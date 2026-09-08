ఇండస్ట్రీలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదు : మాళివికా మోహనన్
హీరోయిన్ త్రిషపై మరో హీరోయిన్ మాళవికా మోహనన్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. చిత్రపరిశ్రమలో త్రిష వంటి వ్యక్తులు చాలా అరుదుగా ఉంటారన్నారు. సహ నటిని ప్రశంసేందుకు పెద్ద మనసు కావాలని, అది త్రిషలో పుష్కలంగా ఉందని మాళికా అన్నారు. పైగా, కొత్తవాళ్లను ఆమె ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తారని తెలిపారు. హీరో కార్తితో కలిసి నటించిన సర్దార్-2 చిత్రం ఈ నెల 10వ తేదీన విడుదలకానుంది. దీన్ని పురస్కరించుకుని మాళవికా మోహనన్ మాట్లాడారు.
'నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లో 'పేట' అవకాశం వచ్చింది. రజనీకాంత్ సినిమా కావడంతో ఎంతో ఆనందించా. కానీ, కమర్షియల్ సినిమా చేసిన అనుభవం లేకపోవడంతో కంగారుపడ్డాను. వారణాసిలో షూటింగ్ జరిగిన వేళ త్రిషతో కలిసి కొన్ని కాంబినేషన్ సీన్లలో నటించాను. అప్పుడే తనతో పరిచయం ఏర్పడింది. ఎంతో బాగా చూసుకున్నారు. ప్రతి విషయంలోనూ నన్ను భాగం చేసేవారు. పరిశ్రమలో చాలా మంది ఎవరి పని వారు చేసుకొని వెళ్లిపోతారు. కానీ, త్రిష కొత్తవారిపై కూడా ఆదరణ చూపిస్తారు. చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే అలా చేయగలరు'.
'ఆ తర్వాత విజయ్కు జోడీగా నాకు 'మాస్టర్' సినిమాలో అవకాశం వచ్చినప్పుడు త్రిష స్పెషల్ మెసేజ్ పంపారు. 'బేబీ నీకు ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్లో అవకాశం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నా' అని అన్నారు. అలా అభినందించడానికి పెద్ద మనసు కావాలి' అంటూ త్రిషపై మాళవిక ప్రశంసలు కురిపించారు. కెరీర్ కీలక మలుపు తిరిగే సమయంలోనూ త్రిష ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం తనకెంతో ప్రత్యేకమని అన్నారు. 2021లో విడుదలైన 'మాస్టర్' విజయాన్ని అందుకున్న విషయం తెలిసిందే.