సంబంధిత వార్తలు
- Ravi Teja: మాస్ మహారాజా రవితేజ చిత్రం ఇరుముడి గ్లింప్స్ రాబోతోంది
- Tollywood Exibitors war : ఎగ్జిబిటర్ల మధ్య వార్ - దిల్ రాజు మనుషులు బెదిరింపు !
- Charan: జీవితాంతం దాచుకునే సినిమాల్లో పెద్ది ఒకటి : రామ్ చరణ్
- Peddi - తెలంగాణ లో పెద్ది టిక్కెట్ల పెంపు కు బ్రేక్ - ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రత్యేక ప్రదర్శనలు
- Jagapathi Babu: ప్రోస్థెటిక్ మేకప్ తో చర్మంపై దద్దుర్లు, మొటిమలు వచ్చేవి : జగపతి బాబు
రవితేజ, శివ నిర్వాణ, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఇరుముడి నుంచి ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి గ్లింప్స్ రిలీజ్
మాస్ మహారాజా రవితేజ 'ఇరుముడి' చిత్రంతో ప్రేక్షకులని ఆశ్చర్యపరచడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న 'ఇరుముడి' చిత్రం ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. కమర్షియల్ యాక్షన్కు భావోద్వేగాలను జోడిస్తూ రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్లో ఒక కామన్ మ్యాన్ ప్రపంచాన్ని ఆకట్టుకునేలా చూపించారు. తన కూతురే అతని ప్రపంచం. ఆమె ఆనందం కోసం తీసుకునే నిర్ణయాలే అతని జీవితాన్ని నడిపిస్తాయి. తండ్రీ-కూతుళ్ల మధ్య ఉన్న అనుబంధాన్ని ఎంతో సహజంగా, హృదయానికి హత్తుకునేలా ఈ గ్లింప్స్లో ఆవిష్కరించారు.
ఈ గ్లింప్స్లో మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ రవితేజ పాత్రలో కనిపించే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అయ్యప్ప దీక్ష స్వీకరించిన తర్వాత ఆయన పాత్రలో చోటుచేసుకునే మార్పు ఎంతో హృద్యంగా చూపించారు. అది కేవలం ఒక త్యాగంలా కాకుండా, తన కూతురిపై ప్రేమతో, భక్తితో తీసుకున్న నిర్ణయంగా కనిపిస్తుంది. చివర్లో కనిపించే ఇరుముడి విజువల్స్ భావోద్వేగాన్ని మరింత పెంచి ప్రేక్షకుల మనసులను తాకాయి. శివ నిర్వాణ మరోసారి తన బలమైన ఎమోషనల్ స్టోరీటెల్లింగ్తో ఆకట్టుకున్నారు. సహజమైన భావోద్వేగాలతో తండ్రీ-కూతుళ్ల బంధాన్ని కథకు ప్రధాన బలంగా మలిచారు. ఆ అనుబంధం ఎంతో సహజంగా అనిపించడం వల్ల ప్రేక్షకులు పాత్రలతో వెంటనే కనెక్ట్ అవుతున్నారు.
రవితేజ తన మాస్ ఇమేజ్కు భిన్నంగా ఈ చిత్రంలో కనిపిస్తున్నారు. మాస్ స్వాగ్ను పక్కనపెట్టి, భావోద్వేగాలతో కూడిన పాత్రలో ఎంతో అద్భుతంగా నటించారు. ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్, హావభావాలు పాత్రకు ప్రామాణికతను తీసుకొచ్చాయి. గ్లింప్స్లో కనిపించిన యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ మాస్ ప్రేక్షకులకు కూడా మంచి ట్రీట్ ఇవ్వనున్నాయని సూచిస్తున్నాయి. బేబీ నక్షత్ర రవితేజ కూతురి పాత్రలో ఆకట్టుకుంది. ఆమె, రవితేజ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు గ్లింప్స్కు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి.
సినిమాటోగ్రాఫర్ విష్ణు శర్మ విజువల్స్ కథలోని భావోద్వేగాలను అందంగా తెరపై ఆవిష్కరించారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గ్లింప్స్కు ప్రాణంలా నిలిచి భావోద్వేగాలను మరింతగా ఎలివేట్ చేసింది. సాహి సురేష్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్, ప్రవీణ్ పూడి ఎడిటింగ్ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉన్నాయి. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మాణ విలువలు ప్రతి ఫ్రేమ్లో అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి. 'ది హార్ట్ ఆఫ్ ఇరుముడి' గ్లింప్స్ ఒక తండ్రి ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్లే ఆహ్వానంలా ఆకట్టుకుంది. ఈ చిత్రం రవితేజ కెరీర్లో కొత్త కోణాన్ని చూపించబోతుందని హింట్ ఇచ్చింది. ఈ గ్లింప్స్తో సినిమాపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి.
