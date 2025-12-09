మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
మంగళవారం, 9 డిశెంబరు 2025 (21:44 IST)

ఆహ్వానించేందుకు వచ్చినపుడు షూటింగ్‌లో డ్యాన్స్ చేస్తున్నా : చిరంజీవి

revanth - chiranjeevi
రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ 2025కు తనను ఆహ్వానించేందుకు తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వచ్చినపుడు తాను సినిమా షూటింగులో డ్యాన్స్ చేస్తున్నానని మెగాస్టార్ చిరంజీవి అన్నారు.
 
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ముగింపు వేడుకల్లో చిరంజీవి పాల్గొని ప్రసంగించారు. తన మీద గౌరవంతో ఈ సమ్మిట్‌కు రావాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కోరారని చెప్పారు.
 
ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తాను సినిమా షూటింగ్ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నట్టు చెప్పారు. ఇది గొప్ప సమ్మిట్ అని అన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ కొత్త ఇనిషియేటివ్ అని, చాలా ఆనందంతో ఇక్కడికి వచ్చినట్టు తెలిపారు.
 
చిరంజీవిని ఒక్కడినే ఈ వేదికపై కూర్చోబెట్టారని ఎవరు అనుకోవద్దన్నారు. సినిమా సొసైటీ తెలిసిన వ్యక్తిగా తనను ఆహ్వానించారని, పరిశ్రమ మనిషిగా ఇక్కడికి వచ్చినట్టు తెలిపారు. హైద్రాబాద్‌ను‌ ఫిలిం గ్లోబల్ హబ్‌గా చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారని తెలిపారు. 
 
ఈ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఎంతో ధైర్యంతో చెప్పారు. అన్ని రకాల సెక్టార్లను ఫ్యూచర్ సిటీకి ఆహ్వానించడం రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కడికే సాధ్యమైంది. తెలంగాణలో అన్ని వనరులు ఉన్నాయి. ప్రపంచానికి హైదరాబాద్ సినిమా హబ్‌గా మార్చేందుకు మేమంతా మీ వెంట ఉంటాం. యువతను ఎంటర్టైన్మెంట్ వైపు మళ్ళిస్తే వ్యసనాలకు దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది. మౌలిక వసతులు కల్పిస్తే సినిమా ఇండస్ట్రీ గ్లోబల్ హబ్‌గా మారుతుంది. ప్రపంచం మొత్తం హైదరాబాద్ వైపు చూసేలా మేము సహకరిస్తాం అని మెగాస్టార్ చిరంజీవి హామీ ఇచ్చారు. 

Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్న

Jagan: జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా: రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నకర్ణాటకలో వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత, మాజీ సీఎం జగన్ అక్రమ డబ్బుతో వ్యాపార కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారని టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యుడు రెడ్డప్పగారి శ్రీనివాస రెడ్డి ఆరోపించారు. జగన్ కడప బిడ్డా లేక కర్ణాటక బిడ్డా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆయన ప్రస్తుత జీవనశైలిని విమర్శించారు. జగన్ ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో రోజులు గడుపుతూ అధికారం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ పైనే ఆధారపడి ఉన్నారని ఎద్దేవా చేశారు. జగన్ తన ఐదేళ్ల పాలనలో కడపకు ఏం సాధించారని శ్రీనివాస రెడ్డి ప్రశ్నించారు.

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..

పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..కేంద్ర ప్రభుత్వ పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు రూ.20,000 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు మిగిలిన రూ.20,000 కోట్లు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. పూర్వోదయ పథకం నిధుల వినియోగంపై ముఖ్యమంత్రి సచివాలయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ పథకం కింద కేటాయించిన నిధులను ఉపయోగించి రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.

తెలంగాణాకు పెట్టుబడుల వరద : రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌తో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్

తెలంగాణాకు పెట్టుబడుల వరద : రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌తో రూ.5.75 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు వెల్లువలా వచ్చాయి. ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌లో రికార్డు స్థాయిలో పెట్టుబడులు రాగా, ఒప్పందాలు కూడా అదే స్థాయిలో కుదుర్చుకున్నారు. ఈ సదస్సు జరిగిన రెండు రోజుల్లో కలిపి వివిధ కంపెనీలు, పరిశ్రమలు రూ.5.75 లక్షల కోట్ల మేర పెట్టుబడులకు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

అయ్యప్ప భక్తులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త... ఆ జలపాతం వద్ద వన్యమృగాల ముప్పు

అయ్యప్ప భక్తులూ తస్మాత్ జాగ్రత్త... ఆ జలపాతం వద్ద వన్యమృగాల ముప్పుశబరిమల అయ్యప్పస్వామి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు కేరళ అటవీశాఖ అధికారులు ఓ కీలక సూచన చేశారు. అయ్యప్ప సన్నిధానానికి సమీపంలో ఉన్న ఉరళ్‌కుళి జలపాతాన్ని సందర్శించవద్దని కోరింది. ఆ జలపాతం వద్ద వన్యప్రాణుల ముప్పు పొంచివుందని హెచ్చరించింది. భక్తల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అడ్వైజరీని జారీచేస్తున్నట్టు సన్నిధానం స్పెషల్ డ్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్ అరవింద్ బాలకృష్ణన్ తెలిపారు.

తెలంగాణాలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు ఎపుడంటే...

తెలంగాణాలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు ఎపుడంటే...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల నిర్వహణ తేదీలను వెల్లడించారు. వచ్చే యేడాదిమార్చి 14వ తేదీ నుంచి ఏప్రిల్ 16వ తేదీ వరకు ఈ పరీక్షలను నిర్వహిస్తారు. ఈ మేరకు టెన్త్ పరీక్షల నిర్వహణ బోర్డు ఎస్ఎస్సీ మంగళవారం వెల్లడించింది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
