శుక్రవారం, 16 జనవరి 2026
శుక్రవారం, 16 జనవరి 2026 (17:29 IST)

ప్రేక్షకుల మనసులు కొల్లగొట్టి.. బాక్సాఫీస్ రికార్డులు షేక్ చేస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'

Shankaravara Prasad i
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'. సంక్రాంతి పండుగకు విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల మనసులను కొల్లగొట్టి, బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు షేక్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం 12వ తేదీన విడుదల కాగా ఇప్పటివరకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.200 కోట్ల గ్రాస్‌ను వసూలు చేసినట్టు చిత్రం బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీంతో అతి తక్కువ సమయంలో రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్లు రాబట్టిన మూవీగా ఈ సినిమా రికార్డు సృష్టించింది. 
 
అంతేకాదు, బుక్‌మై షోలోనూ ఈ మూవీ టికెట్లు హాట్‌ కేకుల్లా అమ్ముడుపోతున్నాయి. ఇప్పటివరకూ 20 మిలియన్‌ టికెట్లు విక్రయమయ్యాయి. మల్టీప్లెక్స్‌ల్లో కూల్‌గా నవ్వులు పంచుతున్న ఈ మూవీ.. బీ, సీ సెంటర్లలో జాతరకు ఏమాత్రం తీసిపోవడం లేదు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఈ మూవీని ఆస్వాదిస్తున్నారు.
 
ఇక ఇప్పటివరకూ చిరు కెరీర్‌లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా 'సైరా నరసింహారెడ్డి' నిలిచింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.244 కోట్లు (గ్రాస్‌) వసూలు చేసినట్లు ట్రేడ్‌ వర్గాలు అంచనా వేశాయి. ఆ తర్వాత 'వాల్తేరు వీరయ్య' రూ.232 కోట్లు (గ్రాస్‌) రాబట్టింది. ఈ వసూళ్లన్నీ ఫుల్‌ థియేట్రికల్‌ రన్‌లో వచ్చినవే. కానీ, ఇప్పుడు 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు' కేవలం నాలుగున్నర రోజుల్లోనే రూ.200 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరడంతో ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. 

మహా ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసు నిందితుడు

మహా ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసు నిందితుడుమహారాష్ట్ర మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌కు జరిగిన ఎన్నికల్లో గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసులోని నిందితుడు విజయం సాధించాడు. జాల్నా కార్పొరేషన్‌లో ఓ వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన శ్రీకాంత్ పాంగార్కర్ గెలుపొందాడు. గతంలో సంచలనం సృష్టించిన ప్రముఖ జర్నలిస్ట్ గౌరీ లంకేశ్ హత్య కేసులో శ్రీకాంత్ పాంగార్కర్ ప్రధాన నిందితుడుగా ఉన్న విషయం తెల్సిందే.

బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలపై హింస- టీచర్ ఇంటికి నిప్పంటించిన ఇస్లామిక్ గ్రూపులు

బంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలపై హింస- టీచర్ ఇంటికి నిప్పంటించిన ఇస్లామిక్ గ్రూపులుబంగ్లాదేశ్‌లో మైనారిటీలపై హింస పెరుగుతూనే ఉండటంతో, సిల్హెట్ జిల్లాలోని గోవైన్‌ఘాట్ ఉపజిల్లాలో ఒక హిందూ ఇంటికి నిప్పంటించారు. ఈ సంఘటన బీరేంద్ర కుమార్ డే అనే పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడి ఇంట్లో జరిగింది. ఇది అతని కుటుంబం, సమీప నివాసితులలో భయాందోళనలను రేకెత్తించింది. దాడికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. కుటుంబ సభ్యులు తప్పించుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతుండగా మంటలు ఇంటిని వేగంగా చుట్టుముట్టాయి.

