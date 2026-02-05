గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 5 ఫిబ్రవరి 2026 (18:29 IST)

375 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి మన శంకరవర ప్రసాద్ గారు

సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ సంచలనంగా మారింది. ఈ చిత్రం థియేటర్లలో విజయవంతంగా 25 రోజులు పూర్తి చేసుకుని, అన్ని ప్రాంతాలలోనూ అద్భుతంగా కొనసాగుతోంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది.
 
ముఖ్యంగా కుటుంబ ప్రేక్షకులు, ఈ చిత్రంలోని వినోదం, భావోద్వేగం, చిరంజీవి మాగ్నటిక్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం థియేటర్లకు పోటెత్తుతున్నారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో 'MSG' నాల్గవ వారంలో కూడా తన విజయ పరంపరను కొనసాగిస్తోంది. 
 
ప్రపంచవ్యాప్తంగా 375 కోట్ల మార్కును దాటిన ఈ చిత్రం ఇప్పుడు ఆల్-టైమ్ రీజినల్ ఇండస్ట్రీ హిట్‌గా నిలిచి, అద్భుతమైన వసూళ్లను నమోదు చేస్తూనే ఉంది. ఇది చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి ఇద్దరికీ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా, ఇది బుక్‌మైషోలో అత్యధిక టిక్కెట్ల అమ్మకాలతో కొత్త రీజినల్ రికార్డును కూడా నెలకొల్పింది. విదేశాలలో 3.5 మిలియన్ డాలర్ల మైలురాయికి చేరువలో ఉంది.
 
విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో నటించిన 'MSG' చిత్రం మరో మైలురాయిని చేరుకోవడానికి సిద్ధమౌతోంది. 400 కోట్ల మార్కును చేరుకునే దిశగా దూసుకుపోతోంది.

నీలో చాలా స్పాంటేనిటీ వుంది, పంచ్‌ ఏస్తున్నావుగా.. ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌తో కారులో వీణ మరో వీడియో

నీలో చాలా స్పాంటేనిటీ వుంది, పంచ్‌ ఏస్తున్నావుగా.. ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌తో కారులో వీణ మరో వీడియోజనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ తో మహిళా ఉద్యోగి వీణ కారులో వెళ్తున్న సమయంలో తీసిన ఓ వీడియోను పోస్ట్ చేసింది. కారులో వెళ్తూ ఇద్దరూ ఎంతో సరదాగా మాట్లాడుతున్న సంభాషణ కూడా ఆ వీడియోలో వినబడుతోంది. నీలో చాలా స్పాంటేనిటీ వుంది, బాగా పంచ్‌ ఏస్తున్నావుగా అంటూ హహ్హహ్హ అంటూ నవ్వులు వినబడుతున్నాయి. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన వీణ.. ఇంతకంటే తనకూ ఎమ్మెల్యేకు ఎంత సాన్నిహిత్యం వున్నదో వేరే రుజువు చెప్పాలా అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. రాజకీయం చేసి పవన్ కల్యాణ్ గారి పేరు చెడగొట్టొద్దు రైల్వే కోడూరు జనసేన ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌కు సంబంధించిన వ్యవహార బాధితురాలిగా పేర్కొంటున్న మహిళా ఉద్యోగి తాజా సెల్ఫీ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఈ వ్యవహారాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆరోపించింది.

ఆకలి తట్టుకోలేక గుక్కపెట్టి ఏడ్చిన చిన్నారి.. గొంతుపిసికి చంపేసిన కన్నతండ్రి...

ఆకలి తట్టుకోలేక గుక్కపెట్టి ఏడ్చిన చిన్నారి.. గొంతుపిసికి చంపేసిన కన్నతండ్రి...ఆకలిని తట్టుకోలేక ఓ చిన్నారి గుక్కపెట్టి ఏడ్చింది. దీంతో విసుగు చెందిన కన్నతండ్రి ఆ చిన్నారి గొంతు పిసికి చంపేశాడు. ఈ దారుణం పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని జలంధర్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఆ సమయంలో ఆ కసాయి తండ్రి డ్రగ్స్ మత్తులో ఉన్నట్టు సమాచారం. దీనిపై చిన్నారి మేనమాన ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడుని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు.

ప్రధాని మోడీపై దాడికి విపక్ష సభ్యుల కుట్ర? అందుకే సభకు రావొద్దని చెప్పా : స్పీకర్ ఓం బిర్లా

ప్రధాని మోడీపై దాడికి విపక్ష సభ్యుల కుట్ర? అందుకే సభకు రావొద్దని చెప్పా : స్పీకర్ ఓం బిర్లాప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీని చుట్టుముట్టేందుకు విపక్ష సభ్యులు పథక రచన చేశారని, ఈ విషయాన్ని ముందుగానే గ్రహించి ప్రధానమంత్రిని సభకు రావొద్దని తానే చెప్పానని లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా అన్నారు. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న లోక్‌సభ సమావేశాల్లో విపక్షాలు రాద్దాంతం చేస్తున్నాయి. దీంతో ఎనిమిది మంది ఎంపీలను స్పీకర్ సస్పెండ్ చేశారు. దీనిపై స్పీకర్ ఓం బిర్లా స్పందిస్తూ, 'బుధవారం పార్లమెంట్‌లో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు దురదృష్టకరం. కాంగ్రెస్ మహిళా ఎంపీల ప్రవర్తనను ఖండిస్తున్నాను. విపక్షాల తీరు ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు' అని అన్నారు.

దేవుడుతో పెట్టుకున్నావ్.. మీకు పుట్టగతులుండవ్ : జగన్‌కు సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరిక

దేవుడుతో పెట్టుకున్నావ్.. మీకు పుట్టగతులుండవ్ : జగన్‌కు సీఎం చంద్రబాబు హెచ్చరికతిరుమల వేంకటేశ్వర స్వామితో పెట్టుకున్నవారు ఎవరూ కూడా బాగున్న సందర్భాలు లేవని, అలాగే, వైకాపా నేతలకు కూడా పుట్టగతులు ఉండవని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. తిరుమల లడ్డూ కల్తీ, కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం నేపథ్యంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌తో పాటు ఎన్డీయే నేతలు, మంత్రులతో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు గురువారం కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఆ తర్వాత వారంతా మీడియాతో మాట్లాడారు.

Jalandhar man: ఐదేళ్ల పాపను కన్నతండ్రే కడతేర్చాడు.. గొంతు నులిమి చంపేశాడు.. ఎందుకంటే?

Jalandhar man: ఐదేళ్ల పాపను కన్నతండ్రే కడతేర్చాడు.. గొంతు నులిమి చంపేశాడు.. ఎందుకంటే?ఆకలికి తట్టుకోలేక ఏడుస్తున్న ఐదేళ్ల పాపను కన్నతండ్రే కడతేర్చాడు. పంజాబ్‌లోని జలంధర్‌లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఏడుపు ఆపట్లేదని పాప మరింతగా ఏడవడంతో గొంతు నులిమి చంపేశాడు. డ్రగ్స్ మత్తులో ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డట్లు సమాచారం. చిన్నారి మేనమామ ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. చండీగఢ్‌కు చెందిన అర్విందర్ సింగ్ భార్యాబిడ్డలతో కలిసి జలంధర్‌లోని దూరదర్శన్ ఎన్ క్లేవ్‌లో నివాసం ఉంటున్నాడు.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.
