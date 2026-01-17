Manchu Vishnu: షార్ట్ ఫిల్మ్ నుండి ఫీచర్ ఫిల్మ్ చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్న మంచు విష్ణు
సంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా భారతదేశం అంతటా ఔత్సాహిక ఫిల్మ్ మేకర్లను, కొత్త ప్రతిభను కనుగొని ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం అవా ఇంటర్నేషనల్ షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ - సీజన్ 1ను ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. రియాలిటీ ఫార్మాట్గా రూపొందించబడిన ఈ పోటీ ఆశావహులైన మేకర్లు గరిష్టంగా 10 నిమిషాల నిడివి గల షార్ట్ ఫిల్మ్లను సమర్పించమని ఆహ్వానించింది. ఇవి పూర్తిగా కథ చెప్పడం, దర్శకత్వ దృష్టిపై ఆధారపడి ఉంటాయి.
ఈ పోటీలో గెలుపొందిన దర్శకుడుకి పది కోట్ల ఫీచర్ ఫిల్మ్ను తీసే సదావకాశాన్ని నటుడు, నిర్మాత మంచు విష్ణు కల్పించనున్నారు. నూతన ప్రతిభకు నిరంతరం మద్దతు ఇవ్వడంలో ముందుండే విష్ణు మంచు ఈ కార్యక్రమంతో మరో ముందడుగు వేశారు. అర్హులైన దర్శకులను మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాల్లోకి తీసుకు రావడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రోగ్రాంతో అవా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కొత్త టాలెంట్ను, ఔత్సాహికులను ప్రోత్సహించేందుకు, భారతీయ సినిమా భవిష్యత్తును రూపొందించడానికి విష్ణు మంచుకి ఉన్న నిబద్ధతను చాటి చెబుతుంది.