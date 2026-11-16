Ali: మన డాక్టర్ బాబే ప్రీమియర్లుకు ఆదరణ, థియేటర్లలోనూ విజయం దక్కుతుంది : అలీ, రాజ్ తరుణ్
శ్రీ స్కంద హీరోగా పరిచయం అవుతున్న చిత్రం మన డాక్టర్ బాబే. మోహన సిద్ధి, శృతి శంకర్, అలీ, రాజీవ్ కనకాల, శాంతి, కోటేశ్వరరావు ప్రముఖ పాత్రలను పోషించారు. ఈనెల 20న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. కృతాక్షి నిర్మాణంలో తెరు చలపతి కుమార్ పువ్వల తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం. ఈ కార్యక్రమానికి అలీ, రాజ్ తరుణ్ ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
Mana Doctor Babu team with Ali, Raj Tarun
అలీ మాట్లాడుతూ, చలపతి మీద నమ్మకంతో శ్రీ స్కంద తన సొంత డబ్బులు పెట్టి ‘మన డాక్టర్ బాబే’ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు. చలపతి, శ్రీ స్కంద కష్టాన్ని నేను చూశాను. చిన్న చిత్రమా? పెద్ద సినిమానా? అని ఆడియెన్స్ పట్టించుకోరు. కథలో బలం ఉంటే, కంటెంట్ ఉండే ప్రేక్షకులు విజయాన్ని అందిస్తారు. ‘మన డాక్టర్ బాబే’ సినిమాని అందరూ ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను. నవంబర్ 20న విడుదలవుతోన్న చిత్రాన్ని చూసి సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నానరు.
రాజ్ తరుణ్ మాట్లాడుతూ, అలీ గారితో నటించే అదృష్టం రాకపోయినా.. ఆయనతో స్టేజ్ పంచుకునే అవకాశం ఇప్పుడు వచ్చింది. చలపతికి ఈ చిత్రంతో మంచి విజయం దక్కాలి. డైరెక్టర్ హర్ష గారు చలపతి గురించి ఎంతో గొప్పగా చెప్తుంటాడు. కిషోర్ గొప్ప కెమెరామెన్. నవంబర్ 20న ‘మన డాక్టర్ బాబే’ చిత్రం విడుదల అవుతోంది. థియేటర్లో ఈ సినిమాని చూడండి. ఈ మూవీ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
హీరో శ్రీ స్కంద మాట్లాడుతూ, సినిమా ప్రీమియర్లు వేశాం. చూసిన వారంతా అద్భుతంగా ఉందని మెచ్చుకున్నారు. చలపతి గారు ఈ మూవీని గొప్పగా తెరకెక్కించారు. నవ్విస్తూ మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చేలా సినిమాని రూపొందించారు. ఎమోషన్స్ కూడా అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. చలపతి గారితో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. కిషోర్ గారు మాకు మంచి విజువల్స్ ఇచ్చారు. అలీ గారితో నటించడం నా అదృష్టం. మా సినిమా ప్రతీ ఒక్కరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. ఆడియెన్స్ పెట్టే డబ్బులు వృథా కావు. నాకు ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన కృతాక్షి, మా బావ గౌతమ్ గారికి, మురళీ గారికి థాంక్స్. అందరూ ఈ చిత్రాన్ని చూసి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు చలపతి కుమార్ పువ్వల మాట్లాడుతూ, అలీ గారు ఎప్పుడూ నాకు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ చిత్రంలో ఆయన కామెడీ అద్భుతంగా ఉంటుంది. రాజీవ్ కనకాల గారు, శాంతి గారు అందరూ గొప్పగా నటించారు. మా కోసం వచ్చిన రాజ్ తరుణ్ గారికి థాంక్స్. మా సినిమా నవంబర్ 20న రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
*శృతి శంకర్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘మా కోసం వచ్చిన రాజ్ తరుణ్ గారికి థాంక్స్. మా చిత్రం నవంబర్ 20న రాబోతోంది. చలపతి గారితో వర్క్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. శ్రీ స్కంద గారి వల్లే సినిమా ఈ స్థాయికి వచ్చింది. అందరూ మా మూవీని చూసి హిట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు. అందరినీ నవ్వించేలా మా సినిమా ఉంటుంది. నవంబర్ 20న మా చిత్రం రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
నటీనటులు : శ్రీ స్కంద, మోహన సిద్ధి, శృతి శంకర్, అలీ, రాజీవ్ కనకాల, శాంతి, కోటేశ్వరరావు తదితరులు