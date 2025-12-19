Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదల
Meghastar Chiranjeevi looks
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కోసం ఆయన స్టైలిష్ లుక్ లను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఎరుపురంగు చొక్కాతో స్టయిలిష్ గా నిలుకోవడం, నలుపు చొక్కా, ప్యాంటు ధరించి, అత్యంత స్టైలిష్గా మరో లుక్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గడ్డం, కళ్లద్దాలు, ఆయన సన్నని, ఫిట్ అయిన రూపానికి మరింత అందాన్ని చేకూర్చేలా చిరంజీవి లుక్ లు వున్నాయి.
అయితే గతంలో చేసిన సినిమాల ఆహార్యానికి భిన్నంగా ఘరానా మొగుడు తరహాలో చిరంజీవి గెటప్ లను దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తీర్చిదిద్దాడు. సరికొత్తగా చూపిస్తానని చెప్పినట్లుగా ఈరోజు చిరంజీవి లుక్ లను విడుదల చేశారు. ఇవి మెగాస్టార్ లుక్ అభిమానులకు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చి, సినిమాకు ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ కూడా ఓ పాత్రను పోషించాడు. నయనతార కథానాయికగా నటిస్తోంది. కేథరీన్ ట్రెసా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది. సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మాతలు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 12 న థియేటర్లలో విడుదల కాబోతుంది.