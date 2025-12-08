సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (17:20 IST)

హీరో సుశాంత్‌తో మీనాక్షి చౌదరి రిలేషన్?

టాలీవుడ్ బ్యూటీ మీనాక్షి చౌదరిపై రోజుకో రకమైన ఊహాగాన వార్తలు వస్తున్నాయి. వరుస చిత్రాల్లో నటిస్తూ తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తున్న ఈ బ్యూటీ తన అందంతో అభిమానులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది. అదేసమయంలో ఆమెపై పుకార్లు మాత్రం కోకొల్లులుగా వస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో యువ హీరో సుశాంత్‌తో మీనాక్షి చౌదరి రిలేషన్‌లో ఉన్నట్టు వార్తలు గుప్పుమన్నాయి. పైగా, వీరిద్దరూ త్వరలోనే వివాహం చేసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం జోరుగా సాగుతోంది. 
 
ఈ పుకార్లకు మరింత బలం చేకూర్చేలా ఇటీవల మీనాక్షి చౌదరి, సుశాంత్ ఇద్దరూ విమానాశ్రయంలో కనిపించి, కెమెరా కంటికి చిక్కారు. బహిరంగ ప్రదేశంలో ఈ జంట కనిపించడంతో ఈ రూమర్స్‌కు మరింత పదును పెట్టింది. వీరిద్దరి మధ్య ఏదో ఉంది అని అభిమానులు, నెటిజన్లు గట్టిగా నమ్మడం మొదలుపెట్టారు. అదేసమయంలో సోషల్ మీడియాలో వీరి ఫోటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. 
 
దీంతో మీనాక్షి చౌదరి టీమ్ స్పందించింది. వారిద్దరి రిలేషన్‌పై వస్తున్న వార్తల్లో ఏమాత్రం నిజం లేదన్నారు. మీనాక్షి చౌదరి, సుశాంత్‌లు కేవలం స్నేహితులు మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు. వారిద్దరూ రిలేషన్‌లో ఉన్నారనే వార్తలు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని, మీనాక్షి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఎలాంటి విషయాలైనా సరే తామే స్వయంగా అధికారంగా ప్రకటిస్తామని స్పష్టం చేశారు. 
 
కాగా, వీరిద్దరూ కలిసి గత 2021లో వచ్చిన ఇచ్చట వాహనములు నిలుపరాదు అనే చిత్రంలో నటించారు. అప్పటి నుంచి వీరిద్దరూ ఎక్కడ కలిసి కనిపించినా పలు రకాల రూమర్స్ పుట్టుకొస్తూనే ఉన్నాయి. లేటెస్ట్ ప్రకటనలతో ఈ ప్రచారానికి తెరపడినట్టే. 

Davos: జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటన

Davos: జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు చంద్రబాబు దావోస్ పర్యటనఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు దావోస్ పర్యటన ఖరారైంది. ఈ పర్యటన జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు జరగనుంది. ఆయన మంత్రులు నారా లోకేష్, టీజీ భరత్‌లతో కలిసి దావోస్ ఆర్థిక వేదికలో పాల్గొంటారు. ఈ షెడ్యూల్‌ను ధృవీకరిస్తూ ఆయన కార్యాలయం సోమవారం అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవోగా సత్య నాదెళ్లను వద్దనే వద్దంటున్న కంపెనీ

మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవోగా సత్య నాదెళ్లను వద్దనే వద్దంటున్న కంపెనీమైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవోగా తెలుగుతేజం సత్య నాదెళ్ల కొనసాగుతున్నారు. ఆయన మరోమారు ఈ పదవిలో కొనసాగేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, నార్వేకు చెందిన ఓ సంస్థ మాత్రం ఆయనను మాత్రం వద్దనే వద్దు అంటోంది. పైగా, ఆయన వేతన ప్యాకేజీపై కూడా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ మేరకు నార్వేకు చెందిన సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ సంస్థ మైక్రోసాఫ్ట్ వార్షిక షేర్ హోల్డర్ల మీటింగ్‌లో సత్య నాదెళ్లకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసింది.

తల్లి కళ్ళెదుటే ఇంటర్ విద్యార్థినిని గొంతు కోసి చంపేశాడు...

తల్లి కళ్ళెదుటే ఇంటర్ విద్యార్థినిని గొంతు కోసి చంపేశాడు...హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. నగరంలోని వారాసిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 17 యేళ్ల ఇంటర్ విద్యార్థిని దారుణ హత్యకుగురైంది. మేనమామ వరుసయ్యే యువకుడు.. ఆ యువతి తల్లి కళ్లముందే కత్తితో ఆమె గొంతుకోసి హత్య చేశాడు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన యువకుడు.. ఘటనాస్థలిలోనే కత్తి, తన మొబైల్ ఫోన్ వదిలేసి పారిపోయాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న వారాసిగూడ పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీమ్, పోలీసులు వివరాలు సేకరించి, పరారీలో ఉన్న యువకుడు కోసం గాలిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ హత్యకు గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

Harish Rao: ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలుగుతుంది.. హరీష్ రావు

Harish Rao: ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలుగుతుంది.. హరీష్ రావుతెలంగాణలో ఆంధ్రుల ఆధిపత్యం పెరుగుతోందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల చేసిన దృష్టి వ్యాఖ్యల తర్వాత ఈ వ్యాఖ్య అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ప్రెస్ మీట్‌లో హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలో ఆంధ్రుల ప్రభావం పెరుగుతోందని అన్నారు. ఆంధ్రాలో స్విచ్ వేస్తే, తెలంగాణలో బల్బ్ వెలగడంతో పాటు బిల్లు కూడా పాస్ అవుతుంది అని ఆయన అన్నారు. లియోనెల్ మెస్సీ రాబోయే పర్యటనపై ఆయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ప్రశ్నించారు.

రోడ్డుకు అడ్డంగా బైకులు పార్క్ చేశారు.. తీయమన్నందుకు డ్రైవర్ గొంతు కోశారు

రోడ్డుకు అడ్డంగా బైకులు పార్క్ చేశారు.. తీయమన్నందుకు డ్రైవర్ గొంతు కోశారునెల్లూరు జిల్లా కేంద్రంలోని నక్కలోళ్ళ సెంటరులో పట్టపగలు దారుణం జరిగింది. కొందరు యువకులు మద్యం మత్తులో తమ బైకులను అడ్డుంగా పెట్టారు. వాటిని తీయాలని సిటీ బస్సు డ్రైవర్ కోరాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఆ యువకులు.. డ్రైవరుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో కండక్టర్ కల్పించుకుని యువకులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేయడంతో పాటు డ్రైవర్‌కు అండగా నిలిచాడు. దీంతో మరింతగా రెచ్చిపోయిన పోకిరీలు బ్లెడుతో డ్రైవర్, కండక్టర్‌లపై దాడి చేశారు. ఆ తర్వాత బ్లేడుతో డ్రైవర్ గొంతుకోసి పారిపోయారు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్న డ్రైవర్‌ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
