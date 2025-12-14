ఆదివారం, 14 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By ఠాగూర్
Last Updated : ఆదివారం, 14 డిశెంబరు 2025 (19:26 IST)

సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌కు ప్రయత్నిస్తానన్న చిరంజీవి.. నో చెప్పిన ఆ దర్శకుడు..

chiranjeevi - nayanathara
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కొత్త చిత్రం కోసం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్‌ను ప్రయత్నించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. కానీ, ఆ చిత్ర దర్శకుడు మాత్రం నో చెప్పారు. పైగా, తాను చెప్పిన లుక్‌లోనే కనిపించాలన్న కండిషన్ పెట్టారు. దీంతో చిరంజీవి ఆ దర్శకుడు మాటకు విలువ ఇచ్చి ఆయన చెప్పినట్టుగానే తన లుక్‌ను డిజైన్ చేసుకున్నారు. 
 
ఆ దర్శకుడు ఎవరో కాదు అనిల్ రావిపూడి. ఆయన రూపొందిస్తున్న చిత్రం మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. వచ్చే యేడాది సంక్రాంతికి వస్తున్నారు. సినిమా ప్రచారంలో భాగంగా పాల్గొన్న ఓ ఇంటర్వ్యూలో చిరంజీవి లుక్‌ గురించి మాట్లాడారు. ఈ సినిమా కోసం చిరు.. 'సాల్ట్‌ అండ్‌ పెప్పర్‌' లుక్‌ ప్రయత్నిస్తానని అన్నారని, కానీ తానే నో చెప్పినట్లు తెలిపారు. బయట ఎలా ఉన్నారో సినిమాలోనూ అలానే చూపిస్తానని చిరుకి చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. 25 ఏళ్ల క్రితం చిరంజీవి ఎంత స్లిమ్‌గా, అందంగా ఉన్నారో ఇప్పుడూ అలానే ఉన్నారని కొనియాడారు. 
 
వేరే హీరోల గురించి మాట్లాడుతూ.. ఎన్టీఆర్‌, అల్లు అర్జున్‌లకు గతంలో కథలు వినిపించానని, కానీ అవి వర్కౌట్‌ కాలేదన్నారు. రవితేజతో 'రాజా ది గ్రేట్‌' సీక్వెల్‌ చేయాలనుందని తెలిపారు. ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందుతున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్‌ గారు'లో చిరు సరసన నయనతార నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. హీరో వెంకటేశ్‌ అతిథి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. జనవరి 12న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. 

 

మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర సర్కారును గద్దె దించుతాం : రాహుల్ గాంధీ శపథం

మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర సర్కారును గద్దె దించుతాం : రాహుల్ గాంధీ శపథంప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సత్యమనే ఆయుధంతో గద్దె దించితీరుతామని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ శపథం చేశారు. పైపెచ్చు.. అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని ఓట్ల చోరీకి పాల్పడుతున్నారని ఆయన మరోమారు ఆరోపించారు. ఈ ఓట్ల చోరీని భారతీయ జనతా పార్టీతో చేతులు కలిప కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేస్తోందన్నారు. ఓట్ల చోరీకి వ్యతిరేకంగా ఢిల్లీలోని రామ్ లీలా మైదానంలో భారీ బహిరంగ సభ జరిగింది. ఇందులో రాహుల్ గాంధీతో పాటు పలువురు రాజకీయ నేతలు పాల్గొన్నారు.

భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబీన్

భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ అధ్యక్షుడుగా నితిన్ నబీన్భారతీయ జనతా పార్టీ అధిష్టానం కీలక నిర్ణయం తీసుంది. భాజపా జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా బీహార్‌ మంత్రి నితిన్‌ నబీన్‌ నియమితులయ్యారు. పార్టీ పార్లమెంటరీ బోర్డు ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇది వెంటనే అమల్లోకి వస్తుందని పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అరుణ్ సింగ్ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

ఆస్ట్రేలియా బాండి బీచ్‌లో కాల్పుల మోత... 10 మంది మృతి

ఆస్ట్రేలియా బాండి బీచ్‌లో కాల్పుల మోత... 10 మంది మృతిఆస్రేలియా నగరంలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాల్లో ఒకటై బాండి బీచ్‌లో తుపాకీ కాల్పులు జరిగాయి. ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన ఈ కాల్పుల్లో ఏకంగా పది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొందరు గాయపడ్డారు.

భర్త సమయం కేటాయించడం లేదనీ మనస్తాపం... భార్య సూసైడ్

భర్త సమయం కేటాయించడం లేదనీ మనస్తాపం... భార్య సూసైడ్ఏపీలో ఓ వివాహిత ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోం చేస్తున్న భర్త తనతో మాట్లాడేందుకు సమయం కేటాయించకపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన ఏపీలోని వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో జరిగింది.

కపాలభాతి ప్రాణాపాయం చేయండి... అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉండి : రాందేవ్ బాబా

కపాలభాతి ప్రాణాపాయం చేయండి... అనారోగ్య సమస్యలకు దూరంగా ఉండి : రాందేవ్ బాబాదేశ రాజధాని ఢిల్లీలో గాలి కాలుష్యం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. దీంతో ఢిల్లీ వాసులు తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యల బారినపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రముఖ యోగా గురువు రాందేవ్ బాబా చేసిన సూచనలు ఇపుడు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి.

Watch More Videos

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com