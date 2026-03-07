Chiranjjeevi: మెగాస్టార్ చిరంజీవి కి ఎన్టీఆర్ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారం
2025 సంవత్సరానికి గాను ప్రతిష్టాత్మకమైన ఎన్టీఆర్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డు పురస్కారాన్ని మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి ప్రదానం చేయనున్నారు. ఈ పురస్కారాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన గద్దర్ అవార్డులలో భాగంగా ప్రకటించింది. భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు ఆయన అందించిన విశిష్ట సేవలను గుర్తిస్తూ ఈ గౌరవంతో సత్కరిస్తున్నారు.
తెలుగు కమర్షియల్ సినిమాకు కొత్త దిశ చూపించిన హీరోగా చిరంజీవి ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. తన అద్భుతమైన నటన, డ్యాన్స్, మాస్ అప్పీల్తో ఆయన తరతరాల ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు. ఆయన సినీ వారసత్వం భారతీయ సినిమాపై గొప్ప ముద్ర వేసింది.
ఈ అవార్డుకు ప్రత్యేకమైన ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇది దిగ్గజ కథానాయకుడు, మాజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు (ఎన్టీఆర్) పేరు మీద ఇవ్వబడుతుంది. భారతీయ సినిమాను జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిలబెట్టిన వ్యక్తులను గౌరవించేందుకు ఈ అవార్డును ప్రదానం చేస్తారు.
చిరంజీవి కెరీర్లో ఇది మరో గొప్ప ఘట్టం. 2024లో ఆయనకు పద్మ విభూషణ్ పురస్కారం లభించడంతో పాటు, నటుడిగా సాధించిన అద్భుత విజయాలకుగాను గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ గుర్తింపు కూడా దక్కింది.
చిన్న చిన్న పాత్రలతో మొదలైన చిరంజీవి ప్రయాణం భారతీయ సినిమా చరిత్రలో అత్యంత ప్రభావశీలమైన నటుల్లో ఒకరిగా ఎదిగే వరకు అద్భుతంగా సాగుతోంది. ఆయన ప్రయాణం ఎంతోమంది కొత్త నటులు, దర్శకులకు ప్రేరణగా నిలుస్తోంది.
ఇటీవల చిరంజీవి నటించిన “మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు” చిత్రం రిజినల్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం దర్శకుడు బాబీతో ఒక కొత్త చిత్రానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అలాగే భారీ ఫాంటసీ ఎంటర్టైనర్ “విశ్వంభర” విడుదల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.