ఆంధ్రా అల్లుళ్లకు అదిరే విందు.. 290 గోదావరి స్టైల్ వంటకాలతో స్వాగతం (video)

ఆంధ్రా అల్లుళ్లకు అదిరే విందు.. 290 గోదావరి స్టైల్ వంటకాలతో స్వాగతం (video)మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆంధ్ర అల్లుడికి 290 గోదావరి స్టైల్ వంటకాలతో స్వాగతం పలికిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. మకర సంక్రాంతి కొత్త అల్లుళ్లకు పండగే. ఏపీలో ముఖ్యంగా గోదావరి, నర్సీపట్నం, గుంటూరు ప్రాంతాలలో ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కుటుంబాలు వారిని గౌరవించడానికి 158 నుండి 1,374 వంటకాలతో కూడిన భారీ విందులను ఏర్పాటు చేసిన దాఖలాలు వున్నాయి. తాజాగా అమలాపురంలో, ఈ సంప్రదాయానికి ఆధునిక హంగులు అద్దారు. ఒక అల్లుడు టెస్లా కారులో అత్తారింటికి రావడంతో భారీ సంఖ్యలో జనం గుమిగూడారు.

viral video, దివ్వెల మాధురి కుడిచేతిలో పుంజు, ఎడమ చేతిలో కత్తి

viral video, దివ్వెల మాధురి కుడిచేతిలో పుంజు, ఎడమ చేతిలో కత్తిదువ్వాడ శ్రీనివాస్, దివ్వెల మాధురి పాపులారిటీ గురించి వేరే చెప్పక్కర్లేదు. ఏ విషయాన్నైనా సూటిగా సుత్తి లేకుండా మాట్లాడేస్తుంటారు. ఎంతలా మాట్లాడేస్తుంటారంటే సోషల్ మీడియాలో వారి తాలూకు వీడియో క్లిప్పింగులు వైరల్ అవుతుంటాయి. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... సంక్రాంతి సందర్భంగా వీరిద్దరూ ఎక్కడైనా కనబడతారేమోనంటూ పలువురు నెటిజన్లు కామెంట్లు చేసుకోవడం కనబడింది. ఇంతలో దివ్వెల మాధురికి సంబంధించిన ఓ వీడియో క్లిప్పింగ్ దర్శనమిచ్చింది. అందులో దివ్వెల మాధురి కుడి చేతిలో కోడిపుంజును పట్టుకుని ఎడమ చేత్తో కత్తిని పట్టుకుని వస్తూ కనబడింది. పైగా తలకు చున్నీని తలపాగాలా గట్టిగా చుట్టేసింది.

తాతా.. నాకు చిప్స్ కొనిస్తావా? యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను కోరిన బుడతడు (వీడియో వైరల్)

తాతా.. నాకు చిప్స్ కొనిస్తావా? యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను కోరిన బుడతడు (వీడియో వైరల్)ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్, ఓ చిన్నారి మధ్య జరిగిన సంభాషణకు సంబంధించిన వీడియో ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. గోరఖ్‌పూర్‌లోని గోరఖ్‌నాథ్ ఆలయంలో నిర్వహించిన వార్షిక కిచిడీ మేళాలో ఈ సరదా సంఘటన చోటుచేసుకుంది.

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండే

ఈ నూతన సంవత్సరంలో సాధారణ అలవాట్ల కోసం పెద్ద తీర్మానాలను చేసుకున్న అనన్య పాండేనూతన సంవత్సరం 2026లోకి అడుగుపెడుతున్న వేళ తాను తీసుకునే నిర్ణయాలు వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండాలని అనన్య పాండే కోరుకుంటోంది. తన కొత్త ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లో, ఆమె అద్దం ముందు నిల్చొని ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయాన్ని పంచుకుంది, నూతన సంవత్సర తీర్మానాలతో వచ్చే సుపరిచితమైన ఒత్తిడిని తానంతట తానే ఎదుర్కొంటూ మాట్లాడుకుంటోంది. కాలం ఎంత త్వరగా మారుతుందో మరియు కొత్త సంవత్సరం, కొత్త నేను అనే ఆలోచన ఆందోళనను ఎలా అనుసరిస్తుందో గుర్తిస్తూ, అనన్య మరింత స్థిరమైన విధానాన్ని ఎంచుకుంది-అసాధ్యమైన అంశాలను వెంబడించే బదులు చిన్న, స్థిరమైన అలవాట్లపై దృష్టి పెట్టింది.

