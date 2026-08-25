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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (15:44 IST)

'ఇరుముడి' సినిమా చూసి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు : రవితేజ

raviteja
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (15:44 IST)
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'ఇరుముడి' చిత్రం చూశాక కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయానని ఆ చిత్ర హీరో రవితేజ అన్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఇరుముడి' చిత్రం ఘన విజయం సాధించింది. రవితేజ, ప్రియా భవానీ శంకర్, బేబీ నక్షత్రలు ప్రధానపాత్రలను పోషించారు. ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించడంతో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది. 
 
ఈ కార్యక్రమంలో రవితేజ మాట్లాడుతూ భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. సాధారణంగా తాను ఏ విషయానికీ చలించనని, కానీ ఈ సినిమా చూసి కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయానని ఆయన పేర్కొన్నారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై రూపొందిన ఈ చిత్రానికి శివ నిర్వాణ దర్శకత్వం వహించారు.
 
'సాధారణంగా నేను దేనికీ చలించను, కానీ 'ఇరుముడి' నన్ను కదిలించింది. హిందీలో రాజ్ కుమార్ హిరాణీ సినిమాలు ఎలాంటి భావోద్వేగాలను పంచుతాయో, తెలుగులో ఈ సినిమా అలాంటి అనుభూతిని కలిగిస్తోంది. మా పాప మోక్ష కూడా సినిమా చూసి ఎమోషనల్ అయ్యింది' అని తెలిపారు. జీవీ ప్రకాశ్ అందించిన సంగీతం చిత్రానికి ఆత్మలా నిలిచిందని, ప్రేక్షకులను కంటతడి పెట్టిస్తోందని కొనియాడారు. దాదాపు 20 ఏళ్లుగా థియేటర్లకు రాని వారు సైతం ఈ సినిమాను చూసేందుకు వస్తున్నారని తెలిసి ఆనందం కలిగిందని పేర్కొన్నారు.
 
దర్శకుడు శివ నిర్వాణ మాట్లాడుతూ.. 'నిన్ను కోరి', 'మజిలీ' చిత్రాలు తనను తెలుగువారి ఇళ్లలోకి తీసుకెళ్తే, 'ఇరుముడి' మాత్రం వారి హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించిపెట్టిందని రవితేజ అన్న మాటలను గుర్తుచేసుకున్నారు. కమర్షియల్ లెక్కల కంటే ప్రేక్షకులకు భావోద్వేగపరంగా కనెక్ట్ అవ్వాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించామని తెలిపారు.
 
చిత్ర నిర్మాతలు మాట్లాడుతూ.. సినిమా విడుదలైన అతి తక్కువ కాలంలోనే లాభాల్లోకి ప్రవేశించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. గత 50 ఏళ్లలో ఇలాంటి రికార్డులు చూడలేదని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చెబుతున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రంలో ప్రియా భవానీ శంకర్ కథానాయికగా నటించగా, బేబీ నక్షత్ర, సాయికుమార్ కీలక పాత్రలు పోషించారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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