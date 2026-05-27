Manoj Manchu: సెలెబ్రిటీతో పునర్జన్మ ఛాలెంజ్ ను స్వీకరించిన మనోజ్ మంచు
‘సెలెబ్రిటీతో పునర్జన్మ ఛాలెంజ్’లో భాగంగా రా కింగ్ మనోజ్ మంచు మాతృదేవోభవ అనాధ ఆశ్రమాన్ని సందర్శించారు. అనాథ, మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేని సంతోష్ అనే యువకుడి పునరావాసానికి వ్యక్తిగతంగా సహాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో మనోజ్ వ్యక్తిగతంగా సంతోష్కు హెయిర్ కట్ చేయడమే కాకుండా.. కొత్త బట్టల్ని కూడా అందించారు.
Manoj Manchu's Food Donation; Giri in the Box
అతి తక్కువ సమయంలో సంతోష్ని సాధారణ మనిషిలా మార్చేశారు. పూర్తి మేకోవర్ తర్వాత అతడిని చూసి మనోజ్ ఆప్యాయంగా నవ్వి "సంతోష్ భాయ్, మీరు హీరోలా అయిపోయారు, సంతోష్ భాయ్" అని అన్నారు. ఈ కొత్త చొక్కా నచ్చిందా అని ఇంకా అడిగి ఆప్యాయంగా మనోజ్ పలకరించారు.
ఈ సందర్భంగా మనోజ్ మంచు మాట్లాడుతూ .. ‘మాతృదేవోభవ అనాధ ఆశ్రమం నిర్వాహకుడు గిరి దాదాపు రెండు నెలల క్రితం ఇన్స్టాగ్రామ్, సోషల్ మీడియా ద్వారా మొదట సంప్రదించారు. ఆ సమయంలో సినిమా షూటింగ్లు, ఇతరత్రా పనుల కారణంగా బిజీగా ఉన్నాను. అయితే గిరి చేసిన రిక్వెస్ట్, పెట్టిన వీడియో మాత్రం మదిలో అలా మెదులుతూనే ఉంది. అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకుని, కాస్త విరామం దొరికిన తరువాత వెంటనే మళ్లీ నేనే వీరిని సంప్రదించాను. వ్యక్తిగతంగా ఆశ్రమాన్ని సందర్శించాలని నిర్ణయించుకున్నాన’ని అన్నారు.
మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేని నిరాశ్రయుల పరిస్థితి గురించి భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ.. అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలకు కనీసం అప్పుడప్పుడు మద్దతు, గుర్తింపు లభిస్తున్నప్పటికీ, ఇలా మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేని వారిని ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు, దాదాపు అందరూ విస్మరిస్తూనే ఉంటారని మనోజ్ అన్నారు.
‘ఈ రోజుకీ చాలా మందిని అంటరానివారిలా చూస్తున్నారు. మనం 2026లో జీవిస్తున్నాం. మన దగ్గర అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు ఉన్నాయి. గొప్ప వైద్యులు, కావాల్సినంత జ్ఞానం, సరిపడా వనరులు ఉన్నాయి. అయినా కూడా మనం వారిని అలానే రోడ్ల మీదే వదిలేసి వెళ్లిపోతోన్నామ’ని అని మనోజ్ అన్నారు.
ఆయన ఇంకా మాట్లాడుతూ.. ‘ఎదుటి వారి బాధను చూసి కూడా మౌనంగా ఉండిపోయేవారే నిజంగా మానసిక స్థితి లేనివారు. కేవలం ముప్పై నిమిషాల్లోనే ఒక వ్యక్తి నెమ్మదిగా తన గౌరవాన్ని, రూపాన్ని తిరిగి ఎలా పొందుతాడో మీరు చూశారు. సంతోష్ ఎప్పటికైనా తన కుటుంబంతో తిరిగి కలుస్తాడని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
మనోజ్ ఆ ఆశ్రమంలో చూసిన దృశ్యాలతో తీవ్రంగా భావోద్వాగానికి లోనయ్యారు. కేవలం తాత్కాలిక చర్యలు కావు అని దీర్ఘకాలిక పునరావాస వ్యవస్థల వైపు పయనించాలని కోరుకున్నారు. తాను ఇప్పటికే నిర్మించాలని అనుకున్న క్రీడా పునరావాస కేంద్రంతో పాటు ఇప్పుడు మానసిక వికలాంగులు, మానసికంగా కుంగిపోయిన వ్యక్తుల కోసం కూడా ఒక రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. వైద్య సహాయం ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతూ తెలుగు సమాజంలో ఇప్పటికే గొప్ప వైద్యులు, ఫిజీషియన్లు చాలా మంది ఉన్నారని, ప్రజలు, సంస్థలు సమిష్టిగా ముందుకు రావాలని మనోజ్ కోరారు.
