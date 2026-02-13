శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (19:04 IST)

ఓటీటీలో బిగ్గెస్ట్ ఓపెనింగ్‌ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసిన మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

Chiranjeevi, Anil Ravipudi
Chiranjeevi, Anil Ravipudi
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి సంక్రాంతి బ్లాక్ బస్టర్ మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు, డిజిటల్ వరల్డ్ లో మరో రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. సంక్రాంతి సందర్భంగా థియేటర్లలో అద్భుతాలు సృష్టించి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో బిగ్గెస్ట్ రీజినల్ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు OTTలో అదరగొడుతోంది. ZEE5లో ప్రీమియర్  తెలుగు సినిమా ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ చూడని చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది
 
డిజిటల్ విడుదలైన కేవలం 24 గంటల్లోనే, MSG 200 మిలియన్లకు పైగా స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ నమోదు చేసింది, ఇది ప్లాట్‌ఫామ్‌లో ఒక తెలుగు చిత్రానికి ఇప్పటివరకు లభించిన బిగ్గెస్ట్  ఓపెనింగ్‌గా నిలిచింది. ఈ అద్భుతమైన నెంబర్  సినిమాపై  ప్రేక్షకులలో ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఎక్సయిట్మెంట్ ని ప్రజెంట్ చేస్తోంది. బాక్సాఫీస్‌ను ఏలిన సినిమాలు కూడా స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అరుదుగా మాత్రమే బిగ్ నెంబర్స్ సాధిస్తాయి,  ఇప్పుడు MSG అరుదైన రికార్డ్ ని సొంతం చేసుకుంది.  
 
ఈ సెన్సేషనల్ రెస్పాన్స్ కి  మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆకట్టుకునే స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, అద్భుతమైన కామిక్ టైమింగ్ ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి. ఆయన కరిజ్మా ప్రేక్షకులను మరోసారి మెస్మరైజ్ చేసింది. అనిల్ రావిపూడి కలర్‌ఫుల్ కామెడీ, హార్ట్‌ఫెల్ట్ డ్రామాతో రూపొందిన MSG థియేటర్లలతో  పాటు ఓటీటీలో కూడా సమానంగా అలరిస్తోంది.
 
షైన్ స్క్రీన్స్ , గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయికగా నటించారు.

స్నేహితుడితో గొడవపడింది.. హోటల్ గది కిటికీలోంచి దూకేసిన యువతి.. చివరికి ఏమైంది?

స్నేహితుడితో గొడవపడింది.. హోటల్ గది కిటికీలోంచి దూకేసిన యువతి.. చివరికి ఏమైంది?తూర్పు ఢిల్లీలోని విశ్వాస్ నగర్‌లోని ఒక హోటల్ నాల్గవ అంతస్థు నుంచి దూకిన 20 ఏళ్ల యువతి ప్రాణాపాయ స్థితి నుంచి తప్పించుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. సుందర్ నగరి నివాసి అయిన ఆ మహిళ, యుపిలోని బులంద్‌షహర్‌కు చెందిన 22 ఏళ్ల వ్యక్తితో కలిసి హోటల్‌లో అడుగుపెట్టింది. ఆ యువతి, తన స్నేహితుడితో హోటల్ గదిలోనే గొడవపడింది. ఆ తర్వాత ఆగ్రహంతో వారి గదిలోని నాలుగవ అంతస్థు కిటికీ నుండి దూకేసింది. అదృష్టవశాత్తూ, ఆ మహిళ తృటిలో ప్రాణాలతో తప్పించుకుంది. ఎందుకంటే ఆమె నేరుగా నేలపై పడిపోలేదు.. పారవేయబడిన పెట్టెల కుప్పపై పడిందని పోలీసులు తెలిపారు.

ఫుట్‌పాత్‌లో బైకును నడుపుతావా? స్కూటర్ రైడర్‌ను అడ్డుకున్న బామ్మ.. వీడియో వైరల్

ఫుట్‌పాత్‌లో బైకును నడుపుతావా? స్కూటర్ రైడర్‌ను అడ్డుకున్న బామ్మ.. వీడియో వైరల్కేరళ కోజికోడ్‌లోని ఎరంజిప్పళం జంక్షన్ వద్ద ఫుట్‌పాత్‌లో ప్రయాణిస్తున్న స్కూటర్ రైడర్‌ను ఒక వృద్ధ మహిళ ధైర్యంగా ఆపిన సంఘటన సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించింది. చలప్పురం స్థానికురాలైన ప్రభావతి అమ్మ (73) అనే మహిళ ఫుట్‌పాత్ గుండా వాహనం నడుపుతూ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రైడర్‌ను అడ్డుకుంది. ఆమె ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, స్కూటర్ రైడర్ మార్గాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఆమె తన కాలును చాచి, తన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ద్విచక్ర వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఫోటోను కూడా తీసింది.

సభ గౌరవం, మర్యాదను కాపాడాలి: ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు

సభ గౌరవం, మర్యాదను కాపాడాలి: ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడుఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు గురువారం రాష్ట్ర శాసనసభలో భావోద్వేగపూరిత విజ్ఞప్తి చేశారు. సభ గౌరవం, మర్యాదను కాపాడాలని సభ్యులను కోరారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభల సంయుక్త సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగిస్తున్న సందర్భంగా జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో, "ఇటువంటి గౌరవనీయమైన సభ ప్రతిష్టను తగ్గించే హక్కు ఎవరికీ లేదని స్పీకర్ తెలిపారు.

Tirupati Laddus: తిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారు.. సమర్థించుకున్న చంద్రబాబు

Tirupati Laddus: తిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారు.. సమర్థించుకున్న చంద్రబాబుతిరుపతి లడ్డూలను కల్తీ చేశారనే ఆరోపణలను బహిరంగంగా ప్రకటించాలనే తన ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమర్థించుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని దాచడం దైవద్రోహం అవుతుందని అన్నారు. శుక్రవారం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఫలితాలను దాచడం ప్రజల నమ్మకానికి ద్రోహం చేయడమే అవుతుందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. భవిష్యత్తులో తేడాలు తలెత్తితే, ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది.

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంత్రి వివేక్‌కు భంగపాటు - బీఆర్ఎస్ విజయం

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మంత్రి వివేక్‌కు భంగపాటు - బీఆర్ఎస్ విజయంతెలంగాణ రాష్ట్ర మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే కొన్ని స్థానాల ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి. మొత్తం 136 కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ప్రస్తుతం వెలువడిన ఫలితాలు, కొనసాగుతున్న ట్రెండ్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ భారీ ఆధిక్యతను కొనసాగిస్తోంది.

Watch More Videos

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com