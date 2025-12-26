4 చోట్ల బిర్యానీలు తింటే ఏది రుచైనదో తెలిసినట్లే నలుగురితో డేట్ చేస్తేనే ఎవరు మంచో తెలుస్తుంది: మంచు లక్ష్మి
నటుడు శివాజీ దండోరా చిత్రం ప్రమోషన్ కార్యక్రమం సమయంలో టంగ్ స్లిప్ అయి బైటకు వచ్చిన 2 పదాల కారణంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి విమర్శనాస్త్రాలు సంధించుకుంటూ సాగుతున్నారు పలువురు నెటిజన్లు. కొందరు శివాజీ మాట్లాడిన మాటల్లో తప్పులేదని వాదిస్తుంటే మరికొందరు యాంకర్ అనసూయ, గాయని చిన్మయి వాదనల్లో తప్పేమీ లేదని పరస్పరం వాదనలు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఓ నెటిజన్ మంచు లక్ష్మి చేసిన వ్యాఖ్యల తాలూకు వీడియోను xలో పోస్ట్ చేసాడు.
అందులో మంచు లక్ష్మిని ఓ విద్యార్థిని... ప్రస్తుత యంగర్ జనరేషన్ రిలేషన్స్ విషయంలో మీ అడ్వైజ్ ఏంటి మేడమ్ అని అడగ్గానే, మంచు లక్ష్మి దానికి సమాధానం ఇచ్చారు. ఆమె ఏమన్నారంటే... ఎవరు మంచివాడో తెలియాలంటే సాధ్యమైనంత ఎక్కువమందితో డేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే 4 చోట్ల బిర్యానీలు తింటేనే కదా వాటిలో ఏది మంచిదో తెలుస్తుంది. అలాగే నలుగురితో డేట్ చేస్తేనే కదా ఎవరు మంచివాడో తెలిసేది. అలాక్కాదు నేను ఈ ఒక్క బిర్యానీనే తింటా అంటే అది నీ కర్మ అంటూ ఆ వీడియోలో చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈ వ్యాఖ్యలపై సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేస్తున్నారు.