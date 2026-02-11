ఆనాటి ఆ స్పెషల్ ఆలోచనే టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ను స్పెషల్ స్టార్ను చేసాయ్
మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఆయన చిత్రం వస్తుందంటే థియేటర్లు షేక్ చేస్తాయి. ఆయన నటన, డ్యాన్స్ గురించి ఎంతసేపు చెప్పుకున్నా ఇంకా చెప్పాల్సింది మిగిలే వుంటుంది. మారుతున్న జనరేషన్ కు తగ్గట్లు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ కొత్త ఉత్సాహంతో నేటి కుర్ర హీరోలను సైతం వామ్మో అనిపిస్తున్న మెగాస్టార్ చిరంజీవి తను మొదటిసారిగా కెమేరా ముందుకు వచ్చినరోజు ఫిబ్రవరి 11. ఈ సందర్భంగా మన శంకరప్రసాద్ గారు తొలిసారి కెమేరా ముందు నిలిచిన అనుభవాలను నెమరేసుకున్నారు. వెండితెరపై మొదటిసారిగా కనిపించిన ఆ క్షణం నిన్న మొన్న జరిగినట్లుందని పేర్కొన్నారు. ఒక అందమైన చందమామ కథలాంటి అనుభూతి కలిగించిన పునాదిరాళ్లు చిత్రంలో తనకు అవకాశం ఇచ్చిన చిత్ర దర్శకనిర్మాతలకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు.
పునాదిరాళ్లు చిత్రంలో ఓ సీన్ గురించి చెబుతూ... మమ్మల్నందరినీ కలిపి ఓ షాట్ తీస్తున్నారు. ఐతే ఆ షాట్లో నటించేవారిలో చివరివాడిని నేనే. నాకంటే ముందున్నవారిని షూట్ చేస్తున్నారు. నాకు ఎందుకో కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించి, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ వద్దకు వెళ్లి దీని ముందు సీన్లో నేను ఏ సీన్లో నటిస్తాను అని అడిగాను. దీనికి ముందు గడ్డికోసే సీన్ వుందని చెప్పారు. అప్పుడు నేను పక్కనే వున్న ఓ గడ్డివాము నుంచి కొన్ని గడ్డిపరకలను నాపై వేసుకున్నాను.
నావంతు వచ్చి షాట్ రెడీ అని చెప్పగానే... నాపై వేసుకున్న గడ్డిపరకలను దులుపుకుంటూ కనిపించాను. అది చూసిన కెమేరామేన్ నీ పేరేంటి అని అడిగారు. చిరంజీవి అని చెప్పాను. ముందు సన్నివేశం ఏమిటో తెలుసుకుని దానికి అనుగుణంగా ప్రస్తుత సీన్లో నటించాలన్న మీ ఆలోచన నాకు బాగా నచ్చిందని అన్నారు. అది నాకు ఎంతో ఉత్సాహాన్నిచ్చింది. అప్పట్నుంచి ఇప్పటివరకూ ప్రతి సినిమాలోనూ నా పాత్ర పరిధి మేరకు ఏం చేయవచ్చు అని ఆలోచన చేస్తూనే వుంటాను అని వెల్లడించారు. కనుక ఏ రంగంలోనైనా మనం చేసే పని స్పెషల్గా వుండేట్లు చూసుకుంటూ ముందుకు వెళితే మనం రాణించగలము అని మెగాస్టార్ చిరంజీవి చెప్పకనే చెప్పేసారు. అందువల్లనే ఆయన టాలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలో ఓ స్పెషల్ స్టార్.