుమాణిక్యం, క, చిదంబరం చిత్రాలు చేశాను.
-రావు బహదూర్ ఈ కథను మొదట నమ్రత గారు విన్నారు. ఆమెకు చాలా నచ్చింది. అనంతరం దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా గారు నాకు కథ చెప్పారు. కథ విన్న వెంటనే నాకు చాలా నచ్చింది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ను ప్రారంభించాం.
ఈ సినిమాకు భారీ బడ్జెట్ పెట్టారని వినిపిస్తోంది. కంటెంట్పై అంత నమ్మకమా?
-అవును. ఇది హై బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన చిత్రం. అలాగే కథ కూడా చాలా వైవిధ్యంగా ఉంటుంది. నేటి ప్రేక్షకుల అభిరుచికి తగ్గట్టుగా కొత్తదనంతో రూపొందించాం.
-కంటెంట్పై మాకు ఎంత నమ్మకం ఉందో, నటీనటులపై కూడా అంతే నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా రావు బహదూర్ పాత్రకు సత్యదేవ్ గారు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయారు.
-మహేష్ బాబు గారు ఈ చిత్రాన్ని సమర్పించడం వల్ల ‘రావు బహదూర్’ అనే పేరుకే ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవం వచ్చింది. ఆయన పేరు వినగానే ప్రేక్షకుల్లో ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఏర్పడుతుంది.
ఈ పాత్ర కోసం మొదటి నుంచే సత్యదేవ్ను అనుకున్నారా?
-అవును. సత్యదేవ్ గారు, దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా గారి ఆలోచనలు అద్భుతంగా కలిశాయి. ఈ సినిమా కోసం సత్యదేవ్ గారు ప్రతిరోజూ ఐదు గంటల పాటు మేకప్ వేసుకునేవారు. అది చిన్న విషయం కాదు. ఈ చిత్రానికి 90 రోజులకు పైగా షూటింగ్ జరిగింది.
-నేను ఎక్కువగా మా ఊరిలోనే ఉంటాను. నెలలో నాలుగు లేదా ఐదు రోజులు మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తుంటాను. పరిశ్రమలో నాకు పెద్దగా పరిచయాలు లేవు. అనురాగ్, శరత్ నేను భిన్నమైన సినిమాలు చేయాలనుకోవడం వల్లే వారు ఈ కథతో నా వద్దకు వచ్చారు. చిదంబరం కంటే ముందే ఈ కథను విన్నాను.
దర్శకుడు మహా ఈ సినిమాను ‘బాహుబలి’తో పోలుస్తున్నారు. దాని గురించి చెప్పండి?
-కథ, సెట్స్, కాస్ట్యూమ్స్, నిర్మాణ విలువలు చూస్తే బాహుబలి తరహా భారీ నిర్మాణ అనుభూతి కలుగుతుంది. మేము చెప్పాలనుకుంటున్నది అదే. నిర్మాణ పరంగా ఆ స్థాయి నాణ్యతతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించాం.
-వెంకటేష్ మహా గారు ఎంతో గొప్ప విజన్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. నిజానికి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్, ఇలాంటి మేకింగ్తో కూడిన సినిమా ఇప్పటివరకు రాలేదు. ప్రతి పాత్రను ఎంతో జాగ్రత్తగా డిజైన్ చేశారు.
రిలీజ్కు ముందే బిజినెస్ ఎలా జరిగింది?
-రిలీజ్కు ముందే ఓటీటీ, ఓవర్సీస్ బిజినెస్ పూర్తయింది. మహేష్ బాబు గారి పేరు ఉండటం వల్ల సినిమాకు మరింత మంచి ఇమేజ్ వచ్చింది.
-ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాం. ఈ రోజుల్లో కొత్తదనం లేకుండా సినిమా చేయడం చాలా కష్టం. ఒక జానర్ హిట్ అయిందని అదే తరహాలో మరో సినిమా తీస్తే ప్రేక్షకులు ఆదరించడం లేదు.
మహేష్ బాబు గారికి సినిమా చూపించారా? ఆయన స్పందన ఏమిటి?
