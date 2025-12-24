ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో రాజకీయ ప్రసంగాలు నో : మలేషియా పోలీస్ ఆంక్షలు
కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ తాజా చిత్రం జన నాయగన్. హెచ్.వినోద్ దర్శకుడు. సంక్రాంతికి విడుదలకానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 27వ తేదీన మలేషియాలో ఈ చిత్రం ఆడియో రిలీజ్ వేడుక జరుగనుంది. అయితే, ఆడియో లాంచ్ వేడుకలో ఎలాంటి రాజకీయ ప్రసంగాలు ఉండకూడదని ఆ దేశ పోలీసులు ఆంక్షలు విధించారు.
ఈ ఆడియో వేడుక మలేషియాలోని కౌలాలంపూర్లోని బుకిట్ జలీల్ స్టేడియంలో నిర్వహించేందుకు చిత్ర బృందం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందుకోసం 90 వేల మంది విజయ్ అభిమానులు హాజరుకానున్నట్లు అంచనా. ఇప్పటికే రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్న విజయ్.. అభిమానులను ఉద్దేశించి ఏమైనా వ్యాఖ్యలు చేయొచ్చనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన రాయల్ మలేసియా పోలీసులు రాజకీయ ప్రసంగాలు, నినాదాలు చేయడం, బ్యానర్ల వినియోగంపై నిషేధం విధించినట్లు స్థానిక మీడియా పేర్కొంది.
విజయ్ రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టిన నేపథ్యంలో ఆయన నటిస్తున్న చివరి సినిమా ఇదే. హెచ్.వినోద్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. పూజా హెగ్డే కథానాయిక. మమిత బైజు, ప్రియమణి, బాబీ దేవోల్, ప్రకాశ్రాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.