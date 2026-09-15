Rukmini Vasanth: లేడీ ఓరియెంట్ కథతో మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ చిత్రం మంగళ గౌరీ
మాలాశ్రీ, రుక్మిణి వసంత్ కాంబినేషన్ లో మంగళ గౌరీ చిత్రం రూపొందుతోంది.ఇందుకు సంభందించిన వివరాలను వినాయకచవితినాడు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. 'గౌరీ గణేశ హబ్బ' శుభాకాంక్షలతో విడుదలైన ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్లో, రుక్మిణి తన తొలి పోలీస్ పాత్రలో తెల్లటి స్కూటర్పై గంభీరమైన ముఖంతో కూర్చొని ఉండగా, మాలాశ్రీ ఆమె పక్కన నీలిరంగు డ్రెస్, నారింజ రంగు స్కార్ఫ్తో నిలబడి ఉంది.
Malashree, Rukmini Vasanth in Mangala Gowri
రాహుల్ పీకే దర్శకత్వంలో, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, దక్షాయనీ టాకీస్ నిర్మించిన ఈ మహిళా-కేంద్రీకృత కథ, ఈ ఇద్దరు సాధారణ మహిళలకు ఒక అసాధారణ ప్రయాణాన్ని చేస్తున్నారని సూచిస్తోంది. ఈ తరం వారిని ఆకట్టుకునేలా చిత్రం వుంటుందని చిత్ర యూనిట్ తెలియజేసింది. వీరి కాంబినేషన్ అభిమానులు ఎంతగానో ఇష్టపడుతున్నారు, దీనిని ఒక క్రేజీ కాంబినేషన్ అని పిలుస్తున్నారు. షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తయింది. త్వరలో థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.