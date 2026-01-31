శనివారం, 31 జనవరి 2026
Bobby Kolli: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెచ్చిన హీరో నవీన్‌ పొలిశెట్టి : దర్శకుడు బాబీ కొల్లి

సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన 'అనగనగా ఒక రాజు' చిత్రం.. కడుపుబ్బా నవ్వించడమే కాకుండా, భావోద్వేగ సన్నివేశాలతో హృదయాలను హత్తుకొని సంక్రాంతి విన్నర్ గా నిలిచింది. ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్ లోని రామానాయుడు స్టూడియోలో విజయోత్సవ వేడుకను ఘనంగా నిర్వహించారు. ప్రముఖ నిర్మాత, టీఎఫ్‌డీసీ చైర్మన్ దిల్ రాజు, ప్రముఖ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఇంతటి అద్భుతమైన చిత్రంలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ వేడుకలో జ్ఞాపికలను అందజేశారు. నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులతో పాటు పంపిణీదారులకు జ్ఞాపికలను అందించడం జరిగింది.
 
దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ,  గత సంక్రాంతికి 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'తో, ఈ సంక్రాంతికి 'అనగనగా ఒక రాజు'తో విజయాలు అందుకున్న మీనాక్షికి కంగ్రాట్స్. ఈ సినిమాలో నవీన్ వన్ మ్యాన్ షో చేశాడు. విడుదలకు ముందు రోజు ఈ సినిమా చూసినప్పుడే, ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తుందని నమ్మకం కలిగింది. సినిమా మొదలై, విడుదలయ్యే వరకు.. పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా కష్టపడతాడు నవీన్. సాధారణ నటుడిగా ప్రయాణం మొదలుపెట్టి, నన్ను నమ్మి థియేటర్ కి వస్తే మిమ్మల్ని నవ్విస్తానని ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న హీరో నవీన్. లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సినిమా నుంచి నవీన్ ప్రయాణం చూశాను. ఈ సినిమా ఇంతటి విజయం సాధించడానికి ప్రధాన కారణం నవీన్ అని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పడం సంతోషంగా ఉంది. సినిమా కోసం నవీన్ ప్రాణం పెడతాడు. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం వస్తుందని చెప్పడానికి ఉదాహరణ ఈ అనగనగా ఒక రాజు." అన్నారు.
 
ప్రముఖ దర్శకుడు బాబీ కొల్లి మాట్లాడుతూ.. "టైమ్ బాగుంటే హీరో అవుతారు అంటుంటారు. కానీ టైమింగ్ బాగుండి హీరో అయినవాడు నవీన్ పొలిశెట్టి. ఏడాది క్రితం నవీన్ కి పెద్ద యాక్సిడెంట్ అయ్యి, తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. అప్పుడు కూడా నాతో మాట్లాడుతూ.. నాకు మంచి రచయితలు కావాలి, బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా తీయాలి అంటున్నాడు. సినిమా అంటే అంత తపన తనకు. తన టీంతో కలిసి మంచి కథను రాసుకొని, ఇలాంటి విజయం సాధించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు నాకేం అనిపించిందంటే.. ఒక్క ఫ్రేమ్ లో కూడా నవీన్ ఎనర్జీ వదల్లేదు. ఆ ఎనర్జీ వెనుక తన కష్టం, కసి ఉన్నాయి. భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతాడు. ఇటీవల నేను చిరంజీవి గారిని కలిసినప్పుడు ఆయన నవీన్ గురించి మాట్లాడారు. నవీన్ నటించిన 'అనగనగా ఒక రాజు' సినిమా బాగుంది అంట కదా, ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆ అబ్బాయికి, ఈ కొత్త తరంలో నాకు బాగా నచ్చిన హీరో నవీన్ అని చెప్పారు. చిరంజీవి గారు తన సినిమా సక్సెస్ లో ఉండి కూడా నవీన్ సినిమా సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేశారు. నవీన్ చిరంజీవి గారి మెప్పు పొందాడు. దర్శకుడు మారికి, చిన్మయికి, చిత్ర బృందం అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు." అన్నారు.
 
నవీన్‌ పొలిశెట్టి మాట్లాడుతూ.. "మా సినిమాలో ఒక డైలాగ్ ఉంది. రాజు గారి పెళ్లి ఏడు తరాలు అటు, ఏడు తరాలు ఇటు గుర్తుండిపోద్దని. అలాగే ఈ సంక్రాంతి మా అందరికీ ఏడు తరాలు అటు, ఏడు తరాలు ఇటు గుర్తుండిపోతుంది. తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే ఇది అరుదైన సంక్రాంతి. పెద్ద సినిమాలతో పాటు విడుదలై, మీ సినిమా నిలబడుతుందా అని ఎందరో సందేహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంతటి పోటీలో కూడా మా సినిమా నిలబడి, ఘన విజయం సాధించిందంటే దానికి కారణం తెలుగు ప్రేక్షకులే. మీకు ఎంత కృతఙ్ఞతలు చెప్పుకున్నా తక్కువే. మా సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సినిమా, మా నాగవంశీ గారి సినిమా, మా నవీన్ సినిమా వస్తుందని నమ్మి.. థియేటర్ కి వచ్చి సినిమా చూసిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు చేసుకుంటున్నాను.
 
సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టిన నేను, హీరో కావాలని చిన్నప్పటి నుంచి కలలు కనేవాడిని. దానికి స్ఫూర్తి మా గురువు గారు చిరంజీవి గారే. అలాంటిది చిరంజీవి గారి సినిమాతో పాటు విడుదలై, ఆయనతో పాటు విజయం సాధించడం సంతోషంగా ఉంది. చిరంజీవి గారు నా గురించి మాట్లాడారని బాబీ గారు చెప్పినప్పుడు నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరిగాయి. ప్రేక్షకులు నాపై నమ్మకాన్ని, ప్రేమను ఇలాగే కొనసాగిస్తారని కోరుకుంటున్నాను." అన్నారు.
 
కథానాయిక మీనాక్షి చౌదరి మాట్లాడుతూ.. "నాకు ఈ సంక్రాంతి మరింత ప్రత్యేకంగా మారింది. ప్రేక్షకులు మాపై ప్రేమను ఇలాగే కురిపించాలని కోరుకుంటున్నాను. మాకు ఇంతటి విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులను, ఈ సినిమాలో భాగమైన ప్రతి ఒక్కరికీ పేరుపేరునా కృతఙ్ఞతలు." అన్నారు.
 
నిర్మాత సూర్యదేవర నాగవంశీ మాట్లాడుతూ.. "డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాకు లాభాలు వచ్చాయని చెప్పడమే.. నిర్మాతకు పెద్ద విజయం. మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అందరూ మంచి లాభాలను చూశామని చెప్పడం చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది." అన్నారు.
 
దర్శకుడు మారి మాట్లాడుతూ, నన్ను నవీన్ గారికి పరిచయం చేసిన అనుదీప్ గారికి, నిర్మాతలు నాగవంశీ గారికి, చినబాబు గారికి, మా వెన్ను తట్టే త్రివిక్రమ్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా కృతఙ్ఞతలు. ఈ చిత్రంలో భాగమైన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. మేము థియేటర్ కి వెళ్లి సాధారణ ప్రేక్షకుల స్పందన చూశాము. సినిమా చూస్తూ వారు ఎంజాయ్ చేయడం చూసి, మేము పడిన కష్టమంతా మర్చిపోయాను. నవీన్ గారు వంద కోట్ల క్లబ్ లో చేరారు. ఆయన కష్టానికి, తపనకు దక్కిన విజయం ఇది." అన్నారు.