నటీనటులు: మాస్ మహారాజా రవితేజ, ప్రియా భవానీ శంకర్, సాయి కుమార్, బేబీ నక్షత్ర, అజయ్ ఘోష్, రమేష్ ఇందిర, స్వాసిక, మీసాల లక్ష్మణ్, రాజ్ కుమార్ కసిరెడ్డి, రమణ భార్గవ్, కిషోర్ కంచెరపాలెం, కార్తీక్ అడుసుమల్లి, మహేష్. సాంకేతిక సిబ్బంది: కథ, స్క్రీన్ప్లే, మాటలు, దర్శకత్వం: శివ నిర్వాణ. నిర్మాతలు: నవీన్ యెర్నేని, వై రవిశంకర్. బ్యానర్: మైత్రీ మూవీ మేకర్స్. సంగీతం: జివి ప్రకాష్ కుమార్. DOP: విష్ణు శర్మ. ప్రొడక్షన్ డిజైనర్: సాహి సురేష్. ఎడిటింగ్: ప్రవీణ్ పూడి, స్క్రిప్ట్ కో-ఆర్డినేటర్: నరేష్ బాబు పి. కో-డైరెక్టర్: సురేష్. మేకప్: శ్రీనివాస్ రాజు. కాస్ట్యూమర్ డిజైనర్: రాజేష్. పోస్టర్ డిజైనర్: ఎల్లో టూత్స్. PRO: వంశీ శేఖర్. మార్కెటింగ్: ఫస్ట్ షో.
ఎన్నికల్లో తెలంగాణ బిడ్డలే పోటీ చేస్తారు.. ఆంధ్రా నేతలు కాదు : పవన్ కళ్యాణ్
పోలవరం జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులి.. 12 ఆవులు బలి.. పట్టుకునేందుకు అంతా సిద్ధం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పోలవరం జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పులిని పట్టుకునేందుకు సుమారు 19 రెస్క్యూ బృందాలను మోహరించారు. దేవీపట్నం మండలంలోని గంగాపాలెం సహా సమీప గ్రామాల్లోకి ఈ పులి సంచరిస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న గిరిజనుల్లో తీవ్ర భయాందోళన నెలకొంది. వాస్తవానికి మహారాష్ట్ర నుండి ఇక్కడికి సంచరిస్తూ వచ్చినట్లు భావిస్తున్న ఈ పులి, గత నాలుగు నెలలుగా ఈ ప్రాంతమంతటా తిరుగుతోంది.
ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా.. ఎక్కడైనా సభలు నిర్వహించుకోవచ్చు: చంద్రబాబు
హైదరాబాద్ నగరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ సభకు అనుమతి నిరాకరణపై ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు స్పందించారు. తెలంగాణలో పవన్ కార్యక్రమాన్ని అడ్డుకోవడం సరికాదన్నారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు నిర్వహించుకోవచ్చన్నారు. తానూ తమిళనాడుకి వెళ్లి ప్రచారం చేశానని ఆయన గుర్తు చేశారు.
కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంపై దాడి.. భారతీయుడి మృతి
కువైట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగిన దాడిలో ఒక భారతీయ పౌరుడు మరణించారని అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. ఎక్స్ వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్లో, కువైట్ విమానాశ్రయంపై జరిగిన దాడి కారణంగా ఒక భారతీయ పౌరుడు విషాదకరంగా మరణించినందుకు కువైట్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం తన ప్రగాఢ సానుభూతిని వ్యక్తం చేసింది. మృతుడి కుటుంబానికి, అలాగే ఈ ఘటనలో గాయపడిన వారికి సాధ్యమైనంత మేర అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందించేందుకు, కువైట్ అధికారులతో తమ కార్యాలయం సన్నిహితంగా సమన్వయం చేసుకుంటోందని ఆ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
పవన్కు అండగా నిలిచిన చంద్రబాబు: ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు పెట్టుకోవచ్చు..(video)
హైదరాబాద్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించిన తర్వాత తాను చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యల పట్ల తెలంగాణలో తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అండగా నిలిచారు. తెలంగాణలో జనసేన అధినేతకు బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించడాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు తప్పుబట్టారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు నిర్వహించుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
కొందరు వెల్లకిలా పడుకుంటే విపరీతంగా గురక పెడతారు, కారణం ఏంటి?
