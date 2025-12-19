శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025
దేవీ
శుక్రవారం, 19 డిశెంబరు 2025 (15:26 IST)

Chiranjeevi: మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు లో మెగాస్టార్ స్టైలిష్ లుక్స్ విడుదల

Meghastar Chiranjeevi looks
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజా సినిమా మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కోసం ఆయన స్టైలిష్ లుక్ లను చిత్ర యూనిట్ విడుదల చేసింది. ఎరుపురంగు చొక్కాతో స్టయిలిష్ గా నిలుకోవడం, నలుపు చొక్కా, ప్యాంటు ధరించి, అత్యంత స్టైలిష్‌గా మరో లుక్ ను కూడా రిలీజ్ చేసింది. చక్కగా తీర్చిదిద్దిన గడ్డం, కళ్లద్దాలు, ఆయన సన్నని, ఫిట్ అయిన రూపానికి మరింత అందాన్ని చేకూర్చేలా చిరంజీవి లుక్ లు వున్నాయి.
 
అయితే గతంలో చేసిన సినిమాల ఆహార్యానికి భిన్నంగా ఘరానా మొగుడు తరహాలో చిరంజీవి గెటప్ లను దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి తీర్చిదిద్దాడు. సరికొత్తగా చూపిస్తానని చెప్పినట్లుగా ఈరోజు చిరంజీవి లుక్ లను విడుదల చేశారు. ఇవి మెగాస్టార్ లుక్ అభిమానులకు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుకు తెచ్చి, సినిమాకు ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
 
ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ కూడా ఓ పాత్రను పోషించాడు. నయనతార కథానాయికగా నటిస్తోంది. కేథరీన్ ట్రెసా ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది. సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మాతలు సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 12 న థియేటర్లలో విడుదల కాబోతుంది.

పెట్టుబడులు పెట్టాలని చెప్పలేదు... డీప్‌ఫేక్‌ వీడియోల మాయలో పడొద్దు : సుధామూర్తి

పెట్టుబడులు పెట్టాలని చెప్పలేదు... డీప్‌ఫేక్‌ వీడియోల మాయలో పడొద్దు : సుధామూర్తితన గురించి సోషల్ మీడియాలో సాగుతున్న ప్రచారంపై రాజ్యసభ సభ్యురాలు సుధామూర్తి స్పందించారు. పలు సంస్థల్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటూ తాను సూచించినట్టు వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. పైగా, అది ఫేక్ వీడియో అని తెలిపారు. డీప్‌ఫేక్ వీడియోల మాయలో పడొద్దని కోరారు.

ఉత్తర భారతాన్ని కప్పేసిన పొగమంచు... 150కి పైగా విమానాలు రద్దు

ఉత్తర భారతాన్ని కప్పేసిన పొగమంచు... 150కి పైగా విమానాలు రద్దుఉత్తర భారతాన్ని పొగమంచు కప్పేసింది. దీంతో 150కి పైగా విమానాలు రద్దు చేశారు. పొగమంచు దెబ్బకు శుక్రవారం ఉదయం 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వాహనాలు సైతం కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యలో ఢిల్లీకి భారత వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. రోడ్డు, రైలు, వాయు మార్గాల్లో వాహనరాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతుందని హెచ్చరించింది. అందుకు తగిన విధంగానే 150కిపైగా విమాన సర్వీసులను రద్దు చేశారు. మరో 200 సర్వీసుల్లో జాప్యం చోటుచేసుకుంది. ఈ అంతరాయాలు కొనసాగుతాయని ఢిల్లీ ఎయిర్‌పోర్ట్ వెల్లడించింది.

ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ : కొడాలి నాని ముఖ్య అనుచరుడు అరెస్టు

ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ : కొడాలి నాని ముఖ్య అనుచరుడు అరెస్టుమాజీ మంత్రి, గుడివాడ వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి కొడాలి నానికి చెందిన ముఖ్య అనుచరుడుని ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ కేసులో అరెస్టు చేశారు. పేరు కూనసాని వినోద్. కొడాలి నానికి రాజకీయ సలహాదారుడుగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. వినోద్ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ఆడుతుండగా గుడివాడ వన్‌టౌన్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయన వద్ద రూ.50 వేల నగదు, ఒక మొబైల్ ఫోనును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మహారాష్ట్ర: జనవాసంలోకి చిరుతపులి.. ఆరుగురికి గాయాలు.. చివరికి పట్టుకున్నారు.. (video)

మహారాష్ట్ర: జనవాసంలోకి చిరుతపులి.. ఆరుగురికి గాయాలు.. చివరికి పట్టుకున్నారు.. (video)మహారాష్ట్రలో జనవాసంలోకి చిరుతపులి ప్రవేశించింది. శుక్రవారం ఉదయం భయాందర్‌లోని ఒక నివాస భవనంలోకి చిరుతపులి ప్రవేశించి నివాసితులలో భయాందోళనలు సృష్టించింది. ఈ సంఘటనపై థానే టెరిటోరియల్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌కు చెందిన డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ సచిన్ రెపాల్ ధృవీకరించారు. జనవాసంలోకి చిరుత పులి ప్రవేశించిందని సమాచారం అందిందని.. వెంటనే ఒక రెస్క్యూ టీమ్‌ను సంఘటనా స్థలానికి పంపామని చెప్పారు. ఫారెస్ట్ విభాగానికి సహాయం చేయడానికి ఎన్‌జిఓ సార్ప్-ఇండియాకు చెందిన వాలంటీర్లు కూడా సంఘటనా స్థలంలో ఉన్నారు.

షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీన్ మరణం: బంగ్లాదేశ్‌లో మళ్లీ నిరసనలతో ఉద్రిక్తత

షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీన్ మరణం: బంగ్లాదేశ్‌లో మళ్లీ నిరసనలతో ఉద్రిక్తతప్రముఖ తిరుగుబాటు నాయకుడు షరీఫ్ ఉస్మాన్ హదీన్ మరణం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో నిరసనలు, హింసకు దారితీయడంతో శుక్రవారం బంగ్లాదేశ్‌లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. బుధవారం ఎలాంటి హింసాత్మక సంఘటనలు చోటుచేసుకోనప్పటికీ, గురువారం రాత్రి ప్రధాన సలహాదారు యూనస్ ఇంక్విలాబ్ మంచ్ నాయకుడు హదీ మరణాన్ని ధృవీకరించిన తర్వాత దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో దాడులు, విధ్వంసం చోటుచేసుకున్నాయి. ఆయన మరణం గురించిన తొలి ప్రకటన ఇంతకుముందు ఇంక్విలాబ్ మంచ్ నుండే వెలువడింది.

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?

బాదం పప్పులు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?బాదములు. బాదం పప్పులతో ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు తెలిస్తే వాటిని వదిలిపెట్టరు. వీటిని తింటుంటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ప్రతిరోజు 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుంది. కేశాలు బలంగా వుండేందుకు బాదములు సాయపడతాయి. బాదం పప్పులు తింటుంటే గుండె సమస్యలను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాంతివంతంగా వుంచేందుకు బాదములు దోహదపడతాయి. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ 4 బాదం పప్పులు తింటుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. మెదడు ఆరోగ్యానికి, జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి బాదములు ఉపయోగపడతాయి.

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యం

2035 నాటికి భారతదేశాన్ని తలసేమియా రహితంగా మార్చడమే లక్ష్యంఆసియా తలసేమియా కాన్‌క్లేవ్(ఏటిసి)ని జనవరి 10 మరియు 11, 2026 తేదీలలో హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించబోతున్నట్లు తలసేమియా అండ్ సికిల్ సెల్ సొసైటీ (TSCS) వెల్లడించింది. భారతదేశంతో పాటుగా ఆసియా దేశాల నుంచి ప్రముఖ వైద్యులు, విధాన నిర్ణేతలు, పరిశోధకులు, ప్రభుత్వేతర సంస్థలు, రోగి సమూహాలు ఈ సదస్సులో పాల్గొననున్నాయి . దేశంలో అత్యంత తీవ్రమైనప్పటికీ నివారించగల జన్యు రక్త రుగ్మతలలో ఒకటైన తలసేమియాకు సమన్వయ ప్రతిస్పందనపై చర్చించనున్నట్లు తెలిపింది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.
