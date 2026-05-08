శుక్రవారం, 8 మే 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 8 మే 2026 (18:20 IST)

Nandini Rai: అనకాపల్లి నుంచి తారక్ పొన్నప్ప, నందినీ రాయ్‌ల మాస్ నంబర్ రిలీజ్

Tarak Ponnappa, Nandini Rai
కండ్రేగుల నాయుడు, త్రినాథరావు నక్కిన నిర్మిస్తున్న రా అండ్ రస్టిక్‌ చిత్రం ‘అనకాపల్లి’. ఈ సినిమాకి ఖగేష్ తమ్మినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.  కండ్రేగుల కుమార్ రాజా కో ప్రొడ్యూసర్‌గా చేసిన ఈ మూవీలో విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్య వశిష్ట జంటగా నటించారు. ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ ప్లేని అందించడమే కాకుండా త్రినాథరావు నక్కి ఓ ముఖ్య పాత్రను కూడా పోషించారు. ఇప్పటికే సినిమాకు సంబంధించిన టీజర్‌ను, పాటల్ని రిలీజ్ చేసి అంచనాలు పెంచేశారు.

తాజాగా ‘అనకాపల్లి’ నుంచి మాస్ సాంగ్ ను రిలీజ్ చేశారు. ‘లబ్బరు బొమ్మ’ అంటూ సాగే ఈ ఐటం సాంగ్ లో తారక్ పొన్నప్ప స్టెప్పులు, నందినీ రాయ్ అందాలు ప్రేక్షకుల్ని కట్టి పడేసేలా ఉన్నాయి. ఇక రాంబాబు గోశాల సాహిత్యం ఎంతో ఫన్నీగా ఉండటంతో పాటుగా దేవ్ జండ్ క్యాచీ ట్యూన్‌ ఇట్టే ఆకట్టుకునేలా ఉంది. ఇక శ్రీ కృష్ణ, సాహితీ చాగంటి గాత్రం మరింత స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. యశ్ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీతో ఈ పాట మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది.

ఇప్పటికే ‘అమ్మోరు దిగినాది’ అనే పాట యూట్యూబ్‌లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇక ఈ ‘లబ్బరు బొమ్మ’ కూడా చార్ట్ బస్టర్‌గా నిలిచేలా ఉంది. మాస్ ఆడియెన్స్‌కి నచ్చే యాక్షన్ సీక్వెన్స్, యూత్‌ మెచ్చే లవ్ ట్రాక్, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్‌కి కనెక్ట్ అయ్యే ఎమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఈ సినిమా త్వరలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. 

ఈ చిత్రానికి మాయా.వి కెమెరామెన్‌గా, శ్రీకృష్ణ అట్టలూరి ఎడిటర్‌గా పని చేశారు. త్రినాథరావు నక్కిన కథ, స్క్రీన్ ప్లే అందించిన ఈ చిత్రానికి ఉదయ్ భాగవతులు డైలాగ్ రైటర్‌గా వర్క్ చేశారు.  

 తారాగణం : విక్రమ్ సహిదేవ్, సంధ్యా వశిష్ట, తారక్ పొన్నప్ప, త్రినాధ రావు నక్కిన, ఇంద్రజ అబ్సర్, మహబూబ్ బాషా, శ్రీనివాస్ వడ్లమాని, కాండ్రేగుల నాయుడు, నందిని రాయ్, సంగీత క్రిష్ తదితరులు

వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్

వామపక్షం అందించారు, ఇక తమిళనాడు సీఎంగా TVK విజయ్గత నాలుగు రోజులుగా తమిళనాడు రాజకీయాల్లో రేగిన తీవ్ర ఉత్కంఠకు వామపక్షాల ప్రకటనతో సద్దమణిగి TVK విజయ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేందుకు మార్గం సుగమం అయ్యింది. తొలుత కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు వున్నదనీ, తమకు ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసే అవకాశం ఇవ్వాలని విజయ్ కోరారు. ఐతే మిగిలిన సంఖ్యా బలం లేకపోవడంతో గవర్నర్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి నిరాకరించారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ చిన్న పార్టీలను బుజ్జగించి తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఐతే డీఎంకే కూటమిలో వున్నటువంటి వామపక్షాలు ఒక పట్టాన విజయ్‌కు మద్దతు ఇచ్చేందుకు అంగీకరించలేదు.

సింహాల గుంపుకు చుక్కలు చూపించిన పాము.. వీడియో వైరల్

సింహాల గుంపుకు చుక్కలు చూపించిన పాము.. వీడియో వైరల్ఆఫ్రికా అడవుల్లో సూర్యాస్తమయం వేళ ఒక వింత దృశ్యం కనిపించింది. సింహాల గుంపు ఒక పామును చూసి ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి. సాధారణంగా దేన్నైనా వేటాడే సింహాలు, ఈ పాము కదలికలను చూసి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాయి. అడవిలో బ్రతకడం అంటే ప్రతిక్షణం ఒక సవాలుతో కూడుకున్న పని. ఎంతటి బలమైన సింహాలకైనా చిన్న పాము రూపంలో ప్రమాదం పొంచి ఉంటుంది. అందుకే ఆ సింహాలు పాముపై దాడి చేసే ముందు ఎంతో ఓపికగా వేచి చూశాయి. ప్రకృతిలో ఏ జంతువూ తక్కువ కాదని ఈ వీడియో నిరూపిస్తోంది.