-మహేష్ బాబు గారు సినిమా చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. 24 క్రాఫ్ట్స్లోనూ అద్భుతంగా వచ్చిందని ప్రశంసించారు. ఇలాంటి సినిమా ఇప్పటివరకు రాలేదని చెప్పడం మాకు మరింత నమ్మకాన్ని ఇచ్చింది.
హీరోయిన్ దీపా థామస్ గురించి?
-రాజుల కాలం నాటి పాత్రకు దీపా థామస్ గారు అద్భుతంగా సరిపోయారు. వెంకటేష్ మహా గారు ప్రతి పాత్రకు పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయే నటీనటులనే ఎంపిక చేసుకున్నారు.
సినిమాలో కనిపించే రాజభవనాలు, సెట్స్ గురించి చెప్పండి?
-అన్నీ ఒరిజినల్ లొకేషన్లలోనే చిత్రీకరించాం. ఒడిశాలో ఒక కోటను ఎంపిక చేసుకున్నాం. అక్కడ షూటింగ్ జరగడం ఇదే మొదటిసారి. కథకు తగ్గట్టుగా ఆ కోటలో కొన్ని మార్పులు చేసి, ఎంతో జాగ్రత్తగా చిత్రీకరించాం. సినిమాలో కనిపించే కాస్ట్యూమ్స్ ఒరిజినల్స్.
దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా గురించి?
-వెంకటేష్ మహా గారితో పని చేయాలని నాకు ఎప్పటి నుంచో కోరిక. కేర్ ఆఫ్ కంచరపాలెం సినిమా చూసినప్పటి నుంచే ఆయన పనితనం నచ్చింది. ఈ కథ చెప్పినప్పుడు కూడా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యాను. ఈ సినిమాతో ఆయన ప్రేక్షకులకు మరింత దగ్గరవుతారని నమ్ముతున్నాను.
-ఇది థియేటర్లలో అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇచ్చే సినిమా. బిగ్ స్క్రీన్పై చూసినప్పుడు ప్రేక్షకులు ఖచ్చితంగా మెస్మరైజ్ అవుతారు. రావు బహదూర్ ఇప్పటివరకు చూడని ఓ కొత్త సినీ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఫిల్మ్ లవర్స్కు ఇది పూర్తి స్థాయి వినోదాన్ని అందిస్తుంది.
-నేను కథ విన్నప్పుడు ముందుగా దాని నిజాయితీని చూస్తాను. కథలో కొత్తదనం ఉంటే తప్పకుండా చేస్తాను. నేను దర్శకుడిని, కథను నమ్మి సినిమాలు చేయడానికి ఇష్టపడతాను.
భవిష్యత్తులో పెద్ద సినిమాలు చేసే ఆలోచన ఉందా?
-ఖచ్చితంగా ఉంది. ప్రస్తుతం ఒక్కో మెట్టు ఎక్కుతూ నేర్చుకుంటున్నాను. ప్రతి సినిమాతో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నాను. ఆ అనుభవమే పెద్ద సినిమాలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్టులు?
-వినాయక చవితికి ఒక సినిమా, దసరాకు మరో సినిమా రానున్నాయి. త్వరలో వాటి వివరాలను ప్రకటిస్తాం. ఆ రెండు కూడా పూర్తిగా భిన్నమైన, ప్రత్యేకమైన చిత్రాలు.
హృద్రోగంతో చనిపోతే నీవు అనాథవు అవుతావు.. భార్యను హత్య చేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న వృద్ధ భర్త
జూలై నెలలో ఇరాన్ మాజీ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు
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వాష్ రూమ్లో ప్రసవించి వెంటిలేటర్ రంధ్రం నుంచి నవజాత శిశువును విసిరేసిన యువతి
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గోల్డ్ మైనింగ్తో పూర్వవైభవం... బంగారు శుద్ధి కర్మాగారానికి సీఎం చంద్రబాబు
గోల్డ్ మైనింగ్తో జొన్నగిరిలో పూర్వ వైభవానికి శ్రీకారం చుట్టామని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలో బంగారం శుద్ధి కర్మాగారాన్ని ఆయన బుధవారం ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, రాయలసీమను రతనాల సీమగా మార్చడం జొన్నగిరి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ ప్రాంతాన్ని గతంలో సువర్ణగిరి అని పిలిచేవారు. అశోకుడి నాలుగో రాజధాని ఇది. జొన్నగిరిని సువర్ణగిరిగా మార్చుకుందామా? వందల ఏళ్ల క్రితమే ఈ ప్రాంతం బంగారం, రత్నాలతో నిండింది. అశోకుడి శాసనాలు ఈ ప్రాంత వైభవాన్ని చాటి చెబుతున్నాయి. సాగునీటి ప్రాజెక్టులు పూర్తిచేసి సీమను కాపాడాలనే ఆలోచన చేసిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్. ఆయన నిర్ణయంతో రాయలసీమ ప్రాంతానికి ప్రాణం పోశామన్నారు.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.
