Chiranjeevi 158: ఉగాదికి ముందే షూటింగ్ కు సిద్ధమవుతున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిత్రం
మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సినిమాతో ఘన విజయం సాధించిన తర్వాత, మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన తదుపరి ప్రాజెక్ట్ కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. దర్శకుడు బాబీ కొల్లి ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్ కోసం స్టార్తో తిరిగి నటించబోతున్నారు. తుది స్క్రిప్ట్ ఇప్పటికే సిద్ధం చేశారు. ఇంకోవైపు విశ్వంభర సినిమాలో చిరంజీవి కి చెందిన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులుకూడా పూర్తయ్యాయి. టెక్నికల్ గా కాస్త ఆలస్యం అవుతోంది.
కాగా, బాబీ దర్శకత్వంలో రూపొందనున్నఈ సినిమా షూటింగ్ జరగాల్సి వుండగా కొన్ని కారణాలవల్ల ఆలస్యం అయింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మార్చి 14, 2026న హైదరాబాద్లో ప్రారంభించబడే అవకాశం ఉంది. లాంచ్ తేదీకి సంబంధించి త్వరలోనే టీమ్ నుండి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.
ఈ సినిమా చిరంజీవి 158వ చిత్రం. కెవిఎన్ ప్రొడక్షన్స్ కోసం తొలి తెలుగు వెంచర్. నిమిష్ రవి సినిమాటోగ్రఫీని నిర్వహిస్తుండగా, థమన్ సంగీతం సమకూర్చనున్నారు. ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో మిగిలిన నటీనటులు మరియు సాంకేతిక సిబ్బందిని వెల్లడిస్తారు.
ఈ సినిమాలో చిరంజీవి స్టైలిష్ అవతార్లో కనిపిస్తారని చెబుతున్నారు మరియు బాబీ కొల్లి స్టార్ హీరోని పెద్ద తెరపై ఎలా చూపించబోతున్నాడనే అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే చిరంజీవి తన బాడీని పాత్రకు తగిన విధంగా తీర్చిదిద్దుకుంటున్నారు.