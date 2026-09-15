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  4. Mangala Gowri is a female-centric film starring Malashree and Rukmini Vasanth
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Tuesday, 15 September 2026 (10:08 IST)

Rukmini Vasanth: లేడీ ఓరియెంట్ కథతో మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ చిత్రం మంగళ గౌరీ

Malashree, Rukmini Vasanth in Mangala Gowri
Written By: దేవీ
Updated: Tue, 15 Sep 2026 (10:08 IST)
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Malashree, Rukmini Vasanth in Mangala Gowri
మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ కాంబినేషన్ లో మంగళ గౌరీ చిత్రం రూపొందుతోంది.ఇందుకు సంభందించిన వివరాలను వినాయకచవితినాడు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. 'గౌరీ గణేశ హబ్బ' శుభాకాంక్షలతో  విడుదలైన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌లో, రుక్మిణి తన తొలి పోలీస్ పాత్రలో తెల్లటి స్కూటర్‌పై గంభీరమైన ముఖంతో కూర్చొని ఉండగా, మాలాశ్రీ ఆమె పక్కన నీలిరంగు డ్రెస్, నారింజ రంగు స్కార్ఫ్‌తో నిలబడి ఉంది.
 
రాహుల్ పీకే దర్శకత్వంలో, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, దక్షాయనీ టాకీస్ నిర్మించిన ఈ మహిళా-కేంద్రీకృత కథ, ఈ ఇద్దరు సాధారణ మహిళలకు ఒక అసాధారణ ప్రయాణాన్ని చేస్తున్నారని సూచిస్తోంది. ఈ తరం వారిని ఆకట్టుకునేలా చిత్రం వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. వీరి కాంబినేషన్  అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు, దీనిని ఒక క్రేజీ కాంబినేషన్ అని పిలుస్తున్నారు. షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తయింది.  త్వరలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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గణేష్ విగ్రహం కొనుగోలు విషయంలో ఘర్షణ.. 34ఏళ్ల వ్యక్తి మృతి

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చక్కెర వ్యాధిని తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే...

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మహమ్మారులను తట్టుకోగల ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థకు బాటలు: ఇండియా హెల్త్ ఫార్వర్డ్ 2047

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చిన్ననాటి టీకాలతో ఆగిపోకూడదు, అన్ని వయసుల్లో వ్యాక్సినేషన్ అవసరం

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ఆరోగ్యం తేడా వచ్చి ఆస్పత్రులకు వెళితే గుంజేస్తాయి, అందుకే DatesMilk

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నెఫ్రోప్లస్ NIDA, నెఫ్రోప్లస్ అంతర్జాతీయ డయాలిసిస్ అకాడమీ ప్రారంభం

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