భవిష్యత్తులో కూడా ఐక్య ధైర్య సేనా సమితి ఈ ఆశ్రమానికి, దాని మానవతా కార్యక్రమాలకు సపోర్ట్గా ఉంటుందని గిరికి మనోజ్ హామీ ఇచ్చారు. సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో అక్కడి వారంతా చెట్ల కింద భోజనం చేయడం చూసి చలించిపోయిన మనోజ్ వీలైనంత త్వరగా ఆశ్రమానికి బల్లలు, కుర్చీలు ఏర్పాటు చేస్తానని మాటిచ్చారు.
స్వయంగా ఆశ్రమాన్ని సందర్శించి, తన మాట నిలబెట్టుకున్నందుకు మనోజ్కు నిర్వాహకుడు గిరి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. సంతోష్ ఈ ఆశ్రమానికి చేరుకోవడానికి ముందు దాదాపు రెండు సంవత్సరాల పాటు చాదర్ఘాట్ చుట్టూ తిరిగాడని, ఒకానొక సమయంలో అతనికి ఆహారం అందించినప్పుడు కూడా సరిగ్గా స్పందించేవాడు కాదని గిరి వెల్లడించారు.
ఈ మేరకు గిరి మాట్లాడుతూ .. ‘మనం ఓపికతో, మానవత్వంతో కేవలం ముప్పై నిమిషాలు కేటాయించినా, ఒక వ్యక్తి నెమ్మదిగా తిరిగి గౌరవాన్ని, జీవితాన్ని పొందగలడు. ఈ రోజు సమాజం అతనిని కొత్తగా చూడటం ప్రారంభిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఈ ఆశ్రమం అనాథ పురుషుల పునరావాసంపై దృష్టి సారిస్తోంది. అయితే భవిష్యత్తులో మహిళలకు కూడా సహాయక వ్యవస్థలను విస్తరించాలని ఆశిస్తున్నాను. మానసిక క్షోభకు గురైన వ్యక్తుల చికిత్స కోసం రవాణా విషయంలో సంస్థ సవాళ్లను ఎదుర్కోంటోంది. ఆశ్రమంలోని నివాసితులకు మానసిక వైద్య సహాయం ఏర్పాటు చేయడంలో సహాయం చేయాలని మనోజ్ గారిని అభ్యర్థించాం. ఈ విధంగా ఆశ్రమాన్ని వ్యక్తిగతంగా సందర్శించి, సమయం గడిపిన మొదటి సినీ నటుడు మనోజ్ గారే. సమాజం చేత విస్మరించబడిన ప్రజల పట్ల మద్దతు, కరుణ, గుర్తింపును చూపినందుకు మనోజ్ గారికి, అతని కుటుంబానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మంగళవారం రాత్రంతా కురిసిన ఎడతెగని వర్షం కురిసింది. దీంతో మండే ఎండలతో నానా తంటాలు పడుతున్న ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. గత కొద్ది రోజులుగా కొనసాగుతున్న తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితుల తర్వాత ఈ వర్షం ఉష్ణోగ్రతలను గణనీయంగా తగ్గించింది. ఇదే సమయంలో, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హెచ్చరించింది.
కన్నకుమార్తెపై ఓ కామాంధుడు అత్యాచారానికి పాల్పడేందుకు కన్నతల్లి సహకరించింది. రెండు నెలల క్రితం జరిగిన చోటుచేసుకోగా బాధితురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఏపీలోని ప్రొద్దుటూరు పట్టణానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి పులివెందులకు చెందిన ఓ మహిళతో 2010లో వివాహమైంది. వారికి ఓ కుమార్తె, కుమారుడు ఉన్నారు.
రాబోయే చంద్ర అన్వేషణ మిషన్లకు మద్దతుగా రోబోటిక్ ల్యాండర్లు, రోవర్లు, డ్రోన్లను పంపేందుకు జెఫ్ బెజోస్ బ్లూ ఆరిజిన్, ఆస్ట్రోలాబ్తో సహా పలు అంతరిక్ష సంస్థలకు నాసా కాంట్రాక్టులను ఇచ్చింది. చంద్రునిపైకి వెళ్లే వాహనాలను నిర్మించి, పంపేందుకు ఆస్ట్రోలాబ్కు 219 మిలియన్ డాలర్లు, లూనార్ అవుట్పోస్ట్కు 220 మిలియన్ డాలర్ల కాంట్రాక్టులను ఇచ్చినట్లు అమెరికా అంతరిక్ష సంస్థ మంగళవారం తెలిపింది.
