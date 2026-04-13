Mangli clarity: ఈ పార్టీలు, రాజకీయాలు నాకు వద్దంటూ మీడియా ముందు కన్నీరు పెట్టిన మంగ్లీ
గాయని మంగ్లి
Mangli at media hyderabd court
ఒక ఫిర్యాదు దాఖలు చేస్తూ, సదరు వ్యక్తి తనను ₹10 లక్షలు డిమాండ్ చేశాడని, తాను ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి నిరాకరించినప్పుడు, తనపై మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తానని బెదిరించాడని పేర్కొన్నారు. బాలాజీ నాయక్, హేమంత్ అనే వారు ఓ ముఠాగా ఏర్పడి సెలబ్రిటీలను ఏదోవిధంగా విమర్శిస్తూ ఫేమస్ కావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. దీనిని అడ్డుకోవాల్సిన బాధ్యత మీడియాపై వుందని మంగ్లీ తెలిపారు.
తన లాయర్ తో పోలీసుల సమక్షంలో కోర్టులో నిన్న ఆమె హాజరై మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు ముందుగా ఆమె కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ, మీడియాకు జోడించి చెబుతున్నా..నేను సోషల్మీడియానుంచి వచ్చా. దయచేసి ముందు వెనుకా, పోలీసులను కూడా కనుక్కొని వివరాలు రాయండి. నన్ను అనవసరంగా బ్లేమ్ చేయకండి. ఇందులో అతను ఫేమస్ అవ్వడానికి ఇలా చేశాడని చెప్పాడు. అతను డబ్బులు ఇచ్చి సదరు మీడియాలో ఇంటర్వూలు చేయించుకుంటాడట. ఈ కేసు ఏడాది నుంచి నడుుస్తోంది. బాలాజీ నాయక్, హేమంత్ అనే ఒక ముఠాఇలా ఫేమస్ కోసం దందాలు నడుతున్నారు.
న్యాయం ఎవరివైపు వుంటుందో తెలిసిపోతుంది. ఆ వ్యక్తి ఓసారి నా ప్రోగ్రామ్ కు రాలేదని బలుపా. అంటూ ఏదోదే మాట్లాడుతుంటారు. నేను గిరిజన అమ్మాయిను. ఎవరినీ ఏ మాట అనకుండా పాటను నమ్మున్నా. నామీద రాజకీయ పార్టీల ముద్ర వేశారు. కానీ 2023, 24 టైంలో ఎక్కడా నేను కనిపించలేదు. పాటలు పాడలేదు. ఈ పార్టీలు, ఫేక్ ప్రచారాలు నాకు వద్దు. నాకున్న మంచి పేరుతో ఇలా వున్నాను అంటూ వివరించారు.