గర్భిణీ స్త్రీలు బీట్రూట్ తినవచ్చా లేదా?
గర్భిణీ స్త్రీలు ఆహారం తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తుంటారు. రక్తం తక్కువగా వున్నప్పుడు బీట్రూట్ తింటే మంచిదని కొందరు సలహా ఇస్తుంటారు. మరికొందరు బీట్రూట్ తినకూడదు అంటుంటారు. గర్భిణీ స్త్రీలు వీటిని నిరభ్యంతరంగా తినవచ్చు అని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఐతే మోతాదుకి మించి మాత్రం తినకూడదు. బీట్రూట్ దుంపల్లో ఫోలేట్, ఐరన్, ఫైబర్ పుష్కలంగా వుంటాయి. దీన్ని తినడం వల్ల కడుపులోని పిండం అభివృద్ధికి సహాయపడుతుంది. అలాగే రక్తహీనతను నివారిస్తుంది. ఐతే వీటిని మోతాదుకి మించి తినకూడదు. అలాగే తక్కువ రక్తపోటు వున్నవారు, కిడ్నీ సమస్యలు వున్నవారు కూడా బీట్రూట్ తినడాన్ని దూరం పెట్టాలి.
ఈ అనారోగ్య సమస్యలు వున్నవారు మజ్జిగ తాగరాదు
మజ్జిగ. వేసవిలో మజ్జిగ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పానీయాలలో ఒకటి. కానీ, ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో దుష్ప్రభావాలను కూడా కలిగిస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో సోడియం కంటెంట్ ఉంటుంది కనుక ఇవి కిడ్నీ రోగులకు మంచిది కాదు. జలుబుతో బాధపడేవారు మజ్జిగ తాగితే సమస్య మరింత తీవ్రతరం అవుతుంది. పసిబిడ్డలకు మజ్జిగ తాగిస్తే అది జలుబు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. ముఖ్యంగా జలుబుతో బాధపడేవారు రాత్రిపూట మజ్జిగ తాగకూడదు. మజ్జిగలో సహజంగా ఉప్పు వేస్తారు కనుక ఇది రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుంది. లాక్టోస్ పడనివారికి మజ్జిగ తాగితే కడుపు ఉబ్బరం, డయేరియా, కడుపు నొప్పిని కలిగిస్తుంది.
శరీర కొవ్వు కరిగించుకునే 8 మార్గాలు
నాజూకుతనం. ఈరోజుల్లో కూర్చుని పనిచేసేవారు ఎక్కువైపోతున్నారు. దీనితో నాజూకుతనం పోయి అధికబరువు, ఊబకాయం సమస్యలు వచ్చేస్తున్నాయి. ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే శరీరానికి తగ్గ బరువు వుండటం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. రోజూ ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని మంచినీళ్లలో తగిన మోతాదులో నిమ్మ లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఉదయం- సాయంత్రం వారానికి రెండుసార్లు కరక్కాయను తీసుకుంటుండాలి. ఉదయాన్నే నిద్రలేచి 12 సార్లు సూర్య నమస్కారాన్ని చేయాలి. అల్పాహారం కోసం డ్రై ఫ్రూట్స్, మొలకలు, ఫ్రూట్ షేక్స్, స్మూతీస్ తీసుకోవాలి. తేలికపాటి డిన్నర్ తీసుకోవాలి, వీలైతే జ్యూస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. కూరగాయలు- పండ్లు త్వరగా జీర్ణమవుతాయి కనుక వాటిని తీసుకుంటుండాలి.