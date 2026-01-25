అనిల్ రావిపూడికి ఖరీదైన బహుమతి ఇచ్చిన మెగాస్టార్
టాలీవుడ్ దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి అదృష్టం అమితంగా కలిసివస్తోంది. ఆయన దర్శకత్వం వహించే సంక్రాంతి రేసులో అందరికంటే ముందు వరుసలో ఉంటాయి. తాజాగా మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఆయన తీసిన "మన శంకరవరప్రసాద్ గారు" చిత్రం సంక్రాంతికి పండుగకు విడుదలై సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసుకోవడంతో పాటు బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాసిన ప్రాంతీయ చిత్రంగా నిలిచింది.
ఈ చిత్రం ఇప్పటికే రూ.300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టి ఆమ్ టైమ్ బ్లాక్బస్టర్ మూవీగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా, చిరంజీవి కెరీర్లోనే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. ఈ శుభతరుణంలో చిత్ర దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి న్యూబ్రాండ్ రేంజ్ రోవర్ స్పోర్ట్స్ కారును బహుమతిగా అందజేశారు.
సాధారణంగా చిత్రపరిశ్రమలో ఇలాంటి ఖరీదైన బహుమతులు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. దర్శకుడి ప్రతిభను, సినిమా విజయాన్ని పురస్కరించుకుని చిరంజీవి ఇచ్చిన ఈ మెగా గిఫ్ట్ ప్రస్తుతం ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.