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)

సరే, మీరు పిల్లల్ని పంపడంలేదుగా, మే జారుతాం: జర్రున జారుతున్న కోతులు (video)హైదరాబాదులోని ఓ ఆటస్థలంలో వున్న జారుడు బల్ల పైనుంచి కోతులు హాయిగా జర్రున జారుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి. వాస్తవానికి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటూ ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్రదేశం ఇలా కోతులు ఆడుకోవడం ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది. నిజమే. ఇప్పుడంతా పిల్లలకి సెల్ ఫోన్లు ఇచ్చి అందులో గేమ్స్ ఆడిస్తూ ఇంట్లో కట్టేసినట్లు కూర్చోబెట్టేస్తున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. చిన్నపిల్లలు తమ బాల్యాన్ని హాయిగా ఆటపాటలతో గడపాల్సిన సమయాన్ని వారి తల్లిదండ్రులే హరించేస్తున్నారు. చిట్టచివరికి వారికి ఎంతమాత్రం మానవ సంబంధాలపై అవగాహన లేకపోగా... ఇంట్లో కూర్చుని తింటూ మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ వళ్లు పెంచేసుకుని ఊబకాయులుగా మారుతున్నారు.

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?

ఏ ఆహారం తింటే ఎముకలు పటిష్టంగా మారుతాయి?దృఢమైన ఎముకలు. కొంతమందిలో ఎముకలు బలహీనంగా వుంటాయి. కాస్తంత బలమైన పనులు చేస్తే కాళ్ల నొప్పులు, చేతులు, వెన్ను నొప్పి అంటుంటారు. దీనికి కారణం ఎముక పుష్టి పెరిగే ఆహారాన్ని తీసుకోకపోవడమే. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే ఎముకలు దృఢంగా మారుతాయో తెలుసుకుందాము. వాల్ నట్స్‌లో కాల్షియం ఉంటుంది. వీటిని పాలతో కలిపి తింటే మంచిది. సాల్మన్ చేపలను తినడం వల్ల ఎముకలు దృఢంగా ఉంటాయి. కోడిగుడ్లలో ప్రొటీన్లు, పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తీసుకోవాలి. బచ్చలికూరలో ఐరన్, కాల్షియం, విటమిన్ కె ఉంటాయి కనుక తరచు ఈ ఆకు కూరను తింటుండాలి.

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండి

2026 మకర సంక్రాంతి: కాలిఫోర్నియా బాదంతో వేడుకలకు పోషకాలను జోడించండిపొంగల్, లోహ్రీ, ఉత్తరాయణ, మాఘ బిహు ఇలా వివిధ రూపాల్లో జరుపుకునే మకర సంక్రాంతి పండుగ కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. కుటుంబాలు సాంప్రదాయ వంటకాలు, స్వీట్లు తయారు చేయడానికి కలిసి వచ్చినప్పుడు, కాలిఫోర్నియా బాదంలను చేర్చడం ద్వారా పోషకాహారంతో వేడుకను సమతుల్యం చేసుకునే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, యాంటీఆక్సిడెంట్ల ప్రత్యేక కలయికతో, బాదం బలాన్ని పెంపొందించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని వృద్ధి చేసుకోవటానికి సహాయపడుతుంది. పోషకాలు అధికంగా కలిగిన బాదం, వేడుకల సమయంలో మొత్తం ఆరోగ్యానికి మద్దతు ఇస్తూ ఆనందాన్ని సమతుల్యం చేయడంలో సహాయపడుతుంది.

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

చలికాలంలో ఆరోగ్యంగా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?శీతాకాలంలో సాధ్యమైనంత వరకూ వేడివేడి వేడి ఆహారం తీసుకోండి. ఈ ఆహారంలో పప్పులు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి. అల్లం, వెల్లుల్లి, మిరియాలు వంటి మసాలాలు తీసుకుంటుంటే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. అలాగే చలికాలంలో చలి తీవ్రత వుంటుంది. దాహం కావడం లేదని నీళ్లు తాగడం మర్చిపోవద్దు. చలి ఉందని తక్కువ నీరు తాగకండి. గోరువెచ్చని నీరు మంచిది. తగినంత వెచ్చని బట్టలు వేసుకోండి. తల, చెవులుపై చలిని ఆపే దుస్తులను కప్పుకోవాలి. చలికాలంలో మంచు అధికంగా వుంటుంది కనుక ఇంటి లోపలైనా సరే యోగా, స్ట్రెచింగ్ లేదా నడక చేయండి.
