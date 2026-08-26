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  4. Making a movie with Prabhas is the most thrilling moment of my life: Sandeep Reddy Vanga.
Written By దేవీ దేవీ
Published By దేవీ
Last Updated : Wednesday, 26 August 2026 (17:51 IST)

Sandeep Reddy: ప్రభాస్ తో సినిమా చేయడమే నా లైఫ్ లో రోమాంచకం మూవ్ మెంట్.: సందీప్ రెడ్డి వంగా

Sandeep Reddy Vanga, Sumanth Prabhas, Ananthika Sanil Kumar, Venugopal Reddy,
Written By: దేవీ
Published By: దేవీ
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (17:51 IST)
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Sandeep Reddy Vanga, Sumanth Prabhas, Ananthika Sanil Kumar, Venugopal Reddy,
నేను రోమాంచకం సినిమా చూశాను. చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటుంది. హీరో, హీరోయిన్, వారి స్నేహితుల క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే సినిమాలా అనిపించదు. పక్క నుండి వీళ్లను చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంటుంది. నేను కథ విన్నాను, ఫస్ట్ కట్ చూశాను. అంతే ఒక్క రోజు కూడా షూటింగ్ కు వెళ్లలేదు, వాళ్లను డిస్ట్రబ్ చేయలేదు. నాకు మైక్రో మేనేజ్ మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే వాళ్లను డిస్ట్రబ్ చేస్తానని షూటింగ్ కు వెళ్లలేదు అని చిత్ర సమర్పకుడు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి అన్నారు.
 
భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ నిర్మిస్తున్న సినిమా "రోమాంచకం". సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనిల్ కుమార్ జంటగా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మిస్తున్నారు. నూతన దర్శకుడు వేణుగోపాల్ రెడ్డి రూపొందిస్తున్నారు. ప్రేమ, హాస్యం, ఉత్కంఠ కలగలిపిన ఇంట్రెస్టింగ్ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్ టైనర్ గా ప్రేక్షకుల్ని ఉర్రూతలూగించేందుకు ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 3న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఏషియన్ సినిమాస్ ద్వారా ఈ చిత్రాన్ని సునీల్ నారంగ్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ, కర్ణాటకలో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ రోజు "రోమాంచకం" చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.
 
అనంతరం సందీప్ రెడ్డి వంగా మాట్లాడుతూ - కథ విన్నప్పుడు నేను ఎంతగా నవ్వుకున్నానో, సినిమా చూశాక అంతకంటే ఎక్కువ నవ్వాను. ఇది సూపర్ హిలేరియస్ మూవీ. ఫస్ట్ టైమ్ మా భద్రకాళీ పిక్చర్స్ బ్యానర్ సినిమాకు క్లీన్ యూ బై ఎ సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ వస్తోంది. ట్రైలర్ సరదాగా ఎలా ఉందో  సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఈ సినిమాను డెఫనెట్ గా ప్రేక్షకులు చూస్తారు. సినిమా అంతా ఒక ఫ్లోలో కామెడీతో వెళ్తుంటుంది. ట్రైలర్ కోసం ఎక్కడ సీన్స్ కట్ చేయాలో తెలియలేదు. ఇలాంటి స్క్రిప్ట్ నేను రాయలేను. కామెడీకి ఎజెండా ఏమీ ఉండదు, నవ్వించాలి. సినిమాటిక్ అడ్వాంటేజ్ తీసుకోకుండా ఈ రోజుల్లో స్క్రిప్ట్ రాయడం కష్టం. కానీ ఈ సినిమాకు ఆ సినిమాటిక్ అడ్వాంటేజ్ చాలా తక్కువ తీసుకున్నారు. నాకు ఈ మూవీలో నచ్చిన విషయాల్లో అదొకటి. ప్రభాస్ అన్నతో సినిమా చేయడమే నా లైఫ్ లో రోమాంచకం మూవ్ మెంట్. అన్నారు.
 
