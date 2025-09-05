ఆదివారం, 7 సెప్టెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 5 సెప్టెంబరు 2025 (18:02 IST)

Manoj: తండ్రి, గురువు అయిన మోహన్ బాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంచు మనోజ్

Manchu Manoj - Mohan babu
ప్రతి అడుగులో నన్ను నడిపించిన ఉత్తమ గురువుకు, ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. మంచు మనోజ్ ఓ ఫొటో తో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.  నాన్న గారు, మరియు మన జీవితాలను తీర్చిదిద్దుతున్న అద్భుతమైన ఉపాధ్యాయులందరికీ, ఈ ప్రత్యేక రోజున నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు అంటూ తెలిపారు. దీనికి సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన వచ్చింది. తాజాగా మనోజ్ మిరాయ్ అనే సినిమాలో విలన్ గా నటించారు. ఆ సినిమా ట్రైలర్ కు అనూహ్యస్పందన వచ్చింది.
 
ఇటీవలే కలిసిన మనోజ్ ఈ ట్రైలర్ చూశాక ఇండస్ట్రీనుంచి మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది. నా ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా గుడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చిందని అన్నారు. ఈ ట్రైలర్ తర్వాత తమిళంలోనూ మంచి ఆఫర్లు వస్తున్నాయని చెప్పారు. విశేషం ఏమంటే.. మంచు విష్ణు నటించిన కన్నప్ప చిత్రం ఓటీటీలోకి వచ్చింది. అదే టైంకు మనోజ్ నటించిన మిరాయ్ సినిమా థియేటర్లలోకి రాబోవడం కూడా విశేషం. ఇదంతా కాలమహిమ అంటూ ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు.
 
ఇదిలా వుండగా, అంతకుముందు మంచు ఫ్యామిలీ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ఆ కుటుంబంలో మంచు విష్ణు, మోహన్ బాబు, మనోజ్ మధ్య జరిగిన పంచాయితీ అందరికీ తెలిసిందే. పోలీస్ స్టేషన్ల వరకు తిరిగి వచ్చారు. ఆస్తుల పంపకం ఒకవైపు ఇగో మరోవైపు కేంద్రంగా కుటుంబ గొడవలు జరగడంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కొద్దికాలం ఈ గొడవ సర్దుమణిగాక ఎవరి పనుల్లో వారు బిజీ అయ్యారు. నటుడిగా చాలా కాలం గేప్ తెచ్చుకున్న భైరవం సినిమా వచ్చింది. అందులో ముగ్గురు కథానాయకుల్లో మనోజ్ కు మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది.

సముద్రంలో తెగిన ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ - హౌతీ రెబెల్స్ పనేనా?

సముద్రంలో తెగిన ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ - హౌతీ రెబెల్స్ పనేనా?ఎర్ర సముద్ర గర్భంలో వేసి ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్ తెగిపోయాయి. దీంతో పాకిస్తాన్‌తో సహా మధ్య ప్రాచ్య దేశాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పాకిస్తాన్, యూఏఈ దేశాల్లో ఇంటర్నెట్ వేగం మందగించిందని ప్రముఖ వాచ్ గాడ్ ఆర్గనైజేషన్ నెట్ బ్లాక్స్ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ కేబుల్స్ జెడ్డా సమీపంలోని తెగిపోయినట్టు గుర్తించింది. అయితే, సముద్రం అడుగున ఉన్న ఈ కేబుల్లో ఎలా తెగాయనే దానిపై స్పష్టత లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరొక వాదన ప్రకారం హౌతీ రెబెల్స్ కుట్ర పన్ని ఉద్దేశ్యపూర్వకంగానే ఈ కేబుల్స్‌ను కట్ చేసి వుంటారని ప్రచారం సాగుతోంది.

బ్లడ్ చంద్రగ్రహణం : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేత

బ్లడ్ చంద్రగ్రహణం : తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం మూసివేతబ్లడ్ చంద్రగ్రహణ ప్రభావం కారణంగా ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయాన్ని అధికారులు మూసివేశారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు 27,525 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఆదివారం అన్ని ఆర్జిత సేవలు రద్దు చేశారు. అర్థరాత్రి 12 తర్వాత నిర్వహించే ఏకాంత సేవను మధ్యాహ్నం 3 గంటలకే పూర్తి చేశారు.

పరప్పణ అగ్రహార జైలులో లైబ్రరీ క్లర్క్‌గా మాజీ ఎంపీ రేవణ్ణ

పరప్పణ అగ్రహార జైలులో లైబ్రరీ క్లర్క్‌గా మాజీ ఎంపీ రేవణ్ణఇంటి పనిమనిషిపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేసులో హాసన మాజీ ఎంపీ ప్రజ్వల్ రేవణ్ణ‌కు యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను విధించగా, ఆయన ప్రస్తుతం బెంగుళూరులో పరప్పణ అగ్రహార జైలులో జైలు జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు ఈ జైలులో లైబ్రరీ క్లర్క్ విధులను కేటాయించారు. తోటి ఖైదీలకు పుస్తకాలు జారీ చేయడం, వాటికి సంబంధించిన వివరాల రికార్డులను నిర్వహించడం వంటి బాధ్యతలు అప్పగించారు.

తెలంగాణాలో ప్రభుత్వం మారాల్సివుంది : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి

తెలంగాణాలో ప్రభుత్వం మారాల్సివుంది : కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డిరీజినల్‌ రింగ్‌ రోడ్డు (ట్రిపుల్‌ ఆర్‌)లో భూములు కోల్పోతున్న చౌటుప్పల్ డివిజన్ (ఉత్తర బాగం) రైతులు తొక్కని గడపలేదు. ఢిల్లీలో పెద్దలను కలిసినా వారికి న్యాయం జరగలేదు. దివీస్ యాజమాన్యం కోసం గత ప్రభుత్వం హయాంలో అలైన్‌మెంట్ మార్చారు. ఇప్పుడు దక్షిణ భాగం అలైన్‌మెంట్‌ మారాలంటే ఉత్తర భాగం మారాలి. ఉత్తర భాగం మారాలంటే ప్రభుత్వమే మారాలేమో అని మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్‌రెడ్డి హాట్ కామెంట్ చేశారు.

క్రమశిక్షణ పేరుతో రెండో తరగతి విద్యార్థినితో.. 100 గుంజీలు తీయించిన టీచర్‌

క్రమశిక్షణ పేరుతో రెండో తరగతి విద్యార్థినితో.. 100 గుంజీలు తీయించిన టీచర్‌ఛత్తీస్‌గఢ్ రాష్ట్రంలో ఒక టీచర్ అత్యంత కిరాతకంగా ప్రవర్తించారు. క్రమశిక్షణ పేరుతో రెండో తరగతి విద్యార్థినితో ఏకంగా వంద గుంజీలు తీయించింది. దీంతో ఆ చిన్నారి తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురైంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.
