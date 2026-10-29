Netflix Megaverse: నెట్ఫ్లిక్స్ టాక్ షో మెగావర్స్ ను ప్రారంభించిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి
Netflix talk show Megaverse, Megastar Chiranjeevi
మెగాస్టార్ చిరంజీవిస్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లో తన తొలి షో అయిన 'మెగావర్స్' షూటింగ్ను ప్రారంభించారు. ఇది ఆయన ఐదు దశాబ్దాల కెరీర్ను లోతుగా విశ్లేషిస్తుంది మరియు మొదటి సీజన్లో ప్లాన్ చేసిన 15 ఎపిసోడ్లలో భారతీయ సినిమాకు చెందిన అతిథులు పాల్గొంటారు. ఈ ప్రారంభ ఎపిసోడ్ తెలుగు సినీ పరిశ్రమ దిగ్గజాలతో నవ్వులు పూయిస్తుందని తెలుస్తోంది.
దీని ప్రీమియర్ డిసెంబర్లో జరగనుంది. కమల్ హాసన్ 'కల్కి 2898 AD పార్ట్ 2' పనుల మధ్యలోనే హైదరాబాద్కు రావడంతో, ఆయన అతిథి పాత్రలో కనిపిస్తారనే ఊహాగానాలు చెలరేగాయి. అందుకు తగినట్లుగానే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో వేసి సెట్లో షూట్ జరుగుతుందని అభిమానులు షేర్ చేసుకున్నారు.
నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం ఈ షోకు ‘మెగావర్స్’ అనే పవర్ ఫుల్ టైటిల్ను పెట్టినట్లు వార్త వినిపిస్తుంది. గతంలో ఎన్నడూ చూడని సరికొత్త కోణంలో చిరంజీవి ఈ షోను హోస్ట్ చేయబోతున్నారట. ఈ టాక్ షో ప్లానింగ్ సైతం ఎవరూ ఊహించని రేంజ్లో ఉండబోతోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix) ఏకంగా 15 ఎపిసోడ్ల భారీ షెడ్యూల్ను సిద్ధం చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాదు, సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార రంగాలకు చెందిన దేశవ్యాప్త సెలబ్రిటీలు ఈ షోలో ప్రత్యేక అతిథులుగా పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది. వారి అంతరంగ విశేషాలు, ఎన్నో ఆసక్తికరమైన అనుభవాలను చిరంజీవి తనదైన శైలిలో రాబట్టబోతున్నారు. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వస్తే మాత్రం నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియన్ మార్కెట్లోనే ఇది అతిపెద్ద గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. అయితే తొలి షో బ్రహ్మానందం, సత్య, సునీల్ అతిథులుగా పాల్గొన్నట్లు ఇప్పటికే చిత్రీకరణ కూడా జరిగినట్లు సమాచారం.సినిమాలు చూడండి.
ఈ కాన్సెప్ట్ లో విశ్వంభర రిలీజ్ గురించి కూడా అతిథులు అడగనున్నట్లు అప్ డేట్ రానున్నట్లు అభిమానులు ఎదురు చూస్తున్నారు.