హీరో సుమంత్ ప్రభాస్ మాట్లాడుతూ - సొంత బ్రదర్స్ లా నన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్న మా సందీప్ అన్న, ప్రణయ్ అన్నకు థ్యాంక్స్. రోమాంచకం క్యూట్ లవ్ ఫిలిం. భద్రకాళీ సంస్థలో ట్రావెల్ అవుతుంటే తెలిసింది సందీప్ అన్న, ప్రణయ్ అన్న ఎంత మంచి మనసున్న  వాళ్లో. యాక్టర్ గా ఓపెన్ అప్ అయిపోయి నటించే అందరినీ నవ్వించే అందరూ ఇష్టపడే ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ లో నటించే అవకాశం నాకు కల్పించిన మా డైరెక్టర్ వేణు అన్నకు కృతజ్ఞతలు. అనంతిక మంచి పర్ ఫార్మర్, ఏ విద్య నేర్చుకోమన్నా త్వరగా నేర్చుకుంటుంది. సోహన్, వెంకటేష్, నరేంద్ర,..ఇలా మా బ్యాచ్ అంతా నిజంగా స్నేహితులా అనేంత సహజంగా కనిపిస్తాం.  మీరు ఎవర్ని సినిమాకు తీసుకువెళ్లినా డిజప్పాయింట్ కారు. ఆ కాన్ఫిడెంట్ తో సినిమాకు వెళ్లండి. అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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కొత్త సంవత్సరం నుంచి సంజీవని ప్రాజెక్టు ప్రారంభం : సీఎం చంద్రబాబు

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Nepal Flash Flood: నేపాల్ జల ప్రళయంలో 100 మంది భారతీయులు మృతి, ప్రమాద వీడియోలు

Nepal Flash Flood: నేపాల్ జల ప్రళయంలో 100 మంది భారతీయులు మృతి, ప్రమాద వీడియోలునేపాల్ దేశంపై జల ప్రళయం పంజా విసిరింది. మెరుపు వరదలు (Flash Floods) సంభవించి ఇప్పటివరకూ అందిన సమాచారం ప్రకారం కనీసం 400 మంది పర్యాటకులు గల్లంతైనట్లు తెలుస్తోంది. వీరిలో 100 మందికి పైగా భారతీయులు వున్నట్లు నేపాల్ పర్యాటక శాఖ తెలిపిన సమాచారం. పవిత్ర నదిగా చెప్పుకునే భోటేకాశీ నది ఒక్కసారిగా ఉప్పొంగింది. పర్యాటకులు అంతా నదీ తీర ప్రాంతాల్లోనూ, దిగువ ప్రాంతాల్లో వుండటంతో తప్పించుకునే అవకాశం కూడా లేకపోయింది. మృతుల సంఖ్య భారీగా వుండే అవకాశం వుంది. సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతున్న వీడియోలు ఒళ్లు గగుర్పొడిచే విధంగా వున్నాయి.

పట్టాలపై రీల్స్ చేస్తుండగా దూసుకొచ్చిన రైలు.. యువతి రెండు చేతులూ..

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రెండో భార్యను కొడుకుకి ఇచ్చి వివాహం చేసిన వ్యక్తి, ఎందుకిలా జరిగింది?

రెండో భార్యను కొడుకుకి ఇచ్చి వివాహం చేసిన వ్యక్తి, ఎందుకిలా జరిగింది?ఇటీవలి కాలంలో మానవ సంబంధాలు క్రమంగా సన్నగిల్లిపోతున్నాయి. వావివరసలు నాశనమవుతున్నాయి. పరస్పర ఆకర్షణల కారణంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా వివాహేతర సంబంధాలు నడుపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. ఓ వ్యాపారవేత్త భార్య చనిపోయింది. అప్పటికి అతడి వయసు 45 ఏళ్లే. వీరికి 20 ఏళ్ల కొడుకు వున్నాడు. ఐతే బంధువుల ఒత్తిడి మేరకు మరో అమ్మాయిని రెండో పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె వయసు 39 ఏళ్లు. కానీ పెళ్లయిన దగ్గర్నుంచి సదరు వ్యాపారవేత్త వ్యాపార పనులపై నిత్యం విదేశాల్లోనే వుంటూ వచ్చాడు. గత 8 నెలలుగా అతడు ఇంటికి రానేలేదు.

కోడలు మేఘన చేసిన ఆరోపణలపై జోగి రమేష్ స్పందిస్తారా?

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హైబీపీ వున్నవారు కివీ పండ్లు తింటే?

హైబీపీ వున్నవారు కివీ పండ్లు తింటే?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?

ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?విజయవాడలోని కంపెనీలు ఉద్యోగుల శ్రేయస్సును ఎంతో ప్రాధాన్యతతో చూస్తున్నాయి. క్రమం తప్పకుండా నిర్వహించే వైద్య పరీక్షలు, వ్యాయామాల నుంచి సౌకర్యవంతమైన ఆఫీస్ ఫర్నిచర్, మానసిక ఆరోగ్య మద్దతు వరకు అనేక ఆఫీసులు తమ ఉద్యోగులు మరింత ఆరోగ్యంగా, ఉల్లాసంగా, ఉత్పాదకతతో పనిచేసేలా వివిధ చర్యలు చేపడుతున్నాయి. అయితే, కంటి ఆరోగ్యం మాత్రం కార్పొరేట్ ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రణాళికల్లో ఎక్కడా భాగం కావడంలేదు. వర్షాకాలంలో గాల్లో ఉండే తేమ, మారుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, నిరంతరం ఏసీల వినియోగం, స్క్రీన్ల ముందు ఎక్కువ సమయం గడపడం, పెరుగుతున్న ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం ఉద్యోగుల సౌకర్యాన్ని, వారి పని సామర్థ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తాయి.

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌

సిమ్స్‌లో సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌చెన్నై నగరంలోని కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన్ సిమ్స్ ఆస్పత్రి సౌందర్య సంరక్షణ కోసం ఎస్తెటిక్ ఇనిస్టిట్యూట్‌‍ను తాజాగా ప్రారంభించారు. ఈ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, డెర్మటాలజీ, కాస్మెటిక్ ప్రసూతి, గైనకాలజీ, మరియు మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ సర్జరీ అనే నాలుగు ప్రత్యేక విభాగాలను ఒకే చోటకి తీసుకువచ్చింది. ఇది ఫేషియల్ ఎస్తెటిక్స్, బాడీ కాంటూరింగ్, బ్రెస్ట్ ఎస్తెటిక్స్, చర్మ, కేశ సంరక్షణ, కాస్మెటిక్ గైనకాలజీ, మాక్సిలోఫేషియల్, డెంటల్ ఎస్తెటిక్స్ వంటి శస్త్రచికిత్స, శస్త్రచికిత్స రహిత సౌందర్య చికిత్సల యొక్క సమగ్ర శ్రేణిని అందిస్తుంది.

విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడక

విదేశాల్లోనూ సాధ్యం కాని చికిత్స.. హైదరాబాద్‌లో సుడాన్‌ రోగికి మళ్లీ నడకహైదరాబాద్: మూడు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన గాయంతో సుడాన్‌కు చెందిన 36 ఏళ్ల వ్యక్తి ఎడమ మోకాలి కదలికను కోల్పోయాడు. స్వదేశంలో పలుమార్లు ఆపరేషన్లు చేయించుకున్నా సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. చివరకు మోకాలు పూర్తిగా వంగిపోయి, కాలు నిటారుగా చేయలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిలబడటం, నడవడం కూడా కష్టమైంది. చికిత్స కోసం పలు ఆసుపత్రులను సంప్రదించినా, గత ఆపరేషన్ల వల్ల మోకాలి పరిస్థితి మరింత సంక్లిష్టంగా మారడంతో శస్త్రచికిత్స చేయడం చాలా ప్రమాదకరమని అక్కడి వైద్యులు భావించారు.

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?

న్యూమోనియా ఎదుటివారికి అంటుకుంటుందా?న్యూమోనియా అంటువ్యాధి అని వైద్యులు చెబుతారు. ఇది ఎదుటివారికి అంటుకుంటుంది. బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ల వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా ఒకరి నుండి మరొకరికి సులభంగా వ్యాపిస్తుంది. వ్యాధిగ్రస్తులు దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు గాలిలోకి విడుదలయ్యే ద్రవ తుంపర్ల ద్వారా, లేదా వారు తాకిన ప్రదేశాలను తాకడం ద్వారా ఇది ఇతరులకు సోకుతుంది. అయితే, ఫంగస్ వల్ల వచ్చే న్యూమోనియా అంటు వ్యాధి కాదు. న్యూమోనియా ప్రధాన లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి? తీవ్రమైన దగ్గు: పసుపు, ఆకుపచ్చ లేదా కొన్నిసార్లు రక్తంతో కూడిన కఫం పడే దగ్గు. జ్వరం, వణుకు: ఉన్నట్టుండి తీవ్రమైన జ్వరం రావడం, చలితో శరీరం వణకడం.