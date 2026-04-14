Written By ఠాగూర్
Last Updated : మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (20:31 IST)

రూ.కోట్ల ఆస్తి కోసం దాడి చేశారు.. : మెంటల్ ఆస్పత్రిలో చేర్పిస్తారట : మలయాళ నటి సజిని

హైదరాబాద్ నగరంలో మలయాళ నటిపై దాడి జరిగింది. పేరు సజిని. ఆస్తి తగాదాల కారణంగా కుటుంబ సభ్యులే ఆమెపై దాడికి తెగబడినట్టు ఆమె ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ మేరకు ఆమె జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషనులో ఆమె ఫిర్యాదు చేశారు. తనను చంపేస్తారని, తనకు ప్రాణహాని ఉందని, అందువల్ల పోలీసు రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. ఈ మేరకు పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. 
 
ఈ దాడిపై ఆమె మాట్లాడుతూ, ఆస్తి తగాదా కారణంగానే తనపై దాడి జరిగినట్టు ఆమె పేర్కొన్నారు. 2001 నుంచి తాను సినిమాల్లో నటిస్తున్నానని, అప్పటి నుంచి సంపాదించిన సంపాదనతో అమ్మ హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్‌లో ఇల్లు కొనుగోలు చేసిందన్నారు. ఇటీవలే తన అమ్మ చనిపోయారని బోరున విలపించారు. 
 
అప్పటి నుంమచి మా అక్క, వాళ్ళ పిల్లలతో పాటు భర్త కూడా తనపై దాడి చేస్తూ చిత్ర హింసలకు గురిచేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తనకున్న రూ.10 కోట్ల విలువ చేసే ఆస్తి లాగేసుకోవాలని చూస్తున్నారని, వారు చెప్పినట్టు వినకుంటే మెంటల్ ఆస్పత్రిలో జాయిన్ చేయిస్తామని బెదిరిస్తున్నారని సజిని ఆరోపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

 

FOLLOW US ON