ఫాస్టర్ కాదు కిరాతకుడు.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. గర్భనిరోధక మందులిచ్చి...?

ఫాస్టర్ కాదు కిరాతకుడు.. మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం.. గర్భనిరోధక మందులిచ్చి...?మహిళలపై వయోబేధం లేకుండా అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయి. ఏలూరులో మానవత్వం మంటగలిసే ఘటన చోటుచేసుకుంది. రక్షణగా ఉండాల్సిన పాస్టర్, ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. కామవరపుకోట మండలం కళ్లచెరువు గ్రామంలో చర్చి పాస్టర్‌గా పనిచేస్తున్న చౌటపల్లి రాంబాబు (42), ఒక మైనర్ బాలికపై పలుమార్లు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు.

వరంగల్ జిల్లాలో పురాతన ఆలయం కూల్చివేత.. ఖండించిన బీజేపీ

వరంగల్ జిల్లాలో పురాతన ఆలయం కూల్చివేత.. ఖండించిన బీజేపీతెలంగాణలోని వరంగల్ జిల్లాలో ఒక పురాతన ఆలయాన్ని కూల్చివేయడాన్ని ప్రతిపక్షాలైన భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్), భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) తీవ్రంగా ఖండించాయి. బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కె.టి. రామారావు శుక్రవారం ఈ చర్యను అత్యంత దారుణమని అభివర్ణించారు. అలాగే ఆలయాన్ని తక్షణమే పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు.

ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్‌కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?

ఒంగోలు వర్కర్స్ సైరన్‌కు ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి.. కోడి కూయడం కాస్త ఆలస్యం కావచ్చు.. కానీ?ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ఒంగోలు జిల్లా, దేవుని చెరువు దగ్గరలోని సీతారాం పురంలో ఉన్న ఆర్అండ్‌బి బంగ్లా సమీపంలోని కొండపై నెలకొని ఉన్న ప్రసిద్ధ ‘వర్కర్స్ సైరన్’, దానిని ఏర్పాటు చేసి ఆరు దశాబ్దాలు పూర్తి చేసుకుంది. 1966లో పాత ఫిల్టర్ బెడ్ కొండపై ఏర్పాటు చేయబడిన ఈ ఒంగోలు సైరన్‌ను, చేతి గడియారాలు అరుదుగా ఉండే రోజుల్లో, ఫోన్లు లేని రోజుల్లో నిర్మించారు.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లు

రాగి రోటీలు, తక్కువ కేలరీలు- అధిక ప్రోటీన్లురాగులు లేదా తైదులు అనేక పోషకాలను కలిగి ఉన్న ధాన్యం. రాగులతో చేసిన రాగి రోటీ ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. రాగి రోటీతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగుల్లో జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేస్తుంది. రాగి రోటీ తింటుంటే చర్మం కాంతివంతంగా తయారవుతుంది. రాగుల్లో తక్కువ కేలరీలు, అధిక ప్రోటీన్ వుంటుంది. రాగుల వినియోగం బరువు తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా లభిస్తుంది. రాగులను తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య తగ్గుతుంది. రాగులు బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్‌ను కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడుతాయి.

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

టీ అతిగా తాగితే కలిగే అనారోగ్యాలు ఏమిటో తెలుసా?టీ. ఉదయాన్నే లేవగానే గ్లాసుడు టీ తాగనిదే హుషారు వుండదంటారు చాలామంది. కానీ మోతాదుకి మించి టీ తాగితే చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల గుండెల్లో మంట వస్తుంది. మోతాదుకి మించి టీ తాగడం వల్ల శరీరంలో యాసిడ్ ప్రేరేపిస్తుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల ఐరన్ లోపం ఏర్పడుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల నిద్రలేమి కలుగుతుంది. టీ ఎక్కువగా తాగడం వల్ల కూడా చర్మ సమస్యలు వస్తాయి. మోతాదుకి మించి టీ తాగితే పంటి నొప్పి, దంతాలు పసుపు రంగులో మారుతాయి. టీ అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది.

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలి

రక్తనాళాల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా వుండాలంటే ఈ గింజలు తినాలిగుండెకి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడితే గుండె సంబంధిత జబ్బులు తలెత్తుతాయి. ఈ కారణంగా గుండెపోటు, గుండెనొప్పి వంటి సమస్యలు తలెత్తి ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం వుంటుంది. కనుక ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా వుండాలంటే ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే విత్తనాలను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటుండాలి. ఆ గింజలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలులో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్‌ పుష్కలంగా ఉంటుంది, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించగలవు. అవిసె గింజల్లో గుండెకి మేలు చేసే పొటాషియం, కాల్షియం, ఫైబర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు తీసుకుంటుంటే గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది.
