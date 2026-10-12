Dr. Naresh: పెండ్లికి పిల్లల్ని కనడానికి సంబంధమే లేదు, చంద్రబాబు అన్నదదేగా.. డా. నరేష్
Dr. Naresh senior
నవరసరాయ బిరుదాంకితుడు డా. నరేష్ విజయ కృష్ణ, అనుపమ పరమేశ్వరన్, తరుణ్ భాస్కర్, అఖిల్ ఉడ్డెమారి ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన సినిమా "క్రేజీ కల్యాణం". ఈ నెల 16న సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను గత రాత్రి హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా నరేష్ మాట్లాడుతూ, యూత్ పిల్లల్ని కనండి అంటూ ఓ స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు.
దీనిపై సోమవారంనాడు ఆయన్ను వ్యక్తిగతంగా ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇలా ఇచ్చారు. మా తరం అంటే నా వయస్సు వున్న వారంతా కుటుంబ వాల్యూస్ వున్న జనరేషన్. తర్వాత తరం జెన్ జీ కానీండి మరెదైనా కానీయండి.. రాబోయే కాలంలో అసలు పెండ్లి చేసుకోవడానికి ఇష్టం చూపడంలేదు. తల్లిదండ్రులు అడగగాఅడగగా.. వెబ్ సైట్లో తగిన సంబంధాలు చూసుకుని వివాహంచేసుకుని రెండేళ్ళకే విడిపోయిన వారు చాలా మంది వున్నారు.
కనుక ముందుముందు అటు ఆడవారికి కానీ, మగవారికి కానీ పెండ్లిళ్లు చేసుకునే ఓపిక లేదు. ఇప్పటికే నవతరం ఆలోచనలు మారిపోయి కలిసి జీవించే పద్ధతికి వచ్చేశారు. విదేశీ కల్చర్ బాగా ప్రబలిపోయింది. సహజీవనం చేసుకుంటున్నారు. ఇక పిల్లల్ని కనడం కనకపోవడం వారి ఇష్టం. జపాన్ చైనా తదితర దేశాల్లో కొత్తజనరేషణ్ తగ్గిపోతుంది. చాలామంది పిల్లల్ని కనడానికి పెండ్లికి సంబంధమే లేదని తేల్చిచెబుతున్నారు. నేను కూడా అదే చెబుతాను.
కొన్ని దేశాల్లో పిల్లలను కనడం రాయితీలు కల్పిస్తున్నారు. మన దేశంలోకూడా ప్రవేశించే రోజులు అతి దగ్గరలో వున్నాయి. ఇప్పటికే సహజీనం అనేది పెద్ద తప్పుకాదని రూల్ కూడా వచ్చేసింది. అందుకే నేనైనా, చంద్రబాబు అయినా పిల్లల్ని కనండి.. అంటున్నాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా పిల్లల్ని కనండి అన్నారే కానీ, పెండ్లి చేసుకోండి అని అనలేదంటూ లాజిక్ సెటైర్ గా నరేష్ మాట్లాడారు. ఇదంతా ఎందుకు చెబుతున్నానంటే.. క్రేజీ కళ్యాణం సినిమాలో ఆడపిల్ల తండ్రిగా నా బాధలు ఏమిటనేవి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ లో దర్శకుడు బద్రి మలిచాడు. ఇప్పటి జనరేష్ కు తగినట్లుగానే సినిమా వుంది. అన్నారు.