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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (17:58 IST)

Manoj: కాళాంకి భైరవుడు’ థర్డ్ సింగిల్ విడుదల చేసిన మంచు మనోజ్

Manchu Manoj with the cast and crew on the occasion of the release of the third single from 'Kalanki Bhairavudu'
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (17:58 IST)
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Manchu Manoj with the cast and crew on the occasion of the release of the third single from 'Kalanki Bhairavudu'
విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న మిస్టికల్ థ్రిల్లర్ ‘కాళాంకి భైరవుడు’ చిత్రం నుంచి థర్డ్ సింగిల్‌ను రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ విడుదల చేశారు. అనంతరం చిత్రబృందానికి తన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో చోటుచేసుకున్న కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి హరి హారన్.వి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
 
ఈ చిత్రంలో రాజశేఖర్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, రితిక, పూజ కిరణ్, భవ్యశ్రీ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
 
డీకొల్లు శ్రీధర్ సమర్పణలో  గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రాచమళ్ళ బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రాచమళ్ళ శ్రీనివాస రావు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. పి.ఆర్. సంగీతం అందిస్తుండగా, అశోక్ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.
 నటీనటులు : రాజశేఖర్ వర్మ, రితిక, పూజ కిరణ్, భవ్యశ్రీ తదితరులు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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