గురక. ఈ గురక పెట్టేవారితో ఇబ్బందిపడే కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే తెలుస్తుంది వారు పడే బాధ ఏమిటో? కొన్నిసార్లు రాత్రివేళ చేసే రైలు ప్రయాణాలు, బస్సు ప్రయాణాల్లో కూడా కొందరు విపరీతంగా గురకపెడుతూ పక్కవారికి నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ప్రత్యేకించి వెల్లకిలా పడుకున్నప్పుడు విపరీతంగా గోండ్రుమంటూ గురక ఎక్కువ పెట్టడం జరుగుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కారణాలను కూడా విశ్లేషిస్తున్నారు. కండరాలు లూజ్ అవ్వడం వల్ల గురక వస్తుంది. మనం గాఢనిద్రలోకి వెళ్లినప్పుడు మన గొంతు, నాలుక, నోటి పైభాగంలో ఉండే మెత్తటి అంగిలి కండరాలు పూర్తిగా రిలాక్స్ అవుతాయి. ఫలితంగా గురక వస్తుంది.
డ్రై బ్లాక్ కిస్మిస్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
ఎండు నల్లద్రాక్ష. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లతో పాటు ఐరన్ పుష్కలంగా వుంటుంది. అందువల్ల రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు వీటిని తింటుంటే ఎర్ర రక్తకణాలు ఉత్పత్తి చేయడంలో సాయపడతాయి. ఇంకా ఎండు నల్ల ద్రాక్షను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాత్రిపూట పది ఎండు నల్లద్రాక్షలను మంచినీటిలో నానబెట్టి ఉదయాన్నే వాటిని పరగడుపున తింటే రక్తహీనత తగ్గుతుంది. నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే శరీరానికి విటమిన్ సి అందుతుంది, ఫలితంగా కేశాలు బలంగా వుంటాయి. తరచూ ఎండు ద్రాక్ష తింటుంటే రక్తంలో సోడియం మోతాదులు తగ్గుతూ రక్తపోటు అదుపులో వుంటుంది. ఎండు ద్రాక్షలో వున్న యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఐరన్ వల్ల అవి తినేవారి చర్మం నిగనిగలాడుతుంది.
తిరుపతిలో క్యాన్సర్ విజృంభణను అడ్డుకోవడం: సంరక్షణ చర్యలను విస్తరిస్తోన్న ఎస్విఐసిసిఎఆర్
తిరుపతి: గత మూడేళ్లుగా, తిరుపతి ప్రాంతం ఒక ఆందోళనకరమైన ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని చూస్తోంది. ఇక్కడ కొత్తగా నమోదవుతున్న క్యాన్సర్ కేసులలో 175% పెరుగుదల కనిపిస్తోంది. 2022 చివరి నాటికి 2,556గా ఉన్న నమోదిత కేసులు, 2025 చివరి నాటికి 7,000కు పైగా పెరగడంతో, క్యాన్సర్ భారం ఇక్కడి కుటుంబాలపై గతంలో కంటే తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం గుట్కా, పొగాకు నమలడం. ఆకలి, అలసటను తట్టుకోవడానికి దీనిని పొలాల్లో, దుకాణాల్లో అతి సాధారణముగా వినియోగిస్తున్నారు. ఇక్కడి వారి జీవన విధానంలో అంతర్భాగమైపోయినట్లుగా ఈ అలవాటు మారిపోయింది.
Shatavari Tea, స్త్రీలకు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్నిచ్చే శతావరి టీ, ఎలా తయారు చేయాలి?
Shatavari Tea, శతావరి టీ అనేది ఆయుర్వేదంలో ఎంతో ప్రాముఖ్యత కలిగిన ఒక అద్భుతమైన మూలికా పానీయం. శతావరి వేర్ల పొడి లేదా ముక్కలతో ఈ టీని తయారు చేస్తారు. దీనిని మూలికల రాణి అని కూడా పిలుస్తారు. ముఖ్యంగా మహిళల ఆరోగ్యానికి ఇది ఒక వరప్రసాదం లాంటిది, కానీ పురుషులకు కూడా ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. శతావరి టీ తాగడం వల్ల కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మహిళల హార్మోన్ల సమతుల్యత కాపాడే గొప్ప శక్తి దీనికి వుంది. ఇది శరీరంలో హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. క్రమం తప్పిన పీరియడ